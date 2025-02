Fernando Verdasco annuncia il ritiro: l’ultima partita in doppio con Djokovic a Doha

Il tennista spagnolo Fernando Verdasco ha annunciato che concluderà la sua brillante carriera la prossima settimana al Qatar ExxonMobil Open di Doha, dove giocherà in doppio insieme a Novak Djokovic.

Il quarantunenne madrileno può vantare un palmares di tutto rispetto: sette titoli ATP conquistati in singolare e un best ranking di numero 7 mondiale. Nel corso della sua carriera ha collezionato 559 vittorie a livello ATP e ha contribuito in modo significativo ai tre trionfi della Spagna in Coppa Davis.

“Dopo tanti anni incredibili nel circuito ATP, è arrivato il momento del mio ultimo torneo al Qatar ExxonMobil Open”, ha scritto Verdasco sui social media. “E non potrei immaginare un modo migliore per concludere se non giocando in doppio con il mio amico Novak Djokovic, una vera leggenda del nostro sport e uno dei migliori atleti di sempre.”

Il mancino spagnolo, che non compete dallo scorso settembre 2023, ha costruito il suo gioco su un potente dritto topspin e un rovescio incrociato tagliente. Il suo risultato più prestigioso in uno Slam è arrivato agli Australian Open 2009, dove ha raggiunto le semifinali prima di cedere al connazionale Rafael Nadal in un epico match durato cinque ore e dieci minuti – il più lungo della sua carriera. Nello stesso anno si è qualificato per le ATP Finals in singolare.

Verdasco si è distinto anche nel doppio, dove ha conquistato otto titoli, tra cui le ATP Finals 2013 in coppia con David Marrero, raggiungendo come miglior piazzamento l’ottava posizione nel ranking mondiale di specialità.

“Mi godrò ogni momento e darò tutto per l’ultima volta”, ha concluso nel suo messaggio. “Grazie a tutti coloro che sono stati al mio fianco durante tutta la mia carriera, nei momenti belli e in quelli difficili. Rendiamo questa settimana indimenticabile.”





Francesco Paolo Villarico