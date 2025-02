Un evento imperdibile è pronto a infiammare Las Vegas: l’MGM Rewards Slam, il torneo esibizione che vedrà protagonisti alcuni dei più grandi nomi del tennis mondiale, trasmesso in diretta su DAZN, anche gratuitamente, da sabato 1° marzo.

Una manifestazione unica nata per celebrare l’eccellenza del tennis, con partite che promettono di regalare momenti indimenticabili. L’appuntamento prenderà il via sabato alle 16:30, con la numero 1 del mondo Aryna Sabalenka, che affronterà Naomi Osaka, vincitrice di 4 titoli del Grande Slam. A seguire, il pubblico assisterà a una serie di avvincenti doppi misti, con un atteso ritorno sulle scene: il leggendario Andre Agassi, membro della International Tennis Hall of Fame e uno dei tennisti più famosi e amati di tutti i tempi, scenderà di nuovo in campo per affrontare l’ex rivale Mardy Fish, ex capitano della squadra statunitense di Coppa Davis.

«L’ingresso di DAZN come partner per la trasmissione del “MGM Rewards Slam Presented by Stella Artois” e la partecipazione di Andre daranno un ulteriore valore all’evento» ha dichiarato Lance Evans, Senior Vice President of Sports and Sponsorships di MGM Resorts International. “Abbiamo già collaborato con DAZN in occasione di diversi eventi sportivi e siamo certi che la sua audience globale contribuirà a rendere questo appuntamento ancora più coinvolgente per i fan del tennis. Andre porterà in campo un’energia unica, sostenuto dal pubblico di Las Vegas».

L’arrivo di questo torneo su DAZN – insieme al recente ingresso dei tornei internazionali dell’ATP Challenger Tour – arricchisce ulteriormente l’offerta multisport della piattaforma, già punto di riferimento per gli appassionati di calcio, basket, volley e molto altro. In particolare, per gli amanti del tennis, grazie alla partnership con Eurosport, DAZN ospita anche le emozioni dei tornei del Grande Slam: dopo l’Australian Open andato in scena lo scorso gennaio, a fine maggio sarà la volta del Roland Garros.