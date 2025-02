Berrettini batte Djokovic a Doha: “Il duro lavoro ha dato i suoi frutti” (Video)

Matteo Berrettini ritrova il suo miglior tennis e firma un’impresa storica all’ATP 500 di Doha, sconfiggendo per la prima volta in carriera Novak Djokovic con il punteggio di 7-6(4) 6-2. Per il tennista romano si tratta della prima vittoria contro un Top 10 dal gennaio 2023.

“È qualcosa che cercavo da tempo”, ha dichiarato Berrettini dopo il match, riferendosi alla sua prima vittoria contro il serbo dopo quattro sconfitte. “Ho giocato contro di lui nei tornei più importanti del circuito, ho avuto l’onore e il piacere di affrontarlo. Avrei voluto vincere anche una di quelle partite.”

L’ex numero 6 del mondo ha offerto una prestazione di altissimo livello, vincendo l’85% dei punti con la prima di servizio. “Ho lavorato duramente per tornare qui, per tornare a questo livello. Sapevo che il mio livello era alto, avevo solo bisogno di partite come questa. Tutto il duro lavoro che ho messo negli ultimi mesi, negli ultimi giorni, oggi ha funzionato molto bene.”

“Sono davvero felice della mia prestazione”, ha concluso il romano. “Ma soprattutto sono contento perché mi sono goduto il tempo in campo, che è la cosa più importante.”





Francesco Paolo Villarico