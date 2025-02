Jasmine Paolini rassicura tutti: “Sto meglio, pronta per gli Stati Uniti”

Buone notizie per Jasmine Paolini. La tennista italiana, infortunatasi durante gli ottavi di finale del WTA 1000 di Dubai dove difendeva il titolo, ha rassicurato tutti sulle sue condizioni fisiche attraverso i social media.

“Ho preso qualche giorno di riposo e ho prestato attenzione al mio piede. Mi sento meglio! Sono tornata ad allenarmi e mi sento pronta per i prossimi tornei negli USA”, ha scritto la toscana, che era stata costretta nel giocare menomata contro Sofia Kenin dopo una brutta caduta all’inizio del secondo set.

L’infortunio era apparso preoccupante: Paolini si era impuntata con il piede destro durante uno spostamento laterale, accasciandosi sul cemento di Dubai. Nonostante il tentativo di continuare con una vistosa fasciatura alla caviglia, aveva dovuto cedere per 6-4 6-0, rinunciando successivamente anche al torneo di doppio dopo il trionfo della settimana precedente a Doha.

Hey! 😀 I took a few days off to rest and check on my foot. Feeling much better now! Back to training and getting ready for the tournaments in the US. 💪🏽🇺🇸

— Jasmine Paolini (@JasminePaolini) February 23, 2025