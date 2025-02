Capolavoro Errani-Paolini: rimonta incredibile ad Andreeva-Shnaider. Sono in finale nel WTA 1000 di Doha (Video)

Sara Errani e Jasmine Paolini hanno compiuto una bella rimonta nel doppio, superando nella semifinale del torneo WTA 1000 di Doha la coppia Andreeva-Shnaider con il punteggio di 4-6, 7-6, 11-9 in un match ricco di colpi di scena.

In finale sfideranno Jiang Xinyu / Wu Fang-Hsien.

Dopo aver perso il primo set 6-4, le azzurre hanno mostrato grande carattere nel secondo parziale, trascinato al tie-break e vinto grazie a una serie di punti spettacolari e dopo aver rimontato dal 3 a 5 e annullato anche una palla match. Nel match tie-break decisivo, la coppia italiana ha annullato altri due match point sul 7-9, prima di chiudere 11-9 con una splendida volée bassa di rovescio di Errani.

FORZA! 🇮🇹

An incredible comeback from Paolini/Errani lands them in the final after defeating Shnaider/Andreeva 4-6, 7-6(2), 11-9. #QatarTotalEnergiesOpen pic.twitter.com/EKxOx32GTo

— wta (@WTA) February 14, 2025