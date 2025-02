Musetti batte Moutet a Buenos Aires. Arnaldi, che lotta per superare Tien a Delray Beach (Video)

Due vittorie per i giocatori italiani impegnati nella notte tra Argentina e Stati Uniti, molto diverse tra loro. Infatti Lorenzo Musetti ha imposto la sua maggior classe a Corentin Moutet, battendolo senza troppi patemi, mentre Matteo Arnaldi è venuto a capo di un match molto complicato contro l’astro nascente del tennis a stelle a strisce Learner Tien, superato solo al tiebreak del terzo set. Entrambi sono nei quarti di finale a Buenos Aires e Delray Beach.

Musetti ha sconfitto Moutet all’ATP 250 di Buenos Aires con un netto 6-2 6-3 dopo meno di un’ora e mezza di partita, raggiungendo così i quarti di finale del torneo sudamericano, primo della sua stagione su terra battuta. Sarà il quarto di finale n.31 della carriera dell’azzurro, n.16 del mondo e terzo nel seeding del torneo, dove lo aspetta lo spagnolo Pedro Martinez (n.41 ATP), in quella che sarà una sfida inedita.

Lorenzo ha chiuso il match con buoni numeri al servizio, in particolare un eccellente 67% dei punti vinti con la seconda di servizio, ed è stato bravo ad annullare le 4 palle break concesse al francese nell’arco del match, ottenendo invece i tre break a favore che l’hanno portato al successo. Solido col servizio ma anche incisivo col diritto, il toscano ha condotto la partita con sicurezza, disarmando le variazioni del rivale.

Nel primo set Musetti scappa avanti col primo break sul 3-1, vincendo un game a zero, quindi è bravo a respingere la reazione di Moutet, annullando due palle break ai vantaggi, per il 4-1. Moutet sbaglia troppo sotto i colpi solidi di Lorenzo e concede il secondo break nell’ottavo game, per il 6-2 che chiude il parziale. Più equilibrato il secondo set, con Musetti chiamato a salvare una palla break nel primo game, sul 30-40, e Moutet meno falloso. È di nuovo Lorenzo a soffrire al servizio sul 2 pari, con un doppio fallo si ritrova di nuovo sotto 30-40 ma cancella la chance all’avversario. Nel game successivo l’azzurro sfrutta un brutto game di Corentin, mette pressione e strappa a zero il break che decide il match, per il 6-3 conclusivo.

ATP Buenos Aires Lorenzo Musetti [3] Lorenzo Musetti [3] 6 6 Corentin Moutet Corentin Moutet 2 3 Vincitore: Musetti Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 6-3 C. Moutet 15-0 30-0 5-2 → 5-3 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 C. Moutet 0-15 0-30 0-40 df 3-2 → 4-2 L. Musetti 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 C. Moutet 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 L. Musetti 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 C. Moutet 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 L. Musetti 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 C. Moutet 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 5-2 → 6-2 L. Musetti 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 4-2 → 5-2 C. Moutet 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-1 → 4-2 L. Musetti 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 40-40 40-A 40-40 A-40 3-1 → 4-1 C. Moutet 0-15 0-30 0-40 df 2-1 → 3-1 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 C. Moutet 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 L. Musetti 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

Statistica Musetti 🇮🇹 Moutet 🇫🇷 STATISTICHE DI SERVIZIO Valutazione del servizio 309 233 Ace 2 0 Doppi falli 2 2 Prima di servizio 39/57 (68%) 32/46 (70%) Punti vinti sulla prima 29/39 (74%) 19/32 (59%) Punti vinti sulla seconda 12/18 (67%) 6/14 (43%) Palle break salvate 4/4 (100%) 1/4 (25%) Giochi di servizio giocati 9 8 STATISTICHE DI RISPOSTA Valutazione della risposta 210 59 Punti vinti sulla prima di servizio 13/32 (41%) 10/39 (26%) Punti vinti sulla seconda di servizio 8/14 (57%) 6/18 (33%) Palle break convertite 3/4 (75%) 0/4 (0%) Giochi di risposta giocati 8 9 STATISTICHE DEI PUNTI Punti vinti al servizio 41/57 (72%) 25/46 (54%) Punti vinti in risposta 21/46 (46%) 16/57 (28%) Totale punti vinti 62/103 (60%) 41/103 (40%)

Molto più sofferta la vittoria di vittoria Matteo Arnaldi contro Learner Tien, il teenager americano che tanto ha impressionato agli scorsi Australian Open. Il ligure, testa di serie n.4 del torneo, si è imposto per 7-6 4-6 7-6 dopo poco meno di tre ore di battaglia all’ATP 250 di Delray Beach, un successo che lo porta nei quarti a sfidare Brandon Nakashima. Arnaldi ha dovuto tenere a bada gli angoli e cambi di ritmo di Tien, tennista di sicuro avvenire e grande manualità, ha condotto di più il gioco ma anche sbagliato di più. Matteo ha trovato ben 24 ace a fronte di soli due doppi fallo, ma la partita è stata molto lottata.

Arnaldi scappa avanti con due break nel primo set, 2-1 e poi 4-1, a termine di game molto combattuti. Poi il set cambia totalmente rotta con Tien che recupera entrambi i break per il 4 pari, Il set quindi scorre fino al tiebreak, dove l’azzurro trova lo scatto decisivo sul 4 punti a 3, con un mini break, e quindi chiude con l’ace per 7 punti a 4.

Il secondo parziale si decide con un solo break subito in apertura da Arnaldi ai vantaggi. Tien è bravo a reggere al servizio la reazione dell’azzurro, salvando una palla break nel secondo game (2-0). Arnaldi sbaglia di più, concede palla break sia nel settimo che ne nono gioco, le salva ma non riesce a trovare il guizzo per riaprire il parziale, che Tien si aggiudica per 6-4 con un turno di servizio vinto a 15.

La bagarre si riaccende nel terzo set: Arnaldi con un pessimo turno di servizio cede a zero il break nel terzo game, sotto 2-1, quindi rischia di andare sotto di un altro break sul 3-1, quando annulla ben tre palle break all’avversario. Durissimo anche il settimo game, con Matteo bravo a lottare, servire diversi ace ad annullare altre due palle break, per il 4-3. Questa dura tenuta gli vale il successo, perché Tien va a servire per chiudere sul 5-4 e subisce la rimonta del sanremese, che con un break sul 30-40 impatta lo score 5 pari. Tien traballa, accusa il colpo e concede un match point sul 6-5, ma lo cancella, e la partita di decide al tiebreak. Non c’è storia: Arnaldi scappa avanti 3-1 e quindi 5-1, per il 7 punti a 1 conclusivo.

ATP Delray Beach Matteo Arnaldi [4] Matteo Arnaldi [4] 7 4 7 Learner Tien Learner Tien 6 6 6 Vincitore: Arnaldi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2*-1 3*-1 ace 4-1* 5-1* df 6*-1 6-6 → 7-6 L. Tien 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 6-5 → 6-6 M. Arnaldi 15-0 30-0 40-0 ace ace 5-5 → 6-5 L. Tien 15-0 30-15 30-30 30-40 4-5 → 5-5 M. Arnaldi 15-0 ace 30-0 40-0 ace 3-5 → 4-5 L. Tien 15-0 15-15 40-15 3-4 → 3-5 M. Arnaldi 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 A-40 ace ace 2-4 → 3-4 L. Tien 0-15 15-15 30-30 40-30 2-3 → 2-4 M. Arnaldi 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-3 → 2-3 L. Tien 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 M. Arnaldi 0-15 0-30 0-40 1-1 → 1-2 L. Tien 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 M. Arnaldi 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 L. Tien 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 4-6 M. Arnaldi 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 3-5 → 4-5 L. Tien 15-0 15-15 df 30-15 40-15 3-4 → 3-5 M. Arnaldi 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 ace A-40 2-4 → 3-4 L. Tien 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 M. Arnaldi 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 L. Tien 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 1-3 M. Arnaldi 30-0 ace 40-0 0-2 → 1-2 L. Tien 0-15 0-30 30-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 0-2 M. Arnaldi 0-15 15-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 ace 2-1* 2-2* 3*-2 3*-3 4-3* 5-3* 5*-4 6*-4 ace ace 6-6 → 7-6 M. Arnaldi 0-15 15-15 30-15 40-15 5-6 → 6-6 L. Tien 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 M. Arnaldi 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 ace 4-5 → 5-5 L. Tien 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 M. Arnaldi 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 4-3 → 4-4 L. Tien 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 M. Arnaldi 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 40-40 40-A 4-1 → 4-2 L. Tien 15-0 15-15 df 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 40-A df 3-1 → 4-1 M. Arnaldi 0-15 15-15 ace 30-15 ace 40-15 2-1 → 3-1 L. Tien 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 M. Arnaldi 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 L. Tien 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1