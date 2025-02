Shapovalov trionfa a Dallas: Ruud ko in finale

Denis Shapovalov ha conquistato il titolo all’ATP 500 di Dallas 2025, superando in finale Casper Ruud con il punteggio di 7-6 (5) 6-3. Per il canadese si tratta del terzo titolo in carriera primo 500 vinto, tutti conquistati sul cemento indoor, superficie che si sta rivelando sempre più congeniale al suo gioco.

Il successo di Dallas arriva dopo una settimana straordinaria, in cui Shapovalov ha mostrato il suo miglior tennis eliminando avversari del calibro di Miomir Kecmanovic, Taylor Fritz, Tomas Machac e Tommy Paul. Un percorso che ha evidenziato il ritorno di quella solidità mentale che sembrava smarrita negli ultimi anni.

Dopo il trionfo inaspettato a Belgrado nel 2024, questa vittoria conferma la crescita del talento canadese, che sembra aver ritrovato quella brillantezza che aveva incantato il mondo del tennis nei suoi primi anni di carriera. Una prestazione che fa ben sperare per il prosieguo della stagione, con Shapovalov che sembra aver finalmente trovato la giusta combinazione tra il suo tennis spettacolare e l’efficacia.

La finale contro Ruud ha mostrato un Shapovalov in controllo, capace di gestire i momenti chiave del match e di imporre il suo gioco contro uno dei giocatori più solidi del circuito.

ATP Dallas Denis Shapovalov Denis Shapovalov 7 6 Casper Ruud [2] Casper Ruud [2] 6 3 Vincitore: Shapovalov Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 D. Shapovalov 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-3 → 6-3 C. Ruud 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 df 40-30 ace 5-2 → 5-3 D. Shapovalov 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 4-2 → 5-2 C. Ruud 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 D. Shapovalov 15-0 30-0 30-15 df 40-15 3-1 → 4-1 C. Ruud 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-0 → 3-1 D. Shapovalov 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 2-0 → 3-0 C. Ruud 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 1-0 → 2-0 D. Shapovalov 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 ace 2-1* ace 3-1* 3*-2 3*-3 4-3* ace 4-4* 5*-4 6*-4 6-5* 6-6 → 7-6 D. Shapovalov 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 A-40 ace 5-6 → 6-6 C. Ruud 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 D. Shapovalov 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 ace 4-5 → 5-5 C. Ruud 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 4-4 → 4-5 D. Shapovalov 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 4-4 C. Ruud 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 D. Shapovalov 15-0 30-0 40-0 ace 2-3 → 3-3 C. Ruud 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 D. Shapovalov 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 ace 1-2 → 2-2 C. Ruud 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 D. Shapovalov 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 0-1 → 1-1 C. Ruud 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Statistica Shapovalov 🇨🇦 Ruud 🇳🇴 STATISTICHE DI SERVIZIO Valutazione del servizio 311 298 Ace 13 5 Doppi falli 2 1 Prima di servizio 50/73 (68%) 55/73 (75%) Punti vinti sulla prima 36/50 (72%) 35/55 (64%) Punti vinti sulla seconda 15/23 (65%) 12/18 (67%) Palle break salvate 1/1 (100%) 4/5 (80%) Giochi di servizio giocati 11 10 STATISTICHE DI RISPOSTA Valutazione della risposta 100 63 Punti vinti sulla prima di servizio 20/55 (36%) 14/50 (28%) Punti vinti sulla seconda di servizio 6/18 (33%) 8/23 (35%) Palle break convertite 1/5 (20%) 0/1 (0%) Giochi di risposta giocati 10 11 STATISTICHE DEI PUNTI Punti vinti al servizio 51/73 (70%) 47/73 (64%) Punti vinti in risposta 26/73 (36%) 22/73 (30%) Totale punti vinti 77/146 (53%) 69/146 (47%)





Marco Rossi