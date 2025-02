WTA 1000 Doha: Il Tabellone di Qualificazione con il programma di domani. Presenza di Sara Errani

🇶🇦 WTA 1000 Doha – Tabellone Qualificazione – hard

(1) Veronika Kudermetova vs Sara Errani

Nao Hibino vs (9) Erika Andreeva

(2) Yue Yuan vs Cristina Bucsa

Yuliia Starodubtseva vs (10) Laura Siegemund

(3) Polina Kudermetova vs (WC) Saisai Zheng

Ysaline Bonaventure vs (13) Alycia Parks

(4) Moyuka Uchijima vs Anastasia Zakharova

Chloe Paquet vs (14) Sonay Kartal

(5) Renata Zarazua vs Darja Semenistaja

Jule Niemeier vs (12) Greet Minnen

(6) Katie Volynets vs (WC) Ipek Oz

Rebeka Masarova vs (15) Hailey Baptiste

(7) Kamilla Rakhimova vs Daria Saville

Elena-Gabriela Ruse vs (11) Taylor Townsend

(8) Varvara Gracheva vs Anna Karolina Schmiedlova

Aoi Ito vs (16) Anna Bondar

Grandstand 2 – ore 11:00

Chloe Paquet vs (14) Sonay Kartal Inizio 11:00

Yuliia Starodubtseva vs (10) Laura Siegemund

Rebeka Masarova vs (15) Hailey Baptiste

Nao Hibino vs (9) Erika Andreeva

Grandstand 3 – ore 11:00

(3) Polina Kudermetova vs Saisai Zheng Inizio 11:00

(7) Kamilla Rakhimova vs Daria Saville

(5) Renata Zarazua vs Darja Semenistaja

(8) Varvara Gracheva vs Anna Karolina Schmiedlova

Grandstand 4 – ore 11:00

Ysaline Bonaventure vs (13) Alycia Parks Inizio 11:00

Elena-Gabriela Ruse vs (11) Taylor Townsend

Jule Niemeier vs (12) Greet Minnen

Aoi Ito vs (16) Anna Bondar