Fritz è carico per Indian Wells: “Amo questo torneo, so di poter fare molto bene”

Dove si è stati bene si torna sempre volentieri, ancor più se sei a caccia di un rilancio per superare settimane al di sotto delle aspettative. Taylor Fritz è pronto al riscatto ad Indian Wells, torneo relativamente vicino a casa (è californiano) e che gli porta bei ricordi vista la sua vittoria targata 2022. L’americano debutterà al secondo turno contro il vincente di Baez – Gigante, da n.4 del mondo, la sua miglior posizione in classifica, raggiunta soprattutto grazie alle finali 2024 a US Open e ATP Finals, in entrambi i casi superato da Jannik Sinner.

Fritz dopo un poker di successi in United Cup nel 2025 ha complessivamente performato meno di quel che si ipotizzava: terzo turno agli Australian Open, secondo turno a Dallas e quarti a Delray Beach, battuto da giocatori sulla carta alla sua portata. Per questo proprio a Indian Wells Taylor cerca di ritrovare quella potenza e qualità di gioco che l’hanno portato ad eccellere come mai in carriera. A Indian Wells ha disputato una esibizione pre torneo a fianco di Rybakina, è apparso sorridente e rilassato, in attesa di far parlare il campo. Ha rilasciato qualche dichiarazione, affermando di aver avuto qualche problema fisico ma che ora la situazione è sotto controllo.

“Mi ero preso qualche giorno ibero per recuperare al meglio, ma ora mi sento bene e speriamo che tutto fili liscio” afferma Fritz. “Mi sento sempre carico e pieno di fiducia quando gioco qui. Sento di aver sempre giocato piuttosto bene e penso di poter dire la mia anche quest’anno. Mi viene facile caricarmi in vista di questo torneo”.

Negli USA si attende in modo spasmodico un nuovo campione al maschile, che manca da oltre venti anni in uno Slam (Roddick, US Open 2003). Per Fritz non manca molto affinché questo accada: “Per dare quest’ultima spallata occorrerebbe che uno di noi vincesse uno Slam. Fa piacere che tutti si stia contribuendo a costruire questa nuova cultura. Le donne in questo senso sono state eccezionali e lo sono state a lungo, mentre noi uomini dovremmo fare ancora un ultimo step, ma non c’è dubbio che quel che stiamo facendo sia davvero importante”.

Fritz non vede grande differenza a livello di preparazione per un torneo Masters 1000 “allungato” rispetto ad uno Slam: “Non cambia molto, forse c’è solo un po’ meno di preparazione perché in un Grand Slam devi essere pronto a giocare al meglio dei tre set su cinque e qui no. Ma non cambia poi molto e la routine è più o meno la stessa, scandita dal giorno di partita e dal giorno successivo di riposo”.

Indian Wells è ormai noto per essere un torneo che attrae molto pubblico non solo per il tennis ma anche per le tantissime attività collaterali. Per Fritz è questa la strada giusta per coinvolgere sempre nuovi spettatori. “Lo sport ha bisogno di evolversi e credo lo stia facendo bene. Per attirare un pubblico più giovane i tornei dovrebbero avvicinarsi a qualcosa di più divertente, anche per chi non ne sa molto di tennis. L’Australian Open ha fatto un ottimo lavoro da questo punto di vista, perché il pubblico va lì a seguire i match ma può fare anche tante altre cose. In questo modo l’evento diventa anche sociale, e i più giovani possono capire quanto sia divertente vedere una partita del vivo e quanto divertimento di altro tipo lo circondi. Così facendo credo che lo si potrebbe apprezzare di più”.

Mario Cecchi