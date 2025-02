ATP 500 Doha e Rio de Janeiro: I risultati completi con il dettaglio del Day 4. In campo Berrettini e Darderi. Rublev sopravvive a De Minaur: servono 8 match point per la semifinale a Doha (LIVE)

Andrey Rublev conquista la semifinale all’ATP 500 di Doha dopo una battaglia intensa contro Alex de Minaur, superato con il punteggio di 6-1 3-6 7-6(8) al termine di un match dalle mille emozioni.

Il campione del 2020 ha vissuto un vero e proprio ottovolante emotivo: dopo aver dominato il primo set, ha subito il ritorno dell’australiano nel secondo. Nel set decisivo, Rublev si è portato avanti 5-2 prima di essere raggiunto da un De Minaur mai domo, capace di salvare ben sette match point grazie alle sue proverbiali doti difensive.

La partita ha mostrato due facce completamente diverse dello stesso match: nel primo set, Rublev ha letteralmente dominato con il suo tennis potente e preciso, lasciando solo un game all’avversario. Nel secondo parziale, tuttavia, De Minaur ha trovato le contromisure giuste, alzando il livello del suo gioco e costringendo il russo a numerosi errori.

Il terzo set è stato un susseguirsi di emozioni. Sul 5-2, quando sembrava tutto fatto per Rublev, l’australiano ha iniziato una rimonta incredibile, salvando match point su match point con una difesa straordinaria che ha più volte strappato gli applausi del pubblico. Nel tie-break finale, il dramma sportivo ha raggiunto il suo apice: Rublev ha dovuto annullare un match point all’avversario prima di chiudere l’incontro alla sua ottava opportunità.

Per il russo si tratta della quarta semifinale in carriera a Doha, un torneo che gli evoca sempre ricordi speciali dopo il trionfo del 2020.

Il successo porta il numero 10 del mondo in parità (4-4) negli scontri diretti con De Minaur, in una sfida che sta diventando uno dei duelli più interessanti del circuito. Ora Rublev attende il vincente tra Felix Auger-Aliassime e Daniil Medvedev, in quella che promette di essere un’altra battaglia ad alta intensità.

🇶🇦 ATP 500 Doha Qatar

Cemento QUARTI DI FINALE 🌧️ Pioggia leggera

22°C/18°C

Center Court – ore 12:30

Andrey Rublev vs Alex de Minaur



ATP Doha Andrey Rublev [5] Andrey Rublev [5] 6 3 7 Alex de Minaur [2] Alex de Minaur [2] 1 6 6 Vincitore: Rublev Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 1-1* 2*-1 2*-2 3-2* 4-2* 4*-3 5*-3 5-4* 5-5* 5*-6 6*-6 7-6* ace 7-7* 8*-7 8*-8 9-8* 6-6 → 7-6 A. de Minaur 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 6-5 → 6-6 A. Rublev 15-0 ace 30-0 40-0 ace 5-5 → 6-5 A. de Minaur 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 A. Rublev 0-15 0-30 40-30 40-40 40-A 5-3 → 5-4 A. de Minaur 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-2 → 5-3 A. Rublev 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-2 → 5-2 A. de Minaur 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-1 → 4-2 A. Rublev 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-1 → 4-1 A. de Minaur 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-1 → 3-1 A. Rublev 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 A. de Minaur 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 ace 1-0 → 1-1 A. Rublev 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 ace A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 3-6 A. Rublev 15-0 15-15 30-15 40-15 2-5 → 3-5 A. de Minaur 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-4 → 2-5 A. Rublev 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-4 → 2-4 A. de Minaur 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 1-3 → 1-4 A. Rublev 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-2 → 1-3 A. de Minaur 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 A. Rublev 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 A. de Minaur 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 A. Rublev 15-0 30-0 ace 5-1 → 6-1 A. de Minaur 15-0 ace 15-15 15-30 df 30-30 30-40 4-1 → 5-1 A. Rublev 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 3-1 → 4-1 A. de Minaur 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-1 → 3-1 A. Rublev 15-0 30-0 ace 40-0 ace 40-15 40-30 df 1-1 → 2-1 A. de Minaur 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 df 40-A df 40-40 A-40 1-0 → 1-1 A. Rublev 0-15 15-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Felix Auger-Aliassime vs Daniil Medvedev



ATP Doha Felix Auger-Aliassime • Felix Auger-Aliassime 0 6 0 Daniil Medvedev [4] Daniil Medvedev [4] 0 3 0 Vincitore: Auger-Aliassime Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 F. Auger-Aliassime 0-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 D. Medvedev 0-15 0-30 15-30 15-40 5-3 → 6-3 F. Auger-Aliassime 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 D. Medvedev 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 df 3-3 → 4-3 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 40-0 ace 2-3 → 3-3 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 2-3 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 2-2 D. Medvedev 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 1-1 → 1-2 F. Auger-Aliassime 15-0 15-15 30-15 40-15 ace ace 0-1 → 1-1 D. Medvedev 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Carlos Alcaraz vs Jiri Lehecka (Non prima 15:30)



ATP Doha Carlos Alcaraz [1] Carlos Alcaraz [1] 3 6 4 Jiri Lehecka Jiri Lehecka 6 3 6 Vincitore: Lehecka Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 C. Alcaraz 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-5 → 4-6 J. Lehecka 0-15 15-15 30-15 40-15 ace ace 4-4 → 4-5 C. Alcaraz 15-0 15-15 15-30 15-40 df 4-3 → 4-4 J. Lehecka 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 4-2 → 4-3 C. Alcaraz 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 J. Lehecka 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-2 → 3-2 C. Alcaraz 15-0 30-0 ace 40-0 1-2 → 2-2 J. Lehecka 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 C. Alcaraz 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 ace 0-1 → 1-1 J. Lehecka 15-0 30-0 40-0 ace 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 C. Alcaraz 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-3 → 6-3 J. Lehecka 0-15 0-30 df 15-30 30-30 ace 40-30 ace 5-2 → 5-3 C. Alcaraz 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 J. Lehecka 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 4-1 → 4-2 C. Alcaraz 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 3-1 → 4-1 J. Lehecka 15-0 15-15 15-30 15-40 2-1 → 3-1 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 1-1 → 2-1 J. Lehecka 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 1-0 → 1-1 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 J. Lehecka 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-5 → 3-6 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 ace 2-5 → 3-5 J. Lehecka 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-4 → 2-5 C. Alcaraz 0-15 df 0-30 0-40 15-40 2-3 → 2-4 J. Lehecka 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 2-3 C. Alcaraz 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-1 → 2-2 J. Lehecka 15-0 15-15 15-30 15-40 df 1-1 → 2-1 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 J. Lehecka 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

Matteo Berrettini vs Jack Draper



ATP Doha Matteo Berrettini • Matteo Berrettini 40 0 Jack Draper [8] Jack Draper [8] 40 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 M. Berrettini 15-0 ace 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 ace 0-1 J. Draper 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 0-0 → 0-1

Grandstand 1 – ore 12:30

Marcelo Arevalo / Mate Pavic vs Yuki Bhambri / Ivan Dodig



ATP Doha Marcelo Arevalo / Mate Pavic [1] Marcelo Arevalo / Mate Pavic [1] 6 3 8 Yuki Bhambri / Ivan Dodig Yuki Bhambri / Ivan Dodig 2 6 10 Vincitore: Bhambri / Dodig Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 8-10 Y. Bhambri / Dodig 0-1 1-1 2-1 ace 2-2 2-3 3-3 3-4 3-5 3-6 4-6 5-6 5-7 5-8 6-8 7-8 8-8 9-8 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Y. Bhambri / Dodig 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 3-5 → 3-6 M. Arevalo / Pavic 0-15 0-30 15-30 15-40 3-4 → 3-5 Y. Bhambri / Dodig 0-15 df 15-15 30-15 30-30 df 40-30 3-3 → 3-4 M. Arevalo / Pavic 40-0 2-3 → 3-3 Y. Bhambri / Dodig 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 2-2 → 2-3 M. Arevalo / Pavic 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Y. Bhambri / Dodig 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 M. Arevalo / Pavic 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Y. Bhambri / Dodig 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 M. Arevalo / Pavic 15-0 30-0 40-0 40-15 5-2 → 6-2 Y. Bhambri / Dodig 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 5-1 → 5-2 M. Arevalo / Pavic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-1 → 5-1 Y. Bhambri / Dodig 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 3-1 → 4-1 M. Arevalo / Pavic 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 Y. Bhambri / Dodig 0-15 0-30 df 0-40 1-1 → 2-1 M. Arevalo / Pavic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Y. Bhambri / Dodig 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Rohan Bopanna / Nuno Borges vs Julian Cash / Lloyd Glasspool



ATP Doha Rohan Bopanna / Nuno Borges Rohan Bopanna / Nuno Borges 4 7 7 Julian Cash / Lloyd Glasspool Julian Cash / Lloyd Glasspool 6 6 10 Vincitore: Cash / Glasspool Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-10 J. Cash / Glasspool 1-0 2-0 df 2-1 2-2 3-2 4-2 5-2 5-3 6-3 6-4 6-5 7-5 8-5 8-6 8-7 9-7 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 2*-1 2*-2 2-3* 3-3* 3*-4 4*-4 5-4* 5-5* 6*-5 6-6 → 7-6 J. Cash / Glasspool 30-0 ace 40-0 6-5 → 6-6 R. Bopanna / Borges 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 J. Cash / Glasspool 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 5-5 R. Bopanna / Borges 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 J. Cash / Glasspool 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 4-3 → 4-4 R. Bopanna / Borges 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 3-3 → 4-3 J. Cash / Glasspool 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 R. Bopanna / Borges 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 J. Cash / Glasspool 15-0 15-15 df 30-15 ace 40-15 40-30 2-1 → 2-2 R. Bopanna / Borges 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 J. Cash / Glasspool 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 1-1 R. Bopanna / Borges 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 J. Cash / Glasspool 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 4-5 → 4-6 R. Bopanna / Borges 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 4-5 J. Cash / Glasspool 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 3-4 → 3-5 R. Bopanna / Borges 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-3 → 3-4 J. Cash / Glasspool 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 3-2 → 3-3 R. Bopanna / Borges 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 J. Cash / Glasspool 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 2-2 R. Bopanna / Borges 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 J. Cash / Glasspool 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 0-1 → 1-1 R. Bopanna / Borges 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 0-0 → 0-1

🇧🇷 ATP 500 Rio de Janeiro Brasile

Terra battuta 2° TURNO ☀️

33°C/25°C

Quadra Guga Kuerten – ore 20:30

Jaume Munar vs Jaime Faria



Il match deve ancora iniziare

Francisco Cerundolo vs Luciano Darderi (Non prima 23:00)



Il match deve ancora iniziare

Alexandre Muller vs Tomas Martin Etcheverry



Il match deve ancora iniziare

Quadra 1 – ore 21:00

Camilo Ugo Carabelli vs Damir Dzumhur



Il match deve ancora iniziare

Francisco Cabral / Jean-Julien Rojer vs Rafael Matos / Marcelo Melo (Non prima 23:30)



Il match deve ancora iniziare

Sadio Doumbia / Fabien Reboul vs Pedro Martinez / Jaume Munar



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

Dani Caverzaschivs Martin De La Puente

Daniel Rodrigues vs Gustavo Fernandez



Il match deve ancora iniziare