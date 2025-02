Zverev sul caso Sinner: “Se non ha colpa, perché squalificarlo?

Il caso che ha coinvolto Jannik Sinner, con conseguente squalifica di tre mesi, continua a far discutere il circuito ATP. Tra i tennisti che hanno voluto esprimere la propria opinione, Alexander Zverev non è rimasto in silenzio e ha rilasciato dichiarazioni piuttosto chiare in merito:

“È una situazione strana perché prima è stato assolto, poi la WADA ha voluto dare un’altra occhiata e cose del genere. Secondo me, ci sono due opzioni: o non hai alcuna colpa e, quindi, non dovresti essere sospeso, oppure hai una responsabilità e ti dovrebbe essere comminata una squalifica. Devono decidere: è stata colpa sua, o no? Se non è stata colpa sua, allora non dovrebbe ricevere una squalifica di tre mesi.”

Zverev, dunque, pone l’accento sulla necessità di chiarezza e coerenza nel sistema antidoping. Se un atleta risulta effettivamente innocente, secondo il tedesco non dovrebbe subire alcuna punizione, men che meno una squalifica che lo terrà lontano dai campi per un lungo periodo.

La vicenda di Jannik Sinner, inizialmente assolto e successivamente sanzionato con una sospensione concordata con la WADA, ha suscitato molte reazioni contrastanti. C’è chi la considera una soluzione di compromesso ragionevole e chi, come Zverev, ritiene invece che in un caso di non colpevolezza non ci sia spazio per alcun tipo di penalizzazione.

Nel frattempo, Sinner proseguirà il suo periodo di stop lontano dai principali tornei, dovendo rinunciare a difendere punti importanti in classifica. Una volta scontata la sospensione, tutti gli occhi saranno puntati sul suo rientro in campo, così da verificare le conseguenze – sia sportive che mentali – di una vicenda che continua a dividere il mondo del tennis.





Marco Rossi