Rivoluzione WTA: lanciato primo programma di congedo maternità retribuito nella storia dello sport femminile

Un momento storico per lo sport femminile si è consumato a Indian Wells, dove la WTA e PIF (Public Investment Fund) hanno annunciato il lancio del “PIF WTA Maternity Fund Program”, un’iniziativa rivoluzionaria che per la prima volta nella storia dello sport femminile offrirà un congedo di maternità retribuito fino a 12 mesi alle tenniste professioniste.

Questa iniziativa pionieristica, sostenuta da PIF e fortemente voluta dal Consiglio delle Giocatrici WTA, rappresenta il primo programma di maternità nello sport femminile ad essere completamente finanziato e supportato da un partner esterno. Una svolta epocale che permetterà alle atlete di non dover più scegliere tra carriera e famiglia.

Un supporto completo per oltre 320 giocatrici

Dal suo lancio, il programma offrirà benefici a più di 320 giocatrici WTA idonee, includendo non solo il congedo di maternità retribuito, ma anche sovvenzioni per trattamenti di fertilità e altre risorse per costruire una famiglia. Un cambiamento radicale per atlete che, in quanto lavoratrici indipendenti, non hanno mai avuto accesso a questo tipo di protezioni.

“Può essere difficile bilanciare le esigenze fisiche ed emotive di una carriera tennistica professionale con le complessità della maternità e della vita familiare”, ha dichiarato Portia Archer, CEO della WTA. “Da tempo stiamo esplorando come aumentare il nostro supporto alle giocatrici per aiutarle a diventare genitori nel momento che preferiscono. Siamo lieti che la nostra partnership con PIF ci permetta di realizzare l’ambizione chiave di offrire congedi di maternità e parentali retribuiti a più di 320 giocatrici WTA idonee. Questa iniziativa fornirà alle giocatrici attuali e alle prossime generazioni il supporto e la flessibilità per esplorare la vita familiare, in qualunque forma scelgano”.

Una partnership con visione a lungo termine

Alanoud Althonayan, Responsabile di Eventi e Sponsorizzazioni presso PIF, ha sottolineato l’importanza della visione strategica dietro questa partnership: “Le partnership di PIF sono progettate per elevare ogni livello dello sport e lasciare un’eredità di impatto trasformativo su scala globale. La nostra partnership con la WTA è costruita su un’ambizione condivisa, allineata con la visione, lo scopo e i valori di PIF. Il PIF WTA Maternity Fund Program apre nuovi percorsi verso la maternità creando un ambiente più inclusivo dove le atlete possono eccellere sia nella vita professionale che in quella personale”.

Marina Storti, CEO di WTA Ventures, ha aggiunto: “Questa iniziativa rivoluzionaria è una perfetta dimostrazione del potere della partnership per guidare cambiamenti positivi per il tennis femminile. Come partner globale della WTA, PIF ha dimostrato un forte impegno verso il nostro sport e ha lavorato a stretto contatto con noi e le nostre giocatrici per sviluppare il PIF WTA Maternity Fund Program nell’ultimo anno. Li ringraziamo per il loro prezioso supporto e il loro ruolo determinante nel portare questi importanti benefici alle giocatrici WTA”.

La visione delle giocatrici

Victoria Azarenka, rappresentante del Consiglio delle Giocatrici WTA e madre in attività nel circuito, ha espresso il suo orgoglio per questo traguardo: “Sono onorata di presentare questo programma, guidato dalle giocatrici e reso possibile con il supporto di PIF e WTA. Questo segna l’inizio di un cambiamento significativo nel modo in cui supportiamo le donne nel tennis, rendendo più facile per le atlete perseguire sia la loro carriera che le loro aspirazioni di creare una famiglia. Garantire che programmi come questo esistano è stata una missione personale per me, e sono entusiasta di vedere l’impatto duraturo che avrà per le generazioni a venire”.

Criteri di idoneità e contesto

I criteri di idoneità per partecipare al PIF WTA Maternity Fund Program includono la partecipazione a un certo numero di tornei WTA in un determinato periodo di tempo e l’ottenimento di una classifica speciale, uno dei benefici esistenti disponibili attraverso il Family Focus Program della WTA che facilita il ritorno alle competizioni dopo aver iniziato una famiglia.

Il programma si inserisce nel più ampio Family Focus Program sviluppato dalla WTA per consentire alle giocatrici di combinare la vita familiare con lo sport professionistico. Questo include classifiche speciali che proteggono la posizione in classifica di una giocatrice durante la gravidanza e il post-partum, permettendo loro di tornare allo stesso livello fino a tre anni dopo il parto, o fino a due anni dopo altre forme di genitorialità, come la tutela. Dal 2019, quando sono state introdotte le classifiche speciali per il ritorno dalla gravidanza, 50 giocatrici ne hanno beneficiato.

Inoltre, la WTA offre un ampio supporto alle giocatrici che sono in gravidanza o neo-genitori attraverso il Hologic WTA Performance Health Team e la Women’s Health Taskforce, incluse valutazioni fisiche, supporto per la salute mentale e consigli nutrizionali, oltre a una guida per un ritorno graduale al gioco.

Questa iniziativa rappresenta un passo storico non solo per il tennis femminile, ma per tutto lo sport professionistico femminile, stabilendo un nuovo standard che potrebbe ispirare cambiamenti simili in altre discipline.





