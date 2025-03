Madison Keys torna in campo a Indian Wells: “Devo mantenere i piedi per terra. Complesso equilibrio tra tennis e scommesse sportive”

Dopo essersi concessa un meritato riposo in seguito al suo clamoroso trionfo agli Australian Open, Madison Keys fa il suo ritorno nel circuito come una delle principali favorite per la vittoria del Masters 1000 di Indian Wells 2025. La tennista americana, attualmente numero 5 del mondo, ha condiviso le sue sensazioni durante il Media Day del prestigioso torneo californiano, parlando del suo status nel circuito, della questione scommesse nel tennis e di come sta gestendo le nuove aspettative dopo il successo di Melbourne.

Una “veterana” a soli 30 anni

Nonostante la sua ancora giovane età, Keys è ormai considerata una veterana del circuito, un’etichetta che non la infastidisce affatto.

“Ho iniziato quando ero molto giovane nel circuito. Ora ho trascorso più della metà della mia vita nel tour, quindi non mi offende che mi chiamino veterana”, ha spiegato l’americana. “C’è una maturità che si sviluppa quando sei nel tour così giovane come eravamo noi e siamo in questo ambiente da così tanto tempo. Credo che ci sia un livello di maturità che sviluppi quando inizi così giovane. La gente dimentica quanto sei giovane perché ti ha visto per molto tempo.”

Questa maturità acquisita in anni di competizioni al massimo livello rappresenta oggi uno dei punti di forza di Keys, che ha dimostrato in Australia di saper gestire la pressione nei momenti decisivi.

Il complesso equilibrio tra tennis e scommesse sportive

Durante l’incontro con i media, Keys ha affrontato con maturità uno dei temi più controversi nel tennis moderno: il rapporto tra lo sport e il mondo delle scommesse. Un argomento particolarmente attuale, considerando che sempre più tornei hanno stretto partnership con operatori di betting online e che i giocatori si trovano spesso esposti alla frustrazione degli scommettitori sui social media.

“Ci sono molti sponsor che provengono dal mondo delle scommesse. Alla fine, molti tornei guadagnano molto denaro grazie alle partnership con le aziende di scommesse. È questo che ci dà lavoro”, ha commentato la tennista americana, riconoscendo la realtà economica di questi accordi commerciali che contribuiscono significativamente ai montepremi e allo sviluppo dei tornei. “Quindi, in questo senso, vedo che è molto vantaggioso per i giocatori che però ricevono la rabbia di molti scommettitori.”

Il riferimento di Keys ai giocatori che “ricevono la rabbia” tocca un problema sempre più diffuso: gli attacchi online, spesso violenti, che i tennisti subiscono da parte di scommettitori che perdono denaro a causa dei risultati sportivi. Un fenomeno che ha spinto diverse associazioni di giocatori a chiedere maggiori tutele e che ha portato alcuni atleti a limitare la propria presenza sui social.

La campionessa dell’Australian Open ha poi aggiunto una riflessione personale che evidenzia la sua visione equilibrata: “Direi che, ovviamente, non è ciò che mi piace di più, quindi credo che dipenda dal lato da cui guardi tutti i grandi benefici che i tornei ottengono da questo, con un po’ più di protezione per i giocatori che sono all’estremità e vengono presi di mira da alcuni scommettitori quando perdono le loro scommesse.”

Con queste parole, Keys evidenzia la necessità di trovare un equilibrio più sano: da un lato riconoscere i benefici economici che le partnership con le aziende di scommesse portano al circuito, dall’altro implementare misure concrete per proteggere i giocatori dagli effetti collaterali negativi di questo sistema. Una posizione matura che riflette la complessità di un tema che continuerà a essere al centro del dibattito nel tennis professionistico.

La campionessa dell’Australian Open 2025 ha poi concluso con una riflessione sulla mentalità che intende mantenere: “L’equilibrio tra essere onesta con l’aumento delle mie aspettative, ma anche sapendo che non credo che vada realmente bene quando hai un cambiamento di mentalità così rapido dopo il successo. L’unica cosa da fare è tornare a ciò che funzionava, a ciò che facevamo e su cui ci concentravamo, e continuare a cercare di mantenere quella mentalità.”

Con questa mentalità equilibrata, Keys si appresta ad affrontare il torneo di Indian Wells, dove avrà l’opportunità di confermare il suo ottimo momento di forma e consolidare ulteriormente la sua posizione nella top 5 mondiale.





Francesco Paolo Villarico