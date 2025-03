Paula Badosa si ritira da Indian Wells: la schiena la ferma prima del debutto

Paula Badosa, una delle giocatrici spagnole più in vista del circuito, ha annunciato il suo ritiro da Indian Wells 2025 poco prima dell’esordio. Dopo aver rinunciato all’esibizione di preparazione, la tennista ha aspettato fino all’ultimo momento per verificare se il dolore alla schiena fosse abbastanza migliorato da permetterle di competere nel deserto californiano, ma purtroppo non è stato così.

In un comunicato, Badosa ha espresso tutta la sua delusione per aver dovuto rinunciare a uno degli eventi che sente più vicini: “Mi dispiace molto dovermi ritirare da uno dei miei tornei preferiti. Ho provato a giocare fino all’ultimo momento. Sono molto triste e spero di poter tornare il prossimo anno”.

Questa decisione segna la fine delle speranze di vedere la spagnola all’opera in un torneo dove in passato aveva regalato ottime prestazioni. Tuttavia, in questo momento la priorità assoluta è il pieno recupero della forma fisica, per poter rientrare in campo al massimo delle potenzialità. I suoi tifosi restano in attesa di vederla nuovamente protagonista, confidando in un pronto ritorno alla competizione.





Marco Rossi