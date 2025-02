Berrettini e il nuovo approccio al tennis: “Ora mi accetto di più”

Matteo Berrettini conferma il suo ottimo stato di forma qualificandosi per i quarti di finale dell’ATP 500 di Dubai, eguagliando il risultato ottenuto la scorsa settimana a Doha. L’italiano, tornato nel Medio Oriente dopo sei anni di assenza, ha sconfitto il qualificato australiano Christopher O’Connell con il punteggio di 7-6, 6-2, guadagnandosi una sfida contro la testa di serie numero 4 Stefanos Tsitsipas.

Una prestazione solida quella dell’ex numero 6 del mondo, che ha scagliato 15 ace, perso appena sette punti al servizio e non ha concesso nemmeno una palla break all’avversario durante i 90 minuti di partita. Numeri che testimoniano la ritrovata efficacia del suo gioco, in particolare al servizio, suo colpo distintivo.

“È fantastico. Ho desiderato giocare tante partite per così tanto tempo e ho lavorato duramente. Penso di star giocando un ottimo livello di tennis”, ha dichiarato Berrettini, che la scorsa settimana a Doha ha eliminato Novak Djokovic prima di cedere in tre set a Jack Draper nei quarti. “Mi sto godendo il tempo in campo. È bello essere di nuovo ai quarti, e spero che questo vada meglio dell’ultimo.”

La risalita verso la top 30

Il percorso di Berrettini negli ultimi dodici mesi è stato straordinario. Tornato da un’assenza di sei mesi – dovuta alla rottura di un legamento della caviglia – nel marzo scorso, ha scalato la classifica dalla posizione 154 fino alla top 40, conquistando tre titoli ATP nel 2024. I suoi impressionanti risultati gli sono valsi il riconoscimento di “Comeback Player of the Year” ed è ora numero 30 del mondo e in ascesa.

“Per fortuna c’è sempre margine di miglioramento, il che è positivo, perché altrimenti, dov’è il divertimento?”, ha commentato Berrettini parlando della sua forma attuale. “Mi muovo bene, servo bene. Ho migliorato la risposta e il rovescio, che erano un po’ i miei punti deboli, quindi sono molto felice del lavoro che sto facendo con il mio team, sono davvero orgoglioso di ciò che sto facendo, e spero in una grande stagione.”

La risalita del tennista romano è ancora più notevole considerando che ha conquistato i suoi tre titoli dello scorso anno tutti sulla terra battuta (Marrakech, Gstaad e Kitzbühel), una superficie che non era tradizionalmente considerata la sua preferita.

Una nuova prospettiva dopo gli infortuni

Gli infortuni e la sfortuna degli ultimi anni hanno cambiato profondamente l’approccio di Berrettini al tennis, portandolo a sviluppare una maggiore consapevolezza e apprezzamento per il suo sport.

“Apprezzo tutti i momenti in campo e fuori. Quando ero a casa a fare riabilitazione, mi mancava tutto questo. Quindi i momenti in cui sono stanco, o magari non voglio allenarmi o vorrei essere da qualche altra parte, penso a quei momenti e tutto diventa più facile”, ha spiegato. “Ho anche imparato che il tennis richiede tempo, la vita richiede tempo, quindi mi accetto un po’ di più e per questo ora sono più felice.”

Questa nuova prospettiva sembra aver liberato Berrettini dalle pressioni eccessive, permettendogli di giocare con maggiore leggerezza mentale, fattore che, unito alla sua potenza naturale, lo rende un avversario temibile per chiunque.

Un gioco adatto a tutte le superfici

Sebbene i tre titoli vinti lo scorso anno siano arrivati sulla terra battuta, Berrettini ha dimostrato in passato di essere particolarmente pericoloso sull’erba e sui campi duri veloci. I suoi migliori risultati nei tornei del Grande Slam sono stati la finale a Wimbledon nel 2021 e le semifinali agli Australian Open 2022 e agli US Open 2019.

“Ho sempre saputo che il mio gioco poteva adattarsi a tutte le superfici, ma allo stesso tempo non è mai facile quando non hai partite nelle gambe, soprattutto su una superficie su cui non sono nato”, ha detto Berrettini, cresciuto sui campi in terra battuta della sua natale Roma. “Sento che l’erba si adatta al mio gioco, e ho migliorato molto alcuni aspetti. Ma sulla terra battuta sono cresciuto. Allo stesso tempo, queste condizioni [a Dubai] sono davvero buone per me. Quando colpisci bene la palla, giocando aggressivo, paga, quindi sono davvero felice.”

La sfida con Tsitsipas

Guardando alla sfida con Tsitsipas, contro cui è in svantaggio 3-1 negli scontri diretti, Berrettini appare fiducioso: “Stefanos sta sicuramente migliorando il suo gioco, è ovviamente un grande campione del nostro sport. Ha dimostrato molte volte di poter tornare. L’ho visto giocare contro un mio buon amico, Lorenzo Sonego, al primo turno e stava giocando bene. Sarà sicuramente una partita difficile, ma sono pronto, mi sento pronto e felice. Vedremo.”

Il greco, che ha ottenuto una vittoria a tarda notte contro Karen Khachanov, sta giocando questa settimana con una racchetta completamente nera, apparentemente testando un nuovo equipaggiamento. Ha dichiarato che le condizioni del circuito stanno diventando più lente, soprattutto a causa del tipo di palline utilizzate.

A questo proposito, Berrettini ha espresso la sua opinione sulla controversa questione delle palline Dunlop, criticate da diversi giocatori, incluso Daniil Medvedev: “Sento che le palline stanno diventando sempre più lente. Ma allo stesso tempo, ciò che è più importante per noi, penso, è la coerenza. Dovremmo provare con la stessa palla, almeno sulla stessa superficie. A me personalmente piacciono molto le palline Dunlop, penso siano le migliori. Ma, di nuovo, ognuno ha opinioni diverse.”

Con questo spirito positivo e una ritrovata fiducia nei propri mezzi, Berrettini si prepara ad affrontare Tsitsipas nei quarti di finale, con l’obiettivo di continuare la sua risalita verso i vertici del tennis mondiale.





