CVC Capital Partners pronta a investire 1 miliardo di dollari nel tennis

CVC Capital Partners, il colosso del private equity, ha presentato un’offerta di circa 1 miliardo di dollari (790 milioni di sterline) per acquisire un importante portfolio di tornei di tennis che include due dei più prestigiosi eventi annuali di questo sport.

Secondo quanto riportato da Sky News, CVC è tra i principali offerenti per l’acquisto del Miami Open e del Madrid Open, due tornei che vedono la partecipazione dei migliori tennisti e tenniste del mondo.

Le fonti vicine al processo di vendita, gestito da The Raine Group, hanno riferito che un ulteriore round di offerte – stimato intorno al miliardo di dollari – dovrebbe essere presentato entro la fine del mese.

Gli asset sono attualmente di proprietà di Endeavor Group Holdings, la società globale di sport e intrattenimento guidata dall’ex agente di Hollywood Ari Emanuel.

È interessante notare che lo stesso Emanuel è tra i concorrenti di CVC in questa operazione: il CEO di Endeavor avrebbe infatti ingaggiato i banchieri di Goldman Sachs per supportare la sua offerta personale. Non è ancora chiaro se Emanuel cercherà finanziamenti esterni per la sua proposta.

Anche altre società di private equity, tra cui EQT Partners e Providence Equity Partners, avrebbero esaminato potenziali offerte, sebbene non sia certo se siano attualmente parte del processo d’asta.

Diverse persone facoltose avrebbero espresso interesse nell’acquisto di singoli tornei, ma Endeavor punta a concludere un’unica transazione per tutti gli asset.

Il portfolio in vendita include, oltre ai due prestigiosi tornei “1000”, anche il Barcelona Open e il torneo annuale pre-Wimbledon all’Hurlingham Club di Londra.

Se l’offerta di CVC andasse a buon fine, rappresenterebbe il primo ingresso del prolifico investitore sportivo nella proprietà di tornei che vedono protagonisti i migliori giocatori maschili del mondo, come Carlos Alcaraz e Alexander Zverev.

Da segnalare che Jannik Sinner, attuale numero uno del mondo, mancherà entrambi i tornei di proprietà IMG quest’anno dopo essere stato sospeso per tre mesi dall’Agenzia Mondiale Antidoping (WADA) a gennaio, mentre l’ex numero uno Novak Djokovic probabilmente escluderà entrambi gli eventi dal suo calendario ridotto per il 2025.

Il Miami Open inizierà il 16 marzo, mentre il suo omologo di Madrid prenderà il via il 21 aprile. Entrambi i tornei fanno parte della serie ATP Masters 1000 e WTA 1000, un gradino sotto i quattro eventi annuali del Grande Slam che si svolgono a Melbourne, Parigi, Wimbledon e New York.

CVC ha già una presenza significativa nel tennis professionistico, avendo formato nel 2023 una joint venture commerciale con la Women’s Tennis Association (WTA) con un investimento di 150 milioni di dollari. Nel primo anno completo della partnership, WTA Ventures ha registrato una crescita dei ricavi del 24%, in seguito a una nuova strategia che ha incluso le prime WTA Finals a Riyadh, in Arabia Saudita.

Un insider del tennis ha dichiarato che il settore probabilmente accoglierebbe con favore ulteriori investimenti in questo sport.

Dal 2006, quando ha preso il controllo della Formula Uno, CVC si è affermata come il più importante investitore di private equity nello sport a livello globale, con interessi che ora si estendono al calcio, rugby, cricket e pallavolo.

Endeavor ha deciso di vendere i suoi asset tennistici, insieme a Frieze, l’azienda d’arte, dopo l’annuncio dell’aprile scorso che sarebbe stata privatizzata da Silver Lake, la società di private equity.





Francesco Paolo Villarico