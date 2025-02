Anisimova trionfa a Doha: primo titolo WTA 1000 per l’americana (Video)

Amanda Anisimova ha conquistato il più importante titolo della sua carriera, vincendo il WTA 1000 di Doha grazie al successo in finale su Jelena Ostapenko con il punteggio di 6-4 6-3. Per l’americana si tratta del terzo titolo in carriera, ma il primo a livello WTA 1000.

In una finale inedita tra due giocatrici fuori dalla Top 30, la 23enne americana ha dominato lo scontro tra due specialiste del tennis offensivo, chiudendo l’incontro in un’ora e 21 minuti effettivi di gioco, nonostante due brevi interruzioni per pioggia.

“È una sensazione incredibile”, ha dichiarato Anisimova dopo la vittoria. “È stata una settimana straordinaria, ogni partita è stata molto impegnativa. Sono davvero felice del mio livello di gioco e poter conquistare il mio primo titolo 1000 è qualcosa di speciale per me.”

La vittoria rappresenta il culmine di una straordinaria risalita per l’americana, che appena dodici mesi fa era precipitata al numero 213 del ranking. Ora, grazie a questo successo, Anisimova si trova alle porte della Top 20. È inoltre la prima americana a trionfare a Doha dai tempi di Monica Seles nel 2002.

Il match è stato deciso dalla maggiore solidità dell’americana nei momenti chiave, in particolare nella risposta sulla seconda di servizio di Ostapenko, dove ha vinto 20 punti su 29. Decisivo il game sul 3-3 del secondo set, interrotto per venti minuti dalla pioggia, dopo il quale Anisimova ha infilato tre giochi consecutivi per chiudere l’incontro.

“È stato stressante, specialmente con la pioggia sul 3-3”, ha spiegato l’americana. “Ho cercato di rimanere concentrata. Quel game è stato fondamentale e sono felice che sia andato a mio favore perché è stato un momento molto delicato del match.”

WTA Doha Amanda Anisimova Amanda Anisimova 0 6 6 0 Jelena Ostapenko Jelena Ostapenko 0 4 3 0 Vincitore: Anisimova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Jelena Ostapenko 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-3 → 6-3 Amanda Anisimova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 Jelena Ostapenko 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-3 → 4-3 Amanda Anisimova 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 Jelena Ostapenko 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Amanda Anisimova 0-15 0-30 0-40 2-1 → 2-2 Jelena Ostapenko 0-15 0-30 0-40 1-1 → 2-1 Amanda Anisimova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Jelena Ostapenko 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Amanda Anisimova 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 6-4 Jelena Ostapenko 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-4 → 5-4 Amanda Anisimova 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 Jelena Ostapenko 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 Amanda Anisimova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-2 → 3-3 Jelena Ostapenko 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-2 → 3-2 Amanda Anisimova 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Jelena Ostapenko 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Amanda Anisimova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 Jelena Ostapenko 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1





Marco Rossi