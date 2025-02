Lucia Bronzetti non trema al tie-break: Stearns ko, è nei quarti nel WTA 250 di Cluj-Napoca. Derby azzurro nei quarti a Cluj, Cocciaretto domina Bogdan

Lucia Bronzetti continua il suo ottimo momento di forma al WTA 250 di Cluj-Napoca, qualificandosi per i quarti di finale grazie alla vittoria sulla testa di serie numero 3 Peyton Stearns per 6-2 7-6(1).

La tennista romagnola, dopo il successo su Halep al primo turno, ha offerto un’altra prestazione convincente contro la numero 46 del ranking mondiale. Il primo set ha visto Bronzetti in pieno controllo, con l’italiana che ha ottenuto due break decisivi nel terzo e settimo gioco, chiudendo la frazione sul 6-2.

Il secondo set è stato più combattuto, con l’azzurra che per due volte si è vista recuperare un break di vantaggio. Sul 5-4 Bronzetti ha anche servito per il match, ma non è riuscita a chiudere. La sua determinazione è emersa però nel tie-break, dominato con un netto 7-1 che non ha lasciato scampo all’americana.

Dichiara alla fine del match l’azzurra: “Ho giocato bene sopratuttto all’inizio, poi ho provato un po’ di tensione al momento di chiudere – ha ammesso -. Sapevo, già dopo il precedente dello scorso anno, che sarebbe stata dura, ma sono felice della vittoria. Conosco Bogdan e Cocciaretto, magari guarderò un po’ la partita, ma poi mi concentrerò su me stessa per domani”.

Ai quarti di finale Bronzetti attende la connazionale Elisabetta Cocciaretto, settima testa di serie del torneo.

WTA Cluj-Napoca Lucia Bronzetti Lucia Bronzetti 0 6 7 0 Peyton Stearns [3] Peyton Stearns [3] 0 2 6 0 Vincitore: Bronzetti Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2*-0 3*-0 4-0* 5-0* 5*-1 6*-1 6-6 → 7-6 Lucia Bronzetti 15-0 15-15 30-15 40-15 5-6 → 6-6 Peyton Stearns 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 Lucia Bronzetti 0-15 0-30 0-40 5-4 → 5-5 Peyton Stearns 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 4-4 → 5-4 Lucia Bronzetti 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-3 → 4-4 Peyton Stearns 0-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-2 → 4-3 Lucia Bronzetti 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 Peyton Stearns 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 Lucia Bronzetti 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 3-1 Peyton Stearns 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-0 → 2-1 Lucia Bronzetti 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 Peyton Stearns 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Lucia Bronzetti 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 Peyton Stearns 0-15 0-30 0-40 15-40 4-2 → 5-2 Lucia Bronzetti 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 4-2 Peyton Stearns 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-1 → 3-2 Lucia Bronzetti 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 Peyton Stearns 0-15 0-30 15-30 15-40 1-1 → 2-1 Lucia Bronzetti 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 Peyton Stearns 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

Elisabetta Cocciaretto, infatti, completa una giornata perfetta per il tennis italiano al WTA di Cluj-Napoca. La marchigiana ha letteralmente dominato la padrona di casa Ana Bogdan, imponendosi con un netto 6-3 6-0 in poco più di un’ora di gioco. Il successo proietta l’azzurra ai quarti di finale dove affronterà Lucia Bronzetti in un entusiasmante derby italiano.

La prestazione di Cocciaretto è stata impeccabile sin dai primi scambi. Nel primo set, la numero 60 del mondo ha mostrato un tennis aggressivo ed esplosivo, prendendo subito il controllo del match con un break nel terzo gioco per il 3-1. L’unico momento di difficoltà è arrivato sul 3-2, quando ha perso il servizio a zero, ma si è trattato solo di un passaggio a vuoto momentaneo. L’azzurra ha ripreso immediatamente il comando delle operazioni chiudendo il set 6-3.

Il secondo parziale è stato un autentico capolavoro della marchigiana. Cocciaretto ha letteralmente dominato ogni aspetto del gioco, muovendo la palla a piacimento e costringendo Bogdan a continui spostamenti laterali. Con una serie di vincenti, specialmente dal lato del rovescio, l’italiana ha rapidamente preso il largo fino a chiudere con un perentorio 6-0.

WTA Cluj-Napoca Elisabetta Cocciaretto [7] Elisabetta Cocciaretto [7] 0 6 6 0 Ana Bogdan • Ana Bogdan 0 3 0 0 Vincitore: Cocciaretto Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Ana Bogdan 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 Ana Bogdan 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 5-0 → 6-0 Elisabetta Cocciaretto 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-0 → 5-0 Ana Bogdan 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-0 → 4-0 Elisabetta Cocciaretto 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 Ana Bogdan 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Elisabetta Cocciaretto 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Ana Bogdan 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 5-3 → 6-3 Elisabetta Cocciaretto 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 Ana Bogdan 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-3 → 4-3 Elisabetta Cocciaretto 0-15 0-30 0-40 3-2 → 3-3 Ana Bogdan 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 Elisabetta Cocciaretto 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 Ana Bogdan 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 2-1 Elisabetta Cocciaretto 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 Ana Bogdan 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1





Marco Rossi