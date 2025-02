Krejcikova e l’incubo infortunio: “Mi chiedo se sarò mai di nuovo senza dolore”

Barbora Krejcikova rimane l’unica giocatrice della top 40 a non aver ancora disputato un singolo match nel 2025. La tennista ceca, bicampionessa Slam e attualmente numero 16 del ranking, ha rivelato in un’intervista a Sport CZ le sue preoccupazioni per un infortunio che si sta protraendo molto più del previsto.

“Il recupero non sta procedendo velocemente come speravo, è vero, ma sto facendo tutto il possibile per tornare il prima possibile”, ha dichiarato la campionessa del Roland Garros 2021 e Wimbledon 2024. “Mi chiedo se un giorno sarò di nuovo completamente libera dal dolore, in questo momento è una situazione che mi stressa parecchio.”

L’ultima apparizione della Krejcikova risale alle WTA Finals di Riyadh, dove ha partecipato grazie al titolo conquistato a Londra. Nonostante le condizioni precarie, la ceca è riuscita a superare la fase a gironi prima di arrendersi in semifinale contro Zheng, ma quello è stato l’ultimo sforzo di un corpo che era già al limite.

“In estate è quando tutto ha iniziato ad andare storto”, ricorda Barbora. “Passare dall’erba alla terra battuta è una delle sfide più complicate, e avevamo pochissimo tempo per farlo.” La ceca si riferisce ai Giochi Olimpici di Parigi, dove ha rappresentato il suo paese sia in singolare che in doppio nonostante le difficoltà.

“Ricordo che il primo giorno ha piovuto, il secondo ha fatto caldo e ho giocato nel pomeriggio con il tempo più afoso, oltre a partite lunghe. L’ho notato il giorno dopo, quando le mie forze si sono esaurite molto rapidamente. Dopo la prima partita mi girava la testa e avevo i crampi, non mi sentivo affatto bene”, ha rivelato.

La sua situazione riporta alla memoria la decisione di Jannik Sinner di saltare i Giochi Olimpici, scelta criticata da molti ma che ora, alla luce di casi come quello della Krejcikova, sembra essere stata più che giustificata. I cambi di superficie estremi a metà stagione possono rappresentare un rischio significativo per i giocatori.

“Era un appuntamento molto importante, significava difendere il mio paese, il che era fondamentale per me”, ha spiegato Krejcikova parlando della sua partecipazione olimpica nonostante i problemi fisici. “Non potevo dire a Katerina (Siniakova) che non avrei giocato, era impossibile, anche se avessimo dovuto fallire nei primi turni… che è quello che alla fine è successo.”

La ceca sembra ora intenzionata a rivedere i suoi impegni futuri: “Suppongo di iniziare a essere un po’ più grande, dovrò limitare gradualmente la mia partecipazione nel doppio, dove devo cominciare a essere un po’ più selettiva”, ha concluso una tennista che, ad oggi, non sa ancora quando la sua schiena le permetterà di tornare in campo.





Francesco Paolo Villarico