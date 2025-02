Medjedovic si ritira da Doha: vittoria eroica e poi forfait

Hamad Medjedovic è costretto al ritiro dal torneo ATP 500 di Doha. Il giovane serbo, dopo l’eroica vittoria contro Stefanos Tsitsipas ottenuta nonostante un grave problema alla gamba, ha dovuto alzare bandiera bianca rinunciando al match di secondo turno contro Felix Auger-Aliassime.

L’infortunio, che aveva trasformato il finale del match contro Tsitsipas in un’impresa memorabile con Medjedovic visibilmente zoppicante ma comunque vincitore al tie-break del terzo set, si è rivelato troppo serio per permettergli di continuare il torneo.

La sua vittoria di ieri, conclusa praticamente su una gamba sola, aveva fatto il giro del mondo per la determinazione mostrata dal vincitore delle Next Gen ATP Finals. Auger-Aliassime accede così direttamente ai quarti di finale del torneo qatariota.

Per il giovane serbo, che sta vivendo un ottimo inizio di stagione, un’interruzione forzata che si spera non comprometta troppo il suo calendario nei prossimi tornei.





