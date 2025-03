Draper difende Sinner: “Tornerà più forte di prima, ha tutto il mio supporto” (Video)

Jack Draper ha espresso parole di grande stima e solidarietà nei confronti di Jannik Sinner durante il torneo di Indian Wells 2025. Interrogato sulla sospensione di tre mesi inflitta al tennista italiano, attuale numero 1 del mondo, il britannico non ha esitato a schierarsi apertamente dalla parte del suo collega, offrendo una risposta tanto sincera quanto decisa.

Parole di ammirazione e sostegno

“Tutto quello che ha ottenuto è impressionante, così come la sua etica del lavoro e il modo di comportarsi dentro e fuori dal campo”, ha dichiarato Draper ai giornalisti presenti in California. Il tennista britannico ha poi aggiunto: “Credo che tornerà più forte che mai, non vedo l’ora che ritorni alle competizioni”.

Le parole di Draper rivelano non solo l’ammirazione professionale per i risultati sportivi di Sinner, ma anche un apprezzamento personale per le qualità umane dell’altoatesino, definito una persona “veramente gentile”.

Un supporto chiaro in un momento difficile

Questo supporto pubblico da parte di Draper arriva in un momento particolarmente delicato per Sinner, che sta scontando la squalifica di tre mesi imposta dall’Agenzia Mondiale Antidoping. Una vicenda che ha suscitato diverse reazioni nel mondo del tennis, con alcuni giocatori che hanno espresso critiche mentre altri, come Draper, hanno preferito mostrare solidarietà al giovane campione italiano.

Le dichiarazioni del britannico si allineano con quelle di altri tennisti che hanno voluto riconoscere l’integrità di Sinner e il suo comportamento esemplare nel circuito, nonostante la controversa situazione che lo vede protagonista.

L’assenza di Sinner a Indian Wells

La sospensione di Sinner si fa particolarmente sentire al torneo di Indian Wells, uno dei più prestigiosi Masters 1000 della stagione, dove l’italiano era considerato tra i favoriti per la vittoria finale. La sua assenza ha senza dubbio alterato gli equilibri del tabellone, aprendo scenari interessanti per gli altri contendenti, incluso lo stesso Draper.

Nonostante ciò, le parole del tennista britannico dimostrano come il rispetto reciproco tra atleti vada oltre la competizione sportiva, specialmente nei momenti di difficoltà.

L’attesa per il ritorno

Nelle sue dichiarazioni, Draper ha anche espresso il desiderio di vedere presto Sinner tornare in campo: “Sono ansioso che ritorni alle competizioni”. Un sentimento condiviso da molti appassionati e addetti ai lavori, che attendono il rientro del numero 1 del mondo per vederlo nuovamente confrontarsi con i migliori tennisti del circuito.





Francesco Paolo Villarico