Masters e WTA 1000 Indian Wells: Il programma completo di Venerdì 07 Marzo 2025. In campo Cocciaretto, Berrettini e Musetti

Stadium 1 – ore 20:00

Alexander Zverev vs Tallon Griekspoor

Alycia Parks vs Anna Kalinskaya (Non prima 21:00)

Caroline Garcia vs Iga Swiatek (Non prima 22:00)

Magda Linette vs Jessica Pegula

Yunchaokete Bu vs Daniil Medvedev (Non prima 03:00)

Qinwen Zheng vs Victoria Azarenka (Non prima 05:00)

Stadium 2 – ore 20:00

Elena Rybakina vs Suzan Lamens

Mariano Navone vs Learner Tien (Non prima 21:00)

Casper Ruud vs Marcos Giron

Thiago Seyboth Wild vs Stefanos Tsitsipas

Varvara Gracheva vs Mirra Andreeva (Non prima 03:00)

Damir Dzumhur vs Frances Tiafoe

Stadium 3 – ore 20:00

Tommy Paul vs Tristan Boyer

Iva Jovic vs Julia Grabher (Non prima 21:00)

Matteo Berrettini vs Christopher O’Connell

Holger Rune vs Corentin Moutet vs Elina Svitolina

Danielle Collins vs Hailey Baptiste

Stadium 4 – ore 20:00

Marta Kostyuk vs Robin Montgomery

Lauren Davis vs Elina Avanesyan (Non prima 21:00)

Ons Jabeur vs Dayana Yastremska

Caroline Dolehide vs Eva Lys

Arthur Fils vs Gabriel Diallo

Stadium 5 – ore 20:00

Fabian Marozsan vs Giovanni Mpetshi Perricard

Quentin Halys vs Pablo Carreno Busta (Non prima 21:00)

Zizou Bergs vs Alexei Popyrin

Roman Safiullin vs Lorenzo Musetti

Alexandra Panova / Ena Shibahara vs Sofia Kenin / Lyudmyla Kichenok

Anna Danilina / Irina Khromacheva vs Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls

Stadium 6 – ore 20:00

Kei Nishikori vs Ugo Humbert

Cameron Norrie vs Jiri Lehecka

Alex Michelsen vs Colton Smith

Leylah Fernandez / Luisa Stefani vs Gabriela Dabrowski / Erin Routliffe

Makenna Jones / McCartney Kessler vs Marie Bouzkova / Bethanie Mattek-Sands

Tomas Machac vs Yosuke Watanuki

Stadium 7 – ore 20:00

Irina-Camelia Begu vs Katie Boulter

Clara Tauson vs Camila Osorio

Jelena Ostapenko vs Xinyu Wang

Cristina Bucsa / Miyu Kato vs Hao-Ching Chan / Veronika Kudermetova

Stadium 9 – ore 20:00

Karolina Muchova vs Elisabetta Cocciaretto

Katerina Siniakova vs Yulia Putintseva

Lulu Sun vs Linda Noskova

Anna Kalinskaya / Caty McNally vs Nadiia Kichenok / Elise Mertens