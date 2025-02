ATP 500 Doha: Sorteggiato il tabellone, subito Djokovic-Berrettini al primo turno

È stato sorteggiato il tabellone principale dell’ATP 500 di Doha, che presenta un campo partecipanti di altissimo livello con diversi giocatori della top 20 mondiale. Spicca subito il primo turno tra Novak Djokovic, testa di serie numero 3, e Matteo Berrettini.

Carlos Alcaraz, numero 1 del seeding dopo l’assenza forzata di Sinner, inizierà il suo percorso contro il croato Marin Cilic, che sta rientrando nel circuito grazie al ranking protetto. Nella stessa parte del tabellone troviamo Grigor Dimitrov, che affronterà il ceco Jiri Lehecka in uno dei match più interessanti del primo turno.

Nella parte bassa, Alex de Minaur, seconda testa di serie, debutterà contro il russo Roman Safiullin. Percorso insidioso per Daniil Medvedev, quarta testa di serie, che trova subito il connazionale Karen Khachanov.

Stefanos Tsitsipas, numero 6 del seeding, se la vedrà con il giovane serbo Hamad Medjedovic, mentre Andrey Rublev aprirà contro il sempre imprevedibile Alexander Bublik.

Completano il quadro delle teste di serie Jack Draper, ottavo favorito del torneo, che affronterà l’australiano Alexei Popyrin.

Da segnalare anche la presenza di tre wild card assegnate al tunisino Aziz Dougaz, al libanese Hady Habib e al giordano Abdullah Shelbayh, a testimonianza dell’attenzione del torneo verso il tennis mediorientale.

Il tabellone attende ancora l’inserimento di quattro qualificati che completeranno il quadro dei partecipanti in quello che si preannuncia come uno dei tornei più interessanti di questa parte di stagione.

🇶🇦 ATP 500 Doha – Tabellone Principale – hard

(1) Carlos Alcaraz vs (PR) Marin Cilic

Zhizhen Zhang vs Qualifier

Fabian Marozsan vs (WC) Aziz Dougaz

Jiri Lehecka vs (7) Grigor Dimitrov

(3) Novak Djokovic vs Matteo Berrettini

Jan-Lennard Struff vs Tallon Griekspoor

Qualifier vs (WC) Hady Habib

Alexei Popyrin vs (8) Jack Draper

(6) Stefanos Tsitsipas vs (SE) Hamad Medjedovic

Qualifier vs Felix Auger-Aliassime

Zizou Bergs vs Roberto Bautista Agut

Karen Khachanov vs (4) Daniil Medvedev

(5) Andrey Rublev vs Alexander Bublik

Ugo Humbert vs Nuno Borges

Qualifier vs (WC) Abdullah Shelbayh

Roman Safiullin vs (2) Alex de Minaur