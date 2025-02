Aumentano i costi, ma l’ITF W35 resta a Solarino

Aumentano i costi, ma l’ITF W35 resterà a Solarino. Lo ha deciso il tournament director, Renato Morabito, che a 3 mesi dall’ultima edizione dei tornei, ha dovuto far fronte ad un aumento dei costi quantificato in circa 8 mila euro a settimana. Un aggravio che non fermerà la tappa ITF solarinese, nonostante, inoltre, la perdita del patrocinio da parte del Comune causata dalle ultime vicende amministrative.

A pesare sulla sostenibilità del torneo è la recente decisione dell’ITF di aumentare il montepremi settimanale, il compenso degli ufficiali di gara e revocare la copertura streaming dei tornei W35 femminili.

L’assenza dello streaming non riguarda solo il torneo di Solarino, ma impatta l’intero circuito femminile di questa fascia di montepremi, privando le tenniste di un’importante vetrina. Una scelta che, oltre a ridurre l’esposizione mediatica del torneo, rischia di penalizzare la crescita dell’intero movimento tennistico femminile.

“I tornei maschili con lo stesso montepremi – ha sottolineato il direttore del torneo, Renato Morabito – continuano ad avere la diretta streaming, mentre per il circuito femminile la situazione è cambiata radicalmente. È difficile comprenderne le ragioni. Questa decisione non solo penalizza gli organizzatori, ma riduce anche l’accessibilità per gli appassionati di tennis e, soprattutto, priva le giocatrici di una visibilità che, a parità di montepremi, resta invece garantita ai loro colleghi uomini”.

Con queste premesse si svolgerà sabato 1 marzo, alle ore 11, alla sala riunioni dello Zaiera Resort, la conferenza stampa di presentazione della 12^ edizione dell’ITF World Tennis Tour di Solarino. Prenderanno parte all’appuntamento il direttore del torneo Renato Morabito e la consigliere regionale Fitp Vincenza Ciraolo.