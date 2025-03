Indian Wells 2025: Alcaraz favorito, Djokovic insegue e gli italiani pronti alla sfida. Swiatek difende il titolo, Sabalenka cerca la prima corona

È stato sorteggiato il tabellone del Masters 1000 di Indian Wells, il primo della stagione, in programma all’Indian Wells Tennis Garden con un montepremi di 8.963.700 dollari. Il torneo, considerato da molti il migliore del circuito dopo gli Slam, vedrà la partecipazione dei migliori tennisti del mondo, con l’eccezione importante di Jannik Sinner, attuale numero uno del ranking mondiale, assente per una sospensione di tre mesi inflitta dalla WADA.

Alcaraz a caccia del tris, Djokovic nella sua metà di tabellone

Carlos Alcaraz, vincitore delle ultime due edizioni, si presenta come il grande favorito. Lo spagnolo comincerà il suo percorso al secondo turno contro il vincente della sfida tra Halys e un qualificato. Pur non avendo un tabellone particolarmente difficile nelle prime fasi, potrebbe incontrare Shapovalov al terzo turno e Dimitrov agli ottavi.

Il vero ostacolo per il murciano potrebbe arrivare nei quarti di finale, dove è in rotta di collisione con Novak Djokovic. Il serbo, che non ha un grande feeling negli ultimi anni con questo torneo (solo quattro vittorie nelle ultime quattro partecipazioni), inizierà contro il vincente tra Kyrgios e un qualificato, per poi potenzialmente affrontare Davidovich o Cerúndolo al terzo turno e De Minaur o Hurkacz agli ottavi.

La pattuglia italiana: sette azzurri in tabellone principale

Sono ben sette gli italiani già certi di un posto nel tabellone principale, in attesa dell’esito delle qualificazioni.

Matteo Berrettini (n. 29 ATP), tornato in Top 30 per la prima volta da giugno 2023, è testa di serie numero 28 e l’unico italiano nel primo quarto di tabellone. Inizierà al secondo turno contro lo spagnolo Carballes Baena o l’australiano O’Connell. Il suo cammino potrebbe incrociare Tsitsipas al terzo turno e potenzialmente Rune agli ottavi e Zverev ai quarti.

Nel secondo quarto troviamo Lorenzo Musetti (n. 16 ATP), testa di serie numero 15, che esordirà contro Safiullin o Opelka. Il carrarino è inserito nell’ottavo di Ruud e nel quarto di Medvedev. In questa stessa sezione anche Flavio Cobolli (n. 40), che inizierà contro un qualificato con possibile incrocio con Medvedev al terzo turno, e Luca Nardi (n. 67), che affronterà al primo turno l’ex Top 10 Cameron Norrie. Il marchigiano, che l’anno scorso raggiunse il terzo turno dopo una memorabile vittoria su Djokovic, potrebbe incontrare Lehecka al secondo turno e Tommy Paul al terzo.

Matteo Arnaldi (n. 35) è l’unico italiano nel terzo quarto, presidiato da Taylor Fritz. Il suo percorso inizia contro lo statunitense Kovacevic, con possibile confronto con Rublev al secondo turno.

Nel quarto di Alcaraz e Djokovic troviamo Lorenzo Sonego (n. 37) e Luciano Darderi (n. 60), che potrebbero incontrarsi al terzo turno ed entrambi sono in rotta di collisione con Djokovic agli ottavi. Sonego esordirà contro il belga Goffin, mentre Darderi, al suo debutto nel torneo californiano, affronterà l’argentino Diaz Acosta.

Gli altri favoriti: Zverev, Medvedev e Fritz in agguato

Alexander Zverev, in assenza di Sinner, sarà la prima testa di serie del torneo. Il tedesco, che non ha mai superato i quarti di finale a Indian Wells, inizierà contro Kecmanovic o Griekspoor per poi potenzialmente affrontare Mpetshi-Perricard, Martínez o Marozsan al terzo turno. Nel suo quarto di tabellone, Tsitsipas, fresco vincitore a Dubai, si presenta come il principale avversario.

Daniil Medvedev, finalista delle ultime due edizioni, cerca il riscatto dopo un anno senza finali. Il russo inizierà contro Bu o Basavareddy, con possibile incrocio con Cobolli o Michelsen al terzo turno. Nel suo quarto anche Ruud, Popyrin, Fils e Musetti.

Nel terzo quarto, Andrey Rublev e Taylor Fritz sono i principali favoriti. Il russo potrebbe incontrare subito l’ostico Arnaldi, mentre nel suo ottavo di tabellone si trova anche il giovane americano Ben Shelton. Fritz, idolo di casa, inizierà contro Báez, reduce da buoni risultati sulla terra ma che potrebbe soffrire il cambio di superficie.

WTA Indian Wells 2025:

Dopo una breve parentesi in Medio Oriente, il circuito femminile si sposta nel deserto californiano per affrontare il terzo WTA 1000 della stagione, dopo la sorprendente vittoria di Mirra Andreeva a Dubai. Tutti i riflettori sono puntati su Iga Swiatek, l’attuale campionessa di Indian Wells che arriva all’appuntamento americano con dubbi sul suo gioco e con la necessità di difendere il titolo se non vuole entrare in una crisi di risultati prima dell’inizio della tournée europea sulla terra battuta. Nel frattempo, Aryna Sabalenka, numero uno del mondo, cercherà il suo primo trionfo in California.

Le favorite e le outsider

Ma non saranno le uniche con chance di vittoria, soprattutto in un circuito dove l’esigenza e il livello di gioco sono così alti che c’è sempre spazio per sorprese. Le quattro tenniste americane nella top 10 (Coco Gauff, Jessica Pegula, Madison Keys ed Emma Navarro) aspirano a grandi risultati in casa loro. Bisognerà tenere d’occhio anche Paula Badosa, campionessa nel 2021, che cerca quella regolarità nelle fasi finali e che arriva con le credenziali mostrate all’Australian Open.

Primo quarto: Il cammino di Sabalenka

La numero uno del mondo ha davanti a sé un tabellone che aumenta di difficoltà progressivamente. In linea di principio non dovrebbe avere problemi al suo debutto, anche se potrebbe giocare contro McCartney Kessler, recente finalista del WTA di Austin. È negli ottavi di finale che iniziano ad arrivare le complicazioni, dove potrebbe affrontare Alexandrova, e successivamente Paolini nei quarti. In semifinale, invece, potrebbe incontrare Gauff, Navarro o Keys, che le ha strappato la corona dell’Australian Open lo scorso gennaio.

Anche Jasmine Paolini, unica italiana testa di serie, si trova in questo quarto. L’azzurra inizierà il suo percorso contro Jovic o Grabher, per poi potenzialmente affrontare Fernandez o Kudermetova, e successivamente Kasatkina o Samsonova. Un percorso che potrebbe portarla a un quarto di finale proprio contro Sabalenka.

Secondo quarto: Americane in primo piano

Tabellone complicato per Coco Gauff che avrà partite molto impegnative dal suo debutto fino a un’ipotetica finale. Potrebbe incrociare Raducanu, a cui seguirebbe un duello con Sakkari, finalista dell’edizione passata, per poi affrontare nei quarti Madison Keys o Emma Navarro, che hanno un cammino più tranquillo. Se una delle tre americane dovesse arrivare in semifinale, potrebbe attendere Sabalenka o Paolini.

Madison Keys, vincitire all’ultimo Australian Open, inizierà contro la vincente di Bouzas/Potapova, per poi potenzialmente incontrare Mertens e successivamente la connazionale Navarro o Vekic. Un percorso che sembra meno complicato rispetto a quello di Gauff, ma non privo di insidie.

Terzo quarto: Il più competitivo

Forse è lo spicchio più equilibrato e competitivo di questo Indian Wells. Jessica Pegula potrebbe incontrare Ostapenko al terzo turno, mentre negli ottavi attenderebbe Collins e nei quarti Andreeva, Osaka o Rybakina. La kazaka, campionessa nel 2023, ha un inizio più tranquillo, ma dai quarti aumenterebbero le difficoltà, poiché qualsiasi di queste tre giocatrici potrebbe metterla in seria difficoltà. In semifinale potrebbe incontrare Swiatek o Badosa.

Elena Rybakina esordirà contro la vincente di Bouzkova/Lamens, per poi potenzialmente affrontare Boulter e Tauson nei turni successivi. Un cammino iniziale abbordabile che potrebbe farla arrivare in buone condizioni ai quarti di finale contro le già citate Pegula, Collins o Andreeva.

Quarto quarto: Swiatek alla prova

L’attuale campionessa uscente non avrà un cammino facile se vuole difendere il titolo. Fin dall’esordio avrebbe rivali esigenti come Garcia; al terzo turno potrebbe giocare contro Jabeur e poi nei quarti affronterebbe Badosa o Zheng. In semifinale potrebbe trovarsi nuovamente di fronte Andreeva o Rybakina, due giocatrici che stanno mostrando un ottimo livello. E per un’ipotetica finale potrebbe lottare contro Sabalenka, Gauff o Keys per conquistare il suo terzo Indian Wells.

Qinwen Zheng, altra protagonista di questo spicchio, inizierà contro la vincente di Azarenka/qualificata, per poi potenzialmente affrontare Noskova o Sun. Un percorso che potrebbe portarla a incrociare nei quarti Swiatek, la grande favorita di questa parte del tabellone.





Francesco Paolo Villarico