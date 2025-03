Masters e WTA 1000 Indian Wells: I risultati completi con il dettaglio del Day 2. Kyrgios si ritira in lacrime contro Van de Zandschulp, tradito dal dolore al polso. Fuori Errani-Paolini nel doppio (Video)

Il ritorno di Nick Kyrgios nel circuito ATP si è interrotto bruscamente a Indian Wells 2025. L’australiano, attualmente al posto numero 1099 del ranking mondiale, è stato costretto al ritiro durante il suo match d’esordio contro l’olandese Botic Van de Zandschulp a causa del persistente dolore al polso che lo tormenta da tempo.

Kyrgios, che era tornato a competere grazie al Protected Ranking, ha abbandonato la partita sul punteggio di 6-7(7), 0-3 in favore dell’avversario, lasciando il campo visibilmente emozionato e in lacrime, in un momento che ha toccato il cuore degli spettatori.

I segnali preoccupanti erano già emersi nei giorni precedenti al torneo californiano. Durante gli allenamenti, l’australiano aveva mostrato evidenti segni di disagio al polso destro, la stessa zona che lo aveva costretto a un lungo stop e che rischiava di compromettere definitivamente la sua carriera. Nonostante questi avvertimenti, Kyrgios ha voluto comunque tentare di scendere in campo, spinto dalla volontà di tornare a competere ad alti livelli.

Nel primo set, l’australiano è riuscito a rimanere in partita nonostante le evidenti limitazioni nei suoi colpi, in particolare nel servizio, arma fondamentale del suo gioco. Il tie-break, perso 9-7, ha rappresentato un duro colpo mentale e fisico. Dopo aver ceduto rapidamente i primi tre game del secondo set, Nick ha dovuto arrendersi all’evidenza: il dolore era troppo intenso per continuare.

Il momento dell’abbandono è stato particolarmente toccante. Kyrgios, noto per il suo carattere esplosivo e a volte molto controverso, ha mostrato tutta la sua fragilità e umanità, scoppiando in lacrime mentre lasciava il campo. Un’immagine che racconta meglio di mille parole quanto questo sport significhi per lui, al di là dell’immagine di “bad boy” che spesso lo accompagna.

Per l’australiano si tratta dell’ennesima battuta d’arresto in un percorso di recupero che si sta rivelando più complesso del previsto. Solo pochi giorni fa, lo stesso Kyrgios aveva parlato della sua condizione durante una conferenza stampa, dichiarando: “Dovrò convivere con questo dolore, devo imparare a gestirlo nel miglior modo possibile”. Parole che ora assumono un significato ancora più profondo alla luce di questo ritiro.

Van de Zandschulp, che accede così al secondo turno dove affronterà Novak Djokovic, ha mostrato grande sportività al momento del ritiro dell’avversario, applaudendolo mentre lasciava il campo e augurandogli una pronta guarigione durante la stretta di mano a rete.

🇺🇸 Masters 1000 & WTA 1000 Indian Wells USA

Cemento 1° TURNO

ATP Masters 1000 👩

WTA 1000 🌧️ Pioggia (35% prob.)

17°C/11°C

Stadium 1 – ore 20:00

Stadium 2 – ore 20:00

