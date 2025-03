Masters e WTA 1000 Indian Wells: Il programma completo di Mercoledì 05 Marzo 2025. In campo tre azzurri (con il tabellone aggiornato e con gli avversari di Gigante e Zeppieri)

Stadium 1 – ore 20:00

Petra Kvitova vs Varvara Gracheva

Yunchaokete Bu vs Nishesh Basavareddy (Non prima 22:00)

Roman Safiullin vs Reilly Opelka vs Naomi Osaka (Non prima 03:00)

Alexander Bublik vs Yosuke Watanuki

Stadium 2 – ore 20:00

Jaume Munar vs Kei Nishikori

Peyton Stearns vs Magda Linette

Clervie Ngounoue vs Victoria Azarenka

Cameron Norrie vs Luca Nardi (Non prima 03:00)

Ashlyn Krueger vs Katie Volynets

Stadium 3 – ore 21:00

Caroline Garcia vs Bernarda Pera

Irina-Camelia Begu vs Ann Li

Kamilla Rakhimova vs Caroline Dolehide

Corentin Moutet vs Jordan Thompson (Non prima 04:00)

Zhizhen Zhang vs Kamil Majchrzak

Stadium 4 – ore 20:00

Tristan Boyer vs Aleksandar Vukic

Miomir Kecmanovic vs Tallon Griekspoor

Marcos Giron vs Nikoloz Basilashvili

Jule Niemeier vs Robin Montgomery

Dayana Yastremska vs Yue Yuan

Stadium 5 – ore 20:00

Thiago Seyboth Wild vs Alexandre Muller

Fabian Marozsan vs Pedro Martinez

Roberto Bautista Agut vs Damir Dzumhur

Stadium 6 – ore 20:00

Rebecca Sramkova vs Lulu Sun

Marie Bouzkova vs Suzan Lamens

Maria Lourdes Carle vs Katerina Siniakova

Stadium 7 – ore 21:00

Roberto Carballes Baena vs Christopher O’Connell

Colton Smith vs Flavio Cobolli (Non prima 23:00)

Zizou Bergs vs Ethan Quinn

Stadium 9 – ore 20:00

Renata Zarazua vs Elisabetta Cocciaretto

Hailey Baptiste vs Whitney Osuigwe (Non prima 23:00)

Mayar Sherif vs Xinyu Wang (Non prima 01:00)

Md

(1) Alexander Zverev vs Bye

Miomir Kecmanovic vs Tallon Griekspoor

Fabian Marozsan vs Pedro Martinez

Bye vs (29) Giovanni Mpetshi Perricard

(19) Tomas Machac vs Bye

Alexander Bublik vs (Q) Yosuke Watanuki

Roberto Bautista Agut vs (Q) Damir Dzumhur

Bye vs (16) Frances Tiafoe

(12) Holger Rune vs Bye

Corentin Moutet vs Jordan Thompson

Jaume Munar vs Kei Nishikori

Bye vs (18) Ugo Humbert

(28) Matteo Berrettini vs Bye

Roberto Carballes Baena vs Christopher O’Connell

Thiago Seyboth Wild vs Alexandre Muller

Bye vs (8) Stefanos Tsitsipas

(4) Casper Ruud vs Bye

Marcos Giron vs (Q) Nikoloz Basilashvili

Zizou Bergs vs (Q) Ethan Quinn

Bye vs (26) Alexei Popyrin

(20) Arthur Fils vs Bye

Zhizhen Zhang vs (Q) Kamil Majchrzak

Roman Safiullin vs (WC) Reilly Opelka

Bye vs (15) Lorenzo Musetti

(10) Tommy Paul vs Bye

(WC) Tristan Boyer vs Aleksandar Vukic

Cameron Norrie vs Luca Nardi

Bye vs (23) Jiri Lehecka

(31) Alex Michelsen vs Bye

(Q) Colton Smith vs Flavio Cobolli

Yunchaokete Bu vs (WC) Nishesh Basavareddy

Bye vs (5) Daniil Medvedev

(7) Andrey Rublev vs Bye

Matteo Arnaldi vs Aleksandar Kovacevic

Alexander Shevchenko vs Rinky Hijikata

Bye vs (32) Brandon Nakashima

(22) Karen Khachanov vs Bye

Tomas Martin Etcheverry vs Jakub Mensik

Mariano Navone vs Learner Tien

Bye vs (11) Ben Shelton

(13) Jack Draper vs Bye

Jacob Fearnley vs (WC) Joao Fonseca

Benjamin Bonzi vs (PR) Jenson Brooksby

Bye vs (17) Felix Auger-Aliassime

(30) Alejandro Tabilo vs Bye

(Q) Li Tu vs Dusan Lajovic

(Q) Matteo Gigante vs Sebastian Baez

Bye vs (3) Taylor Fritz

(6) Novak Djokovic vs Bye

(LL) Botic van de Zandschulp vs (PR) Nick Kyrgios

(WC) Mackenzie McDonald vs Alejandro Davidovich Fokina

Bye vs (25) Francisco Cerundolo

(21) Hubert Hurkacz vs Bye

Luciano Darderi vs (Q) Hugo Gaston

David Goffin vs Lorenzo Sonego

Bye vs (9) Alex de Minaur

(14) Grigor Dimitrov vs Bye

Arthur Rinderknech vs Nuno Borges

Jan-Lennard Struff vs Gael Monfils

Bye vs (24) Sebastian Korda

(27) Denis Shapovalov vs Bye

(Q) Giulio Zeppieri vs (Q) Adam Walton

Quentin Halys vs (Q) Pablo Carreno Busta

Bye vs (2) Carlos Alcaraz

(1) Aryna Sabalenkavs ByeAnna Blinkovavs McCartney KesslerAnhelina KalininavsBye vs (30) Magdalena Frech

(20) Ekaterina Alexandrova vs Bye

(Q) Claire Liu vs Polina Kudermetova

(LL) Sonay Kartal vs (Q) Varvara Lepchenko

Bye vs (16) Beatriz Haddad Maia

(12) Daria Kasatkina vs Bye

(Q) Maddison Inglis vs Sofia Kenin

(Q) Ajla Tomljanovic vs Caty McNally

Bye vs (24) Liudmila Samsonova

(27) Leylah Fernandez vs Bye

Veronika Kudermetova vs Jaqueline Cristian

(WC) Iva Jovic vs Julia Grabher

Bye vs (6) Jasmine Paolini

(3) Coco Gauff vs Bye

Emma Raducanu vs Moyuka Uchijima

Olga Danilovic vs Viktoriya Tomova

Bye vs (29) Maria Sakkari

(17) Amanda Anisimova vs Bye

(WC) Belinda Bencic vs Tatjana Maria

(WC) Alycia Parks vs Anna Kalinskaya

Bye vs (13) Diana Shnaider

(10) Emma Navarro vs Bye

Sorana Cirstea vs (Q) Maya Joint

Lauren Davis vs Elina Avanesyan

Bye vs (19) Donna Vekic

(28) Elise Mertens vs Bye

(Q) Viktorija Golubic vs (Q) Kimberly Birrell

Jessica Bouzas Maneiro vs Anastasia Potapova

Bye vs (5) Madison Keys

(7) Elena Rybakina vs Bye

Marie Bouzkova vs Suzan Lamens

Irina-Camelia Begu vs Ann Li

Bye vs (25) Katie Boulter

(22) Clara Tauson vs Bye

Camila Osorio vs Naomi Osaka

(WC) Petra Kvitova vs Varvara Gracheva

Bye vs (9) Mirra Andreeva

(14) Danielle Collins vs Bye

(Q) Hailey Baptiste vs (Q) Whitney Osuigwe

Ashlyn Krueger vs Katie Volynets

Bye vs (23) Elina Svitolina

(26) Jelena Ostapenko vs Bye

Mayar Sherif vs Xinyu Wang

Peyton Stearns vs Magda Linette

Bye vs (4) Jessica Pegula

(8) Qinwen Zheng vs Bye

(Q) Clervie Ngounoue vs Victoria Azarenka

Rebecca Sramkova vs Lulu Sun

Bye vs (31) Linda Noskova

(18) Marta Kostyuk vs Bye

(Q) Jule Niemeier vs (WC) Robin Montgomery

Kamilla Rakhimova vs (WC) Caroline Dolehide

Bye vs (11) Paula Badosa

(15) Karolina Muchova vs Bye

Renata Zarazua vs Elisabetta Cocciaretto

(Q) Maria Lourdes Carle vs Katerina Siniakova

Bye vs (21) Yulia Putintseva

(32) Ons Jabeur vs Bye

Dayana Yastremska vs Yue Yuan

Caroline Garcia vs (WC) Bernarda Pera

Bye vs (2) Iga Swiatek