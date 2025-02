ITF Praga e Spring: I Main Draw

ITF PRAGA (Cze 75k cemento indoor)

[1] Xinyu Gao vs Jesika Maleckova

Laura Samson vs Destanee Aiava

Linda Klimovicova vs Tereza Krejcova

Lian Tran vs [7] Celine Naef

[3] Elsa Jacquemot vs Lola Radivojevic

Xinxin Yao vs Hanne Vandewinkel

Priscilla Hon vs Noma Noha akugue

Rasheeda Mcadoo vs [5] Lucrezia Stefanini

[8] Rebeka Masarova vs Andrea Lazaro garcia

Dalma Galfi vs Gabriela Knutson

Alena Kovackova vs Nikola Bartunkova

Ipek Oz vs [4] Victoria Jimenez kasintseva

[6] Leyre Romero gormaz vs Aneta Kucmova

Tereza Valentova vs Radka Zelnickova

Barbora Palicova vs Anastasiia Sobolieva

Alina Charaeva vs [2] Ella Seidel

In attesa…