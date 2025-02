ITF Trnava e Macon: I Main Draw

ITF TRNAVA(Cze 75k cemento indoor)

[1] Daria Snigur vs TBD

Victoria Chramcova vs TBD

Victoria Jimenez kasintseva vs Elena Pridankina

Lola Radivojevic vs [8] Jessika Ponchet

[4] Ella Seidel vs TBD

Mai Hontama vs TBD

Celine Naef vs TBD

Rebeka Masarova vs [5] Alexandra Eala

[7] Elsa Jacquemot vs TBD

Leyre Romero gormaz vs TBD

Barbora Palicova vs Radka Zelnickova

Antonia Ruzic vs [3] Xinyu Gao

[6] Talia Gibson vs Dominika Pirohova

Nina Vargova vs TBD

Destanee Aiava vs Veronika Erjavec

Kathinka Von deichmann vs [2] Chloe Paquet

ITF MACON(Fra 50k cemento indoor)

[1] Lucrezia Stefanini vs Julie Belgraver

Margaux Rouvroy vs TBD

Nina Radovanovic vs TBD

[8] Viktoria Hruncakova vs TBD

[3] Anouk Koevermans vs Andrea Lazaro garcia

Amarni Banks vs TBD

Guiomar Maristany zuleta de reales vs Harmony Tan

Victoria Mboko vs [5] Raluca Georgiana Serban

[6] Yuriko Lily Miyazaki vs TBD

TBD vs TBD

Sinja Kraus vs Lucija Ciric bagaric

Lois Boisson vs [4] Susan Bandecchi

[7] Justina Mikulskyte vs Fiona Ferro

Alina Charaeva vs Mariam Bolkvadze

Yara Bartashevich vs Ipek Oz

[2] Manon Leonard vs TBD