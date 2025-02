Nardi lucky loser, entra nei main draw a Dubai (sfida Fucsovics al primo turno!)

Buone notizie per Luca Nardi. Il pesarese entra nel main draw dell’ATP 500 di Dubai come Lucky Loser e affronta al primo turno Marton Fucsovics, anche lui passato dalle qualificazioni. È un abbinamento davvero particolare, visto che proprio l’ungherese aveva sconfitto l’azzurro nel match decisivo del tabellone cadetto. Una vera e propria rivincita, e anche buona chance per il marchigiano visto l’ottimo livello del torneo nel Golfo Persico.

Sono così tre gli italiani al via del tabellone principale a Dubai: Lorenzo Sonego, che oggi sfida Tsitsipas all’esordio, e Matteo Berrettini, che affronta Gael Monfils. Guida il seeding Daniil Medvedev, uscito malconcio la scorsa settimana a Doha, poi De Minaur.

Mario Cecchi