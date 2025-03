Indian Wells: Cocciaretto avanza al secondo turno, Zarazua si ritira per infortunio

Elisabetta Cocciaretto conquista il secondo turno del torneo WTA 1000 di Indian Wells. La tennista italiana ha beneficiato del ritiro della messicana Renata Zarazua, costretta ad abbandonare il match dopo 50 minuti di gioco quando il punteggio era di 6-4 1-0 in favore dell’azzurra.

Con questa vittoria, Elisabetta Cocciaretto si guadagna l’accesso al secondo turno del prestigioso torneo californiano, dove affronterà la ceca Karolina Muchova, testa di serie numero 15 del tabellone. Un test impegnativo per l’azzurra, che dovrà elevare ulteriormente il proprio livello per ambire a un risultato positivo contro una giocatrice di grande talento ed esperienza come la ceca, nota per il suo tennis vario e imprevedibile.

L’avvio di partita ha visto Cocciaretto partire con grande determinazione, aggiudicandosi ben 12 dei primi 16 punti giocati. Grazie a un break a quindici nel secondo game, l’italiana è riuscita a costruirsi un vantaggio di 3-0, mettendo subito in difficoltà l’avversaria.

Nel sesto game, la marchigiana ha avuto anche l’opportunità di allungare ulteriormente e portarsi sul 5-1, ma Zarazua è riuscita ad annullare la palla break e a ridurre lo svantaggio sul 2-4. L’azzurra ha pagato immediatamente questa occasione mancata: nel game successivo, la messicana ha concretizzato il controbreak alla terza opportunità, per poi riequilibrare completamente il punteggio sul 4-4.

È stato proprio in questa fase del match che la messicana ha iniziato a manifestare problemi al ginocchio sinistro, sul quale indossava già un tutore protettivo. Cocciaretto ha mantenuto la calma, tenendo il servizio a zero e portandosi sul 5-4. A questo punto, Zarazua ha richiesto l’intervento del fisioterapista, usufruendo di un medical timeout.

Al rientro in campo, nonostante il trattamento ricevuto, la messicana non è riuscita a contrastare efficacemente il gioco dell’azzurra, che ha chiuso il set sul 6-4 con un break a quindici dopo 46 minuti di gioco.

All’inizio della seconda frazione, Cocciaretto ha confermato il proprio momento positivo tenendo a zero il turno di servizio. Zarazua, visibilmente limitata nei movimenti e praticamente ferma in campo negli ultimi minuti, ha preso la difficile decisione di ritirarsi dalla competizione con il punteggio fissato sull’1-0 per l’italiana, dopo pochi minuti dall’inizio del parziale.

WTA Indian Wells Renata Zarazua Renata Zarazua 0 4 0 Elisabetta Cocciaretto • Elisabetta Cocciaretto 0 6 1 Vincitore: Cocciaretto Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Elisabetta Cocciaretto 0-1 Elisabetta Cocciaretto 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Renata Zarazua 0-15 15-15 15-30 15-40 4-5 → 4-6 Elisabetta Cocciaretto 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 Renata Zarazua 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-4 → 4-4 Elisabetta Cocciaretto 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 2-4 → 3-4 Renata Zarazua 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-4 → 2-4 Elisabetta Cocciaretto 30-0 40-0 1-3 → 1-4 Renata Zarazua 0-15 30-15 40-15 40-30 0-3 → 1-3 Elisabetta Cocciaretto 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-2 → 0-3 Renata Zarazua 0-15 0-30 15-30 15-40 0-1 → 0-2 Elisabetta Cocciaretto 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1





Marco Rossi