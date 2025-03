Djokovic: “Con Murray voglio continuare fino a Wimbledon. Sto bene, il video all’aeroporto era un malinteso. Lodi per il giovane Fonseca”. Kyrgios in lacrime dopo il ritiro: “Voglio giocare a tennis, ma il dolore al polso è insopportabile”

Novak Djokovic è tornato a parlare nella conferenza stampa di Indian Wells, chiarendo innanzitutto la situazione riguardante un video circolato recentemente in cui lo si vedeva zoppicare all’aeroporto, suscitando preoccupazioni sul suo stato fisico.

“È stato davvero strano vedere quel video, perché sono arrivato all’aeroporto e mi sono fatto male mentre camminavo, dato che era molto presto, credo le 4 o le 5 del mattino. Zoppicavo solo perché ero andato a sbattere sulla caviglia poco prima. Tutto qui. Era solo un colpo, nient’altro. Ma poi le persone l’hanno collegato all’infortunio e hanno pensato che fosse qualcosa che stava peggiorando e tornando”, ha spiegato il serbo.

Il campione ha poi rassicurato tutti sulla sua condizione attuale: “Mi sento bene. Non ho avuto alcun problema prima di Doha, alla fine del torneo di Doha mi sentivo completamente bene, così come mi sono sentito nella preparazione per Indian Wells, nelle mie settimane di allenamento”.

Il ritorno al “Sunshine Double” dopo sei anni

Djokovic ha espresso il suo entusiasmo per il ritorno ai tornei americani di marzo: “Sono davvero felice di venire a Indian Wells e Miami quest’anno. Giocherò il Sunshine Double per la prima volta dopo, credo, sei anni. Non ho mai fatto davvero bene a Indian Wells e Miami dal 2016 o ’17, e ho faticato a trovare il mio miglior gioco qui. Non diventerò più giovane, lo so. Ma sicuramente punto ad andare avanti nel torneo. Penso di aver fatto le cose giuste nella preparazione. Ho giocato un buon tennis in questi giorni. Quindi vedremo. Vedremo fino a che punto posso arrivare”.

La collaborazione con Andy Murray

Un tema centrale della conferenza è stata la sua collaborazione con Andy Murray, iniziata durante l’Australian Open. Quando gli è stato chiesto quanto rapidamente hanno deciso di continuare a lavorare insieme, Djokovic ha rivelato: “Per me personalmente volevo continuare, tipo lo stesso giorno in cui abbiamo finito il torneo, quindi glielo ho detto”.

“Ma per lui, ci è voluto del tempo per tornare e riflettere sulla partnership, parlare con la sua gente, la sua famiglia, e vedere quanto vuole impegnarsi e dove può viaggiare con me e lavorare in termini di programma”, ha aggiunto.

Il serbo ha poi condiviso i piani futuri: “Sono stato molto contento quando ha deciso di continuare, Indian Wells, Miami, e sì, la maggior parte della stagione sulla terra battuta. Parleremo dopo Miami, ovviamente, ma penso che il piano sia di andare avanti fino alla fine del Roland Garros, credo, e si spera anche Wimbledon”.

Sul rapporto professionale con l’ex rivale, Djokovic ha spiegato: “Mi sto godendo il rapporto con Andy. Sento ancora che stiamo attraversando il processo di conoscerci sul campo in un modo diverso da come ci siamo conosciuti per 25 anni. Quindi è ovviamente un nuovo ruolo per lui. Anche lui lo sta esplorando e cercando di capire come può eccellere in questo. Io sto cercando di comunicare il più possibile in campo, fuori dal campo, per permetterci di connetterci meglio”.

Djokovic ha anche attribuito a Murray i meriti del buon tennis espresso a Melbourne: “Penso che abbiamo avuto un ottimo torneo, una grande corsa in Australia. Mi è piaciuto come ho giocato, ad essere onesto. È stato sfortunato finire il torneo come l’ho fatto, ma era un problema di infortunio. Ma in termini di gioco, penso di aver giocato, sì, forse il miglior tennis che ho giocato da un bel po’ di tempo. Dalle Olimpiadi, in realtà. Quindi attribuisco sicuramente questo al lavoro che ho fatto con Andy”.

Il ricordo di Fred Stolle

Djokovic ha anche voluto ricordare Fred Stolle, leggenda del tennis australiano scomparsa recentemente all’età di 86 anni: “Le mie condoglianze alla sua famiglia. Non è mai bello perdere una leggenda del nostro sport. Ma il segno che ha lasciato e il percorso che ha tracciato è qualcosa di eterno. È importante che tutte le nuove generazioni siano ricordate di Fred Stolle e di tutte le altre leggende che hanno creato lo sport di cui stiamo godendo adesso e da cui riceviamo molti benefici. Sì, è una notizia triste, ovviamente. Ma come ho detto, la sua eredità vivrà a lungo”.

Lodi per il giovane Fonseca

Infine, Djokovic ha speso parole di elogio per il giovane talento brasiliano Joao Fonseca: “Ha il potenziale per essere davvero una superstar di questo gioco. Non c’è dubbio. Venendo dal Brasile, uno dei più grandi paesi del mondo, dove amano il tennis, amano lo sport, persone molto appassionate. Sarebbe fantastico anche per il nostro sport avere una superstar brasiliana, la prima vera grande superstar dopo Gustavo ‘Guga’ Kuerten, che è stato un idolo di tanti ragazzi, un ragazzo incredibile e un grande campione. Sì, gli auguro tutto il meglio”.

Nick Kyrgios ha dovuto abbandonare il suo match d’esordio a Indian Wells 2025 contro l’olandese Botic van de Zandschulp sul punteggio di 7-6, 3-0, fermato da un persistente dolore al polso che lo ha costretto al ritiro in lacrime. In conferenza stampa, l’australiano ha aperto il suo cuore, rivelando tutta la frustrazione per un recupero che si sta dimostrando molto più complesso del previsto.

“Non ero molto fiducioso di poter giocare oggi, ad essere onesto. Due giorni fa in allenamento ho dovuto interrompere la sessione perché sentivo dolore al polso”, ha spiegato Kyrgios. “Pensavo fosse okay scendere in campo. Ma poi è progressivamente peggiorato. Ho iniziato a sentire un dolore acuto al polso”.

Il tennista australiano ha giocato un buon primo set, arrivando a giocarsi diverse palle set, ma la sua condizione fisica si è deteriorata rapidamente. Il momento del ritiro è stato particolarmente toccante, con Kyrgios visibilmente emozionato mentre lasciava il campo, un’immagine che racconta più di mille parole quanto significhi per lui questo sport.

“È solo la quantità di lavoro che ho fatto per tornare, e sapere che non è… ci sono momenti in cui posso ancora giocare un tennis davvero buono”, ha confessato con voce rotta dall’emozione. “Questo processo è stato probabilmente una delle sfide più grandi che ho affrontato nella mia vita. In realtà, nella vita non è così male, ma per la mia carriera tennistica, è di gran lunga la più grande”.

L’australiano ha parlato della difficoltà del percorso di riabilitazione: “La quantità di lavoro che faccio quando torno a casa o quando non gioco, non è divertente. So che non potrei fare di più per cercare di tornare e giocare”. E ha aggiunto: “Non mi dispiace perdere un match. Ho perso partite nella mia carriera molte volte. Credo sia solo la quantità di lavoro che ho messo e ho ancora così tanto disagio al polso”.

La particolarità dell’infortunio di Kyrgios rende il suo recupero un territorio inesplorato nel tennis professionistico: “Nessuno nello sport ha avuto una ricostruzione del polso e ha provato a giocare dopo. Ci sono stati giocatori che hanno avuto interventi chirurgici al polso ma niente di grave come quello che ho avuto io. Sarebbe stato bello se qualcuno avesse avuto questo infortunio prima, se potessi andare lì e chiedere quali fossero i problemi che stava avendo. È tutto un esperimento a questo punto. Mi è stato detto che forse non avrei mai più giocato a tennis”.

Interrogato sul suo futuro immediato, Kyrgios ha espresso incertezza: “Il tempo per Miami non è ideale, ma ero programmato per giocare lì, quindi vedrò come risponde il mio polso. E se non sarà Miami, continuerò a guardare avanti. Non posso continuare a guardare indietro ed essere deluso. Altrimenti non so quanto divertimento avrò”.

Kyrgios ha anche riflettuto sul suo rapporto con il tennis e su quanto voglia ancora giocare: “Non sono mai stato un giocatore che gioca tutto l’anno, ma quando gioco, di solito sono i migliori tornei del mondo. Sono i Grand Slam, sono i Masters, sono i migliori 500. Mi piace giocare. Questo è tutto ciò che ho fatto da quando avevo sette anni: giocare a tennis. Questi sono i tornei che volevo giocare crescendo. Guardavo questi eventi”.

Nel chiudere la conferenza, l’australiano ha voluto sottolineare quanto il tennis sia stato fondamentale nella sua vita: “Ci sono state molte opportunità da quando mi sono infortunato. Ci sono molte cose che sono state fantastiche nella mia vita e opportunità incredibili che sono arrivate stando fuori dallo sport, che hanno aperto molte porte. Sono estremamente grato per quelle, ma è qui che è iniziato tutto. Niente di questo sarebbe stato possibile senza il tennis”.

Con un’ultima dichiarazione, Nick ha riassunto il suo rapporto di amore e odio con questo sport: “Fa schifo, perché mi piace davvero, per quanto abbia avuto un rapporto di amore e odio con questo sport, e mi fa incazzare… voglio giocare. Voglio giocare. Ho avuto assaggi di questo stasera con il pubblico che andava assolutamente in delirio, e sto giocando in modo incredibile e mi stavoo divertendo a essere lì. Il dolore però non è una cosa fantastica”.





