WTA 1000 Indian Wells: Il Tabellone di Qualificazione. C’è Sara Errani

WTA 1000 Indian Wells – Tabellone di Qualificazione – hard

Stadium 4 – ore 19:00

Varvara Lepchenko vs (15) Anca Todoni Inizio 19:00

(2) Eva Lys vs Aliaksandra Sasnovich

Whitney Osuigwe vs (19) Nuria Parrizas Diaz

(3) Sonay Kartal vs Marina Stakusic

Stadium 5 – ore 19:00

Clervie Ngounoue vs (20) Rebecca Marino Inizio 19:00

(7) Sara Sorribes Tormo vs Nao Hibino

Claire Liu vs (21) Yuliia Starodubtseva

(9) Olivia Gadecki vs Mirjam Bjorklund

Stadium 6 – ore 19:00

(10) Anna Bondar vs Maddison Inglis Inizio 19:00

Jodie Burrage vs (17) Viktorija Golubic

(5) Laura Siegemund vs Kaja Juvan

Leolia Jeanjean vs (24) Mananchaya Sawangkaew

Stadium 7 – ore 19:00

Hanne Vandewinkel vs (18) Jule Niemeier Inizio 19:00

Daria Snigur vs (22) Aoi Ito

Sara Errani vs (13) Cristina Bucsa