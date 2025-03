Vondrousova si ferma ancora: problema alla spalla, sarà assente per “diversi mesi”

La campionessa di Wimbledon Marketa Vondrousova si è ritirata dal Miami Open di questo mese e salterà i “prossimi mesi” a causa di un infortunio alla spalla. Un altro stop forzato per la tennista ceca, il cui percorso professionale continua ad essere segnato da una serie di problemi fisici che ne hanno ripetutamente interrotto la carriera.

“Lascio di nuovo il campo”, ha scritto la 25enne sui social media. “Sto ancora lottando con l’infortunio alla spalla. Anche se non è facile, ora ho davanti alcuni mesi di allenamento intensivo e riabilitazione per far riprendere il mio braccio. Pazienza e tempo sono le mie priorità in questo momento, ma credo che ne varrà la pena. Quindi spero di tornare presto in campo.”

Questo contrattempo è l’ultimo di una lunga serie di problemi fisici che hanno tormentato Vondrousova durante tutta la sua carriera. Nel 2016, un problema al gomito sinistro l’ha tenuta fuori per sei mesi. Un mese dopo aver raggiunto la sua prima finale del Grande Slam al Roland Garros 2019, si è sottoposta a un intervento chirurgico al polso sinistro ed è rimasta fuori per altri sei mesi. Nel 2021, Vondrousova ha vinto la medaglia d’argento ai Giochi Olimpici di Tokyo, ma nel 2022, un secondo intervento chirurgico al polso per un problema diverso ha richiesto un’altra pausa di sei mesi.

La stagione 2023 ha rappresentato il culmine della sua carriera, con la vittoria a Wimbledon dove è diventata la prima campionessa non testa di serie nella storia del torneo. Un risultato straordinario che sembrava segnare una svolta definitiva per la talentuosa mancina, ma anche in quel caso la gioia è stata di breve durata. Dopo il trionfo sui prati dell’All England Club, Vondrousova si è infatti sottoposta a un intervento chirurgico alla spalla sinistra.

La ceca è tornata in campo a gennaio 2025, ma un infortunio alla coscia l’ha costretta a ritirarsi al secondo turno del torneo di Adelaide contro Diana Shnaider, portandola successivamente a rinunciare anche agli Australian Open. La sua stagione è proseguita in Medio Oriente a febbraio, dove ha ottenuto un record di 3 vittorie e 3 sconfitte, inclusa una corsa ai quarti di finale di Abu Dhabi, prima di annunciare il forfait da Indian Wells questa settimana.

Questa nuova battuta d’arresto avrà conseguenze anche sul ranking della giocatrice. Vondrousova, che aveva raggiunto il suo best ranking al numero 6 del mondo lo scorso maggio, è ora scivolata al numero 45, una posizione destinata a peggiorare ulteriormente nei prossimi mesi vista la sua assenza forzata dai campi.

La storia di Vondrousova rappresenta un caso emblematico nel tennis moderno: una giocatrice dal talento cristallino che ha saputo raggiungere risultati straordinari nonostante una carriera costantemente interrotta da infortuni. La sua capacità di tornare ad alti livelli dopo ogni stop forzato lascia sperare che anche questa volta la tennista ceca possa ritrovare la strada per i vertici del tennis mondiale, una volta risolta definitivamente la situazione della spalla.





