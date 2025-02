WTA 1000 Dubai: Il Tabellone Principale. Jasmine Paolini partirà direttamente dal secondo turno

🇦🇪 WTA 1000 Dubai – Tabellone Principale parte alta – hard

(1) Aryna Sabalenka vs Bye

Ekaterina Alexandrova vs Qualifier

Rebecca Sramkova vs Clara Tauson

Elina Svitolina vs (15) Anna Kalinskaya

(11) Diana Shnaider vs Magdalena Frech

Linda Noskova vs Yulia Putintseva

Liudmila Samsonova vs Anastasia Pavlyuchenkova

Bye vs (5) Jessica Pegula

(3) Coco Gauff vs Bye

McCartney Kessler vs Amanda Anisimova

Maria Sakkari vs (WC) Emma Raducanu

Qualifier vs (14) Karolina Muchova

(10) Daria Kasatkina vs (WC) Sorana Cirstea

Qualifier vs Xinyu Wang

Belinda Bencic vs Qualifier

Bye vs (8) Emma Navarro

(6) Elena Rybakinavs ByeQualifier vs Jelena OstapenkoElise Mertensvs Leylah FernandezLulu Sunvs (9) Paula Badosa

(16) Donna Vekic vs (WC) Sofia Kenin

Qualifier vs Marta Kostyuk

Qualifier vs Qualifier

Bye vs (4) Jasmine Paolini

(7) Qinwen Zheng vs Bye

Ons Jabeur vs Peyton Stearns

Marketa Vondrousova vs (WC) Caroline Garcia

Elina Avanesyan vs (12) Mirra Andreeva

(13) Beatriz Haddad Maia vs Anastasia Potapova

Magda Linette vs Dayana Yastremska

Victoria Azarenka vs Anhelina Kalinina

Bye vs (2) Iga Swiatek