Baez nella storia del torneo di Rio: primo bis consecutivo nel torneo brasiliano

Sebastian Baez si conferma re di Rio de Janeiro. L’argentino ha conquistato per il secondo anno consecutivo il torneo brasiliano, superando in finale il francese Alexandre Muller con il punteggio di 6-2 6-3 in un’ora e 27 minuti di gioco.

Una vittoria che ha un sapore speciale per il 24enne di Buenos Aires, arrivato a Rio con una sola vittoria ATP in stagione e capace di trasformarsi ancora una volta nella “Cidade Maravilhosa”. Baez diventa così il primo giocatore nella storia del torneo a vincere due edizioni consecutive.

La finale ha visto l’argentino, numero 31 del mondo, dominare fin dall’inizio grazie a una migliore condizione fisica. Nel primo set, Baez ha conquistato due break nel terzo e settimo game, salvando anche quattro palle break nei propri turni di servizio.

Il secondo parziale ha seguito lo stesso copione, con l’unico momento di difficoltà per Baez arrivato sul 2-1, quando Muller ha trovato il suo unico break del match a 0. Il francese, però, non ha avuto la forza di mantenere il livello (13 vincenti contro 26 errori non forzati) e ha ceduto gli ultimi quattro game consecutivi.

Per Baez si tratta del settimo titolo in carriera, il sesto sulla terra battuta. L’argentino mantiene la sua posizione vicino alla top 30 e si prepara a difendere un altro titolo la prossima settimana a Santiago. Muller, nonostante la sconfitta, può consolarsi con l’ingresso in top 50: sarà numero 41 del ranking.

ATP Rio de Janeiro Alexandre Muller Alexandre Muller 2 3 Sebastian Baez [5] Sebastian Baez [5] 6 6 Vincitore: Baez Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 A. Muller 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-5 → 3-6 S. Baez 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 A. Muller 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 3-3 → 3-4 S. Baez 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 A. Muller 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 S. Baez 0-15 0-30 0-40 1-2 → 2-2 A. Muller 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 S. Baez 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 A. Muller 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 S. Baez 15-0 30-0 40-0 ace 2-5 → 2-6 A. Muller 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 2-4 → 2-5 S. Baez 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 A. Muller 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-3 → 2-3 S. Baez 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 1-2 → 1-3 A. Muller 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 1-2 S. Baez 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 A. Muller 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Statistica Muller 🇫🇷 Baez 🇦🇷 STATISTICHE DI SERVIZIO Valutazione del servizio 203 282 Ace 2 3 Doppi falli 3 0 Prima di servizio 47/69 (68%) 33/47 (70%) Punti vinti sulla prima 28/47 (60%) 24/33 (73%) Punti vinti sulla seconda 7/22 (32%) 7/14 (50%) Palle break salvate 7/12 (58%) 4/5 (80%) Giochi di servizio giocati 9 8 STATISTICHE DI RISPOSTA Valutazione della risposta 110 206 Punti vinti sulla prima di servizio 9/33 (27%) 19/47 (40%) Punti vinti sulla seconda di servizio 7/14 (50%) 15/22 (68%) Palle break convertite 1/5 (20%) 5/12 (42%) Giochi di risposta giocati 8 9 STATISTICHE DEI PUNTI Punti vinti al servizio 35/69 (51%) 31/47 (66%) Punti vinti in risposta 16/47 (34%) 34/69 (49%) Totale punti vinti 51/116 (44%) 65/116 (56%)





Marco Rossi