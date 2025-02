Sinner è arrivato a Doha e testa il campo (Video)

Jannik Sinner è sbarcato a Doha insieme al suo team e ha testato il campo del rinnovato tornato passato quest’anno a categoria 500. In una clip video si vede il n.1 del mondo nella prima sessione di allenamento in vista del ritorno in gara. Jannik non gioca un match ufficiale dal successo agli Australian Open, ed è ancora imbattuto nel 2025 avendo disputato solo lo Slam di Melbourne come evento ufficiale.

Jannik Sinner having his first hit in Doha. This will be his first tournament since winning the Australian Open. Ready. pic.twitter.com/7sjmbnvBcA — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) February 13, 2025

Per Sinner sarà l’esordio assoluto nel torneo del Qatar, mentre in passato ha giocato a Dubai. Quest’anno Jannik ha scelto di non difendere il titolo 2024 conquistato a Rotterdam per riposarsi e continuare la preparazione per il resto della stagione. A Doha troverà un torneo di altissima qualità: prevista la presenza di Alcaraz, che la scorsa settimana ha fatato il “tabù” dei tornei indoor con la vittoria a Rotterdam, e anche Djokovic che ha recuperato in tempo dal problema muscolare sofferto agli Australian Open.

Mario Cecchi