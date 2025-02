ITF Altenkirchen e Birmingham: I Main Draw

ITF ALTENKIRCHEN(Ger 75k carpet indoor)

[1] Maja Chwalinska vs Francesca Curmi

Valentina Ryser vs Natalija Stevanovic

Iva Primorac vs Marie Benoit

Evialina Laskevich vs [5] Tamara Korpatsch

[3] Elsa Jacquemot vs Julia Avdeeva

Mariella Thamm vs Julia Stusek

Emeline Dartron vs Gabriela Knutson

Carole Monnet vs [6] Susan Bandecchi

[8] Sinja Kraus vs Elvina Kalieva

Dalila Jakupovic vs Radka Zelnickova

Emily Appleton vs Joanna Garland

Anna-Lena Friedsam vs [4] Dalma Galfi

[7] Mariam Bolkvadze vs Vivian Wolff

Lian Tran vs Margaux Rouvroy

Arlinda Rushiti vs Carolina Kuhl

Nastasja Schunk vs [2] Daria Snigur

[1] Lucrezia Stefaninivs Matilde PaolettiEsther Adeshinavs Tegan BushEudice Chongvs Hiromi AbeTamira Paszekvs [5] Viktoria Hruncakova

[4] Yuriko Lily Miyazaki vs Amandine Hesse

Sofia Costoulas vs Brooke Black

Anastasia Kulikova vs Aleksandra Krunic

Tiantsoa Sarah Rakotomanga rajaonah vs [6] Francisca Jorge

[8] Jia-Jing Lu vs Kajsa Rinaldo persson

Ella Mcdonald vs Matilde Jorge

Amelia Rajecki vs Mika Stojsavljevic

Clervie Ngounoue vs [3] Raluca Georgiana Serban

[7] Stacey Fung vs Julie Belgraver

Anna Rogers vs Nahia Berecoechea

Kamilla Bartone vs Ranah Akua Stoiber

Eva Guerrero alvarez vs [2] Manon Leonard