Errani-Paolini regine di Doha: sette match point per la vittoria finale (Video)

Sara Errani e Jasmine Paolini conquistano il WTA 1000 di Doha nel torneo di doppio, superando in una finale ricca di emozioni la coppia formata da Xinyu Wang e Fang-Hsieh Wu con il punteggio di 7-5 7-6(10). Per Errani si tratta di un ritorno al successo nella capitale qatariota a 12 anni di distanza dal trionfo ottenuto insieme a Roberta Vinci.

La finale, durata un’ora e 55 minuti, ha visto le azzurre prevalere al termine di un match combattutissimo, chiuso al settimo match point dopo una breve interruzione per pioggia durante il tie-break decisivo. Proprio la sospensione, arrivata sul punteggio di 8-8 nel tie-break, avrebbe potuto rappresentare un momento di svolta negativo, ma la coppia italiana ha mantenuto una straordinaria concentrazione.

The dream team takes it 🏆@JasminePaolini and @SaraErrani are the 2025 #QatarTotalEnergiesOpen Doubles Champions after defeating Jiang/Wu 7-5, 7-6(10) in a nail biting tiebreak, adding onto their ever growing doubles titles! pic.twitter.com/tuSwUKGUKp

— wta (@WTA) February 15, 2025