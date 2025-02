Medvedev eliminato a Dubai dopo una battaglia e quattro match point mancati: crisi di risultati e polemiche con l’arbitro (Video)

Daniil Medvedev, numero sei del mondo e prima testa di serie dell’ATP 500 di Dubai, è stato eliminato ai quarti di finale del torneo arabo, aggravando una crisi di risultati che si protrae dalla seconda metà della scorsa stagione.

Campione nel 2023 e semifinalista lo scorso anno, il russo 29enne aveva a disposizione quattro match point nel secondo set – ed era in vantaggio per 4-1 nel tie-break – ma è stato sconfitto in una magnifica battaglia contro l’olandese Tallon Griekspoor, numero 47 del mondo, con il punteggio di 2-6, 7-6(7) e 7-5, dopo oltre due ore e mezza di partita.

L’incontro è stato caratterizzato (ancora una volta) da alcuni momenti spiacevoli tra Medvedev e l’arbitro. Il russo ha distrutto la sua racchetta alla fine della partita e non ha salutato Adel Nour, accusandolo di discriminarlo per il fatto di essere russo.

Questa sconfitta rappresenta un ulteriore passo indietro per l’ex numero uno del mondo, che sta attraversando un periodo difficile dal punto di vista dei risultati, in netto contrasto con le prestazioni che lo avevano portato a trionfare proprio a Dubai nella stagione 2023.

ATP Dubai Daniil Medvedev [1] Daniil Medvedev [1] 6 6 5 Tallon Griekspoor Tallon Griekspoor 2 7 7 Vincitore: Griekspoor Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 5-7 D. Medvedev 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-6 → 5-7 T. Griekspoor 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 5-6 D. Medvedev 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 5-5 T. Griekspoor 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 D. Medvedev 15-0 30-0 ace 3-4 → 4-4 T. Griekspoor 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 3-3 → 3-4 D. Medvedev 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 T. Griekspoor 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-2 → 2-3 D. Medvedev 0-15 15-15 ace 30-15 ace 40-15 ace 1-2 → 2-2 T. Griekspoor 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 T. Griekspoor 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 2*-1 df 3*-1 4-1* ace 4-2* 4*-3 4*-4 5-4* 5-5* 5*-6 6*-6 6-7* 7-7* 7*-8 6-6 → 6-7 T. Griekspoor 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 6-5 → 6-6 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 T. Griekspoor 15-0 15-40 30-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 D. Medvedev 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 ace 40-30 4-4 → 5-4 T. Griekspoor 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-3 → 4-4 D. Medvedev 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-3 → 4-3 T. Griekspoor 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-2 → 3-3 D. Medvedev 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-1 → 3-2 T. Griekspoor 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 2-1 → 3-1 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 1-1 → 2-1 T. Griekspoor 15-0 ace 30-0 40-0 1-0 → 1-1 D. Medvedev 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 T. Griekspoor 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 5-2 → 6-2 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 ace 4-2 → 5-2 T. Griekspoor 0-15 0-30 0-40 3-2 → 4-2 D. Medvedev 15-0 ace 30-0 40-0 2-2 → 3-2 T. Griekspoor 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 2-1 → 2-2 D. Medvedev 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 1-1 → 2-1 T. Griekspoor 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 D. Medvedev 15-0 ace 15-15 df 30-15 40-15 ace ace 0-0 → 1-0





Marco Rossi