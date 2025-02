Challenger Tenerife 1, Lille, Rosario, Chennai e Brisbane 2: I risultati con il dettaglio del Day 3 (LIVE)

🇪🇸 Challenger Tenerife Spagna

Cemento 1°-2° TURNO 🌧️ Pioggia

18°C/16°C

Center Court – ore 12:00

Andres Andrade vs Pablo Llamas Ruiz



ATP Tenerife Andres Andrade Andres Andrade 0 0 Pablo Llamas Ruiz Pablo Llamas Ruiz 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Tiebreak 0-0

Alejandro Moro Canas vs Denis Yevseyev



Il match deve ancora iniziare

Pablo Carreno Busta vs Giovanni Fonio (Non prima 16:30)



Il match deve ancora iniziare

Benjamin Hassan vs Inaki Montes-De La Torre



Il match deve ancora iniziare

Court 3 – ore 12:00

Christoph Negritu vs Henrique Rocha



ATP Tenerife Christoph Negritu Christoph Negritu 0 0 Henrique Rocha [4] Henrique Rocha [4] 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Tiebreak 0-0

Giulio Zeppieri vs Vilius Gaubas



Il match deve ancora iniziare

Francesco Maestrelli vs Edas Butvilas



Il match deve ancora iniziare

Inigo Cervantes / Daniel Rincon vs Ignacio Buse / Henrique Rocha



Il match deve ancora iniziare

ATP Tenerife Johannus Monday Johannus Monday 0 0 Eliot Spizzirri Eliot Spizzirri 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Tiebreak 0-0

Johannus Mondayvs Eliot Spizzirri

Lukas Pokorny vs Abdullah Shelbayh



Il match deve ancora iniziare

Marco Bortolotti / Luis David Martinez vs Javier Barranco Cosano / Augusto Virgili



Il match deve ancora iniziare

Jan Choinski / Lukas Neumayer vs Andres Andrade / Abdullah Shelbayh



Il match deve ancora iniziare

🇫🇷 Challenger Lille Francia

Cemento (indoor) 🏟️ 1°-2° TURNO Torneo indoor – Meteo non influente sullo svolgimento

Central – ore 11:30

Alexander Blockx vs Aziz Dougaz



ATP Lille Alexander Blockx [8] Alexander Blockx [8] 0 4 Aziz Dougaz • Aziz Dougaz 0 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 A. Dougaz 4-3 A. Blockx 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 A. Dougaz 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 A. Blockx 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 A. Dougaz 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 A. Blockx 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 A. Dougaz 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 A. Blockx 15-0 30-0 ace 40-0 ace 0-0 → 1-0

Alibek Kachmazov / Kaichi Uchida vs Romain Arneodo / Manuel Guinard



Il match deve ancora iniziare

Oleg Prihodko vs Luca Nardi



Il match deve ancora iniziare

Hugo Grenier vs Lucas Pouille (Non prima 17:30)



Il match deve ancora iniziare

Benjamin Bonzi vs Pierre-Hugues Herbert (Non prima 19:30)



Il match deve ancora iniziare

Mae Malige vs Valentin Royer



Il match deve ancora iniziare

Court 1 – ore 11:30

N.Sriram Balaji / Francisco Cabral vs Arthur Bouquier / Arthur Gea



ATP Lille N.Sriram Balaji / Francisco Cabral [1] N.Sriram Balaji / Francisco Cabral [1] 15 3 Arthur Bouquier / Arthur Gea • Arthur Bouquier / Arthur Gea 0 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 A. Bouquier / Gea 0-15 3-4 N. Balaji / Cabral 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 A. Bouquier / Gea 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 2-3 → 2-4 N. Balaji / Cabral 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 2-2 → 2-3 A. Bouquier / Gea 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-2 → 2-2 N. Balaji / Cabral 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-1 → 1-2 A. Bouquier / Gea 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 N. Balaji / Cabral 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0

Patrick Zahraj vs Jerome Kym (Non prima 12:30)



Il match deve ancora iniziare

Jakub Paul / David Pel vs Alexander Donski / Bruno Pujol Navarro (Non prima 14:30)



Il match deve ancora iniziare

Dan Added / Vasil Kirkov vs Victor Cornea / Sergio Martos Gornes



Il match deve ancora iniziare

Patrik Trhac / Marcus Willis vs Patrik Niklas-Salminen / Reese Stalder



Il match deve ancora iniziare

Jiri Barnat / Filip Duda vs Cleeve Harper / David Stevenson



Il match deve ancora iniziare

🇦🇷 Challenger Rosario Argentina

Terra battuta 1° – 2° TURNO 🌧️ Pioggia

26°C/17°C

CANCHA CENTRAL

Starts At 18:00 PM

– R32: M. Trungelliti 🇦🇷 vs (4) D. Dzumhur 🇧🇦

– Not Before 3:30 PM

– R32: C. Ugo Carabelli 🇦🇷 (6) vs (WC) D. Schwartzman 🇦🇷

– Followed By

– R16: F. Comesana 🇦🇷 (3) vs (Q) A. Pellegrino 🇮🇹

– Not Before 23:00 PM

– R16: F. Coria 🇦🇷 (7) vs J. Cerundolo 🇦🇷

– Followed By

– R16: G. Andreozzi 🇦🇷 / T. Arribage 🇦🇷 (1) vs F. Coria 🇦🇷 / H. Dellien 🇧🇴





– R32: F. Mena 🇦🇷 (SE) vs G. Heide 🇧🇷– Followed By– R16: M. Dellien 🇧🇴 vs F. Meligeni Alves 🇧🇷– Not Before 21:00 PM– R16: H. Dellien 🇧🇴 vs (8) S. Nagal 🇮🇳– Followed By– R16: G. Duran 🇦🇷 / R. Olivo 🇦🇷 (WC) vs M. Alves 🇧🇷 / F. Meligeni Alves 🇧🇷– Followed By– R16: M. Trungelliti 🇦🇷 / C. Tseng 🇹🇼 vs A. Collarini 🇦🇷 / C. Ugo Carabelli 🇦🇷– R32: D. Popko 🇰🇿 vs (Alt) A. Collarini 🇦🇷– Followed By– R16: V. Aboian 🇦🇷 / L. Ambrogi 🇺🇾 (WC) vs (3) M. Demoliner 🇧🇷 / F. Romboli 🇧🇷– Followed By– R16: D. Galan 🇨🇴 / F. Passaro 🇮🇹 vs (2) D. Hidalgo 🇪🇨 / O. Luz 🇧🇷– Followed By– R16: M. Kestelboim 🇦🇷 / A. Vallejo 🇵🇾 vs Alternate / Alternate– Followed By– R16: R. Burruchaga 🇦🇷 / A. Pellegrino 🇮🇹 vs D. Dzumhur 🇧🇦 / E. Nava 🇺🇸– Followed By– R16: B. Arias 🇧🇴 / F. Zeballos 🇧🇴 (4) vs L. Britto 🇺🇾 / M. Zormann 🇧🇷

🇦🇺 Challenger Brisbane 2 Australia

Cemento 2° TURNO 🌧️ Pioggia

26°C/21°C

– R16: (5) Yuta Shimizu (🇯🇵) d. (Q) Kosuke Ogura (🇯🇵) 6-2 2-6 6-1

– R16: Christian Langmo (🇺🇸) d. Maxime Janvier (🇫🇷) 5-7 6-4 6-4

– R16: (8) James Mccabe (🇦🇺) d. (Q) Matt Hulme (🇦🇺) 6-3 6-4

– R16: (WC) Jason Kubler (🇦🇺) d. Yu Hsiou Hsu (🇹🇼) 6-2 6-1

– R32: (1) Adam Walton (🇦🇺) d. Govind Nanda (🇺🇸) 6-2 6-4

– R32: Hiroki Moriya (🇯🇵) d. (Q) Arthur Weber (🇫🇷) 6-4 6-2

– R32: Andre Ilagan (🇺🇸) d. (Q) Keisuke Saitoh (🇯🇵) 7-5 6-2

– R32: Masamichi Imamura (🇯🇵) d. (7) Bernard Tomic (🇦🇺) 6-2 3-6 6-2

– R32: (4) Li Tu (🇦🇺) d. (Q) Hikaru Shiraishi (🇯🇵) 6-1 6-1

– R32: (Q) Jake Delaney (🇦🇺) d. (WC) Pavle Marinkov (🇦🇺) 7-6(5) 3-6 7-6(5)

– R32: Marek Gengel (🇨🇿) d. Charles Broom (🇬🇧) 6-1 6-2

– R32: (6) Omar Jasika (🇦🇺) d. Blake Ellis (🇦🇺) 6-3 6-2

– R32: (5) Yuta Shimizu (🇯🇵) d. (LL) Hayato Matsuoka (🇯🇵) 6-3 3-6 6-3

– R32: (Q) Kosuke Ogura (🇯🇵) d. Naoki Nakagawa (🇯🇵) 7-6(4) 7-6(5)

– R32: Christian Langmo (🇺🇸) d. Dane Sweeny (🇦🇺) 6-2 6-2

– R32: Maxime Janvier (🇫🇷) d. (3) Alex Bolt (🇦🇺) 6-4 6-4

– R32: (8) James Mccabe (🇦🇺) d. (WC) Jacob Bradshaw (🇦🇺) 6-3 6-1

– R32: (Q) Matt Hulme (🇦🇺) d. Yi Zhou (🇨🇳) 0-6 6-4 6-4

– R32: Yu Hsiou Hsu (🇹🇼) d. Moerani Bouzige (🇦🇺) 7-5 7-6(2)

– R32: (WC) Jason Kubler (🇦🇺) d. (2) Tristan Schoolkate (🇦🇺) 6-4 3-6 6-3

🇮🇳 Challenger Chennai India

Cemento 2° TURNO 🌤️ Parzialmente nuvoloso

31°C/22°C

Centre Court – ore 06:30

Alexis Galarneau vs Egor Agafonov



ATP Chennai Egor Agafonov Egor Agafonov 4 1 Alexis Galarneau [4] Alexis Galarneau [4] 6 6 Vincitore: Galarneau Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 A. Galarneau 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 1-5 → 1-6 E. Agafonov 15-0 30-0 40-0 ace 0-5 → 1-5 A. Galarneau 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-4 → 0-5 E. Agafonov 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-3 → 0-4 A. Galarneau 15-0 30-0 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 E. Agafonov 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 A. Galarneau 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 E. Agafonov 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 df 4-5 → 4-6 A. Galarneau 15-0 40-0 ace 40-15 40-30 4-4 → 4-5 E. Agafonov 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 3-4 → 4-4 A. Galarneau 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 ace A-40 3-3 → 3-4 E. Agafonov 0-15 df 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 ace ace 2-3 → 3-3 A. Galarneau 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 E. Agafonov 0-15 df 0-30 0-40 2-1 → 2-2 A. Galarneau 0-15 0-30 0-40 1-1 → 2-1 E. Agafonov 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 0-1 → 1-1 A. Galarneau 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 0-0 → 0-1

Shintaro Mochizuki / Kaito Uesugi vs Luca Castelnuovo / Eric Vanshelboim (Non prima 07:30)



ATP Chennai Shintaro Mochizuki / Kaito Uesugi Shintaro Mochizuki / Kaito Uesugi 6 6 Luca Castelnuovo / Eric Vanshelboim Luca Castelnuovo / Eric Vanshelboim 4 0 Vincitore: Mochizuki / Uesugi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 S. Mochizuki / Uesugi 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-0 → 6-0 L. Castelnuovo / Vanshelboim 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 4-0 → 5-0 S. Mochizuki / Uesugi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 3-0 → 4-0 L. Castelnuovo / Vanshelboim 0-15 0-30 15-30 15-40 2-0 → 3-0 S. Mochizuki / Uesugi 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 L. Castelnuovo / Vanshelboim 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 S. Mochizuki / Uesugi 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 40-40 5-4 → 6-4 L. Castelnuovo / Vanshelboim 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 S. Mochizuki / Uesugi 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 5-3 L. Castelnuovo / Vanshelboim 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 3-3 → 4-3 S. Mochizuki / Uesugi 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 L. Castelnuovo / Vanshelboim 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 2-2 → 2-3 S. Mochizuki / Uesugi 0-15 df 0-30 15-30 15-40 2-1 → 2-2 L. Castelnuovo / Vanshelboim 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 2-0 → 2-1 S. Mochizuki / Uesugi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 L. Castelnuovo / Vanshelboim 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 0-0 → 1-0

Saketh Myneni / Ramkumar Ramanathan vs Kimmer Coppejans / Ergi Kirkin



ATP Chennai Saketh Myneni / Ramkumar Ramanathan [3] Saketh Myneni / Ramkumar Ramanathan [3] 6 6 Kimmer Coppejans / Ergi Kirkin Kimmer Coppejans / Ergi Kirkin 3 1 Vincitore: Myneni / Ramanathan Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 S. Myneni / Ramanathan 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 5-1 → 6-1 K. Coppejans / Kirkin 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 4-1 → 5-1 S. Myneni / Ramanathan 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 ace 3-1 → 4-1 K. Coppejans / Kirkin 15-0 30-0 40-0 40-15 3-0 → 3-1 S. Myneni / Ramanathan 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 30-40 40-40 2-0 → 3-0 K. Coppejans / Kirkin 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 1-0 → 2-0 S. Myneni / Ramanathan 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 K. Coppejans / Kirkin 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 5-3 → 6-3 S. Myneni / Ramanathan 15-0 40-0 ace 4-3 → 5-3 K. Coppejans / Kirkin 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 S. Myneni / Ramanathan 30-40 15-0 30-0 40-0 ace 3-2 → 4-2 K. Coppejans / Kirkin 0-15 0-30 15-30 30-30 3-1 → 3-2 S. Myneni / Ramanathan 0-15 15-15 ace 30-15 ace 30-30 40-30 2-1 → 3-1 K. Coppejans / Kirkin 15-0 30-0 40-0 40-15 2-0 → 2-1 S. Myneni / Ramanathan 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 2-0 K. Coppejans / Kirkin 15-0 15-15 df 15-30 15-40 df 30-40 0-0 → 1-0

Chirag Duhan / Dev Javia vs Jeevan Nedunchezhiyan / Vijay Sundar Prashanth



ATP Chennai Chirag Duhan / Dev Javia • Chirag Duhan / Dev Javia 0 2 Jeevan Nedunchezhiyan / Vijay Sundar Prashanth [2] Jeevan Nedunchezhiyan / Vijay Sundar Prashanth [2] 0 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 C. Duhan / Javia 2-3 J. Nedunchezhiyan / Sundar Prashanth 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-2 → 2-3 C. Duhan / Javia 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 J. Nedunchezhiyan / Sundar Prashanth 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 C. Duhan / Javia 15-0 ace 15-15 df 30-15 40-15 0-1 → 1-1 J. Nedunchezhiyan / Sundar Prashanth 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

Court 1 – ore 06:30

Ergi Kirkin vs Jiri Vesely



ATP Chennai Ergi Kirkin • Ergi Kirkin 0 6 7 0 Jiri Vesely Jiri Vesely 0 7 6 0 Vincitore: Kirkin Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 E. Kirkin 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 1-2* ace 2-2* 3*-2 4*-2 5-2* 5-3* 6*-3 6-6 → 7-6 E. Kirkin 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace 5-6 → 6-6 J. Vesely 15-0 30-0 ace ace 5-5 → 5-6 E. Kirkin 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 4-5 → 5-5 J. Vesely 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 4-4 → 4-5 E. Kirkin 15-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 A-40 3-4 → 4-4 J. Vesely 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 3-4 E. Kirkin 15-0 ace 30-0 40-0 ace 2-3 → 3-3 J. Vesely 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 E. Kirkin 15-0 15-15 30-15 ace 1-2 → 2-2 J. Vesely 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 E. Kirkin 0-15 15-15 ace 30-15 ace 0-1 → 1-1 J. Vesely 0-15 df 0-30 df 15-30 30-30 30-40 df 40-40 ace A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 1*-2 2*-2 ace 2-3* 2-4* ace 2*-5 4-5* ace 5-5* 5*-6 6*-6 7-6* 7-7* 7*-8 6-6 → 6-7 J. Vesely 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 ace 6-5 → 6-6 E. Kirkin 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 5-5 → 6-5 J. Vesely 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 df 40-40 A-40 ace 5-4 → 5-5 E. Kirkin 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 J. Vesely 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-4 → 4-4 E. Kirkin 15-0 30-0 40-0 40-15 df 2-4 → 3-4 J. Vesely 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-3 → 2-4 E. Kirkin 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 J. Vesely 15-0 ace 30-0 40-0 1-2 → 1-3 E. Kirkin 0-15 15-15 40-15 0-2 → 1-2 J. Vesely 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 ace 0-1 → 0-2 E. Kirkin 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1

Elias Ymer vs Jay Clarke



ATP Chennai Elias Ymer Elias Ymer 7 7 Jay Clarke Jay Clarke 5 6 Vincitore: Ymer Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* df 3*-0 4*-0 5-0* ace 5-1* 6*-1 6*-2 6-6 → 7-6 J. Clarke 15-0 30-0 40-0 40-15 df 6-5 → 6-6 E. Ymer 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 J. Clarke 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-4 → 5-5 E. Ymer 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-4 → 5-4 J. Clarke 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 4-3 → 4-4 E. Ymer 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 3-3 → 4-3 J. Clarke 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 E. Ymer 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 J. Clarke 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 E. Ymer 0-15 0-30 15-30 15-40 2-0 → 2-1 J. Clarke 15-0 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 1-0 → 2-0 E. Ymer 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 J. Clarke 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 6-5 → 7-5 E. Ymer 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-5 → 6-5 J. Clarke 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 5-4 → 5-5 E. Ymer 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-4 → 5-4 J. Clarke 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 40-40 A-40 4-3 → 4-4 E. Ymer 15-0 ace 15-15 30-15 ace 40-15 3-3 → 4-3 J. Clarke 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 E. Ymer 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 J. Clarke 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 E. Ymer 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 J. Clarke 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 E. Ymer 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Dalibor Svrcina / Jiri Vesely vs Francis Casey Alcantara / Pruchya Isaro



Il match deve ancora iniziare

Ray Ho / Matthew Christopher Romios vs Alexis Galarneau / Kelsey Stevenson



Il match deve ancora iniziare

Court 2 – ore 06:30

Oleksandr Ovcharenko vs Zsombor Piros



ATP Chennai Zsombor Piros [8] Zsombor Piros [8] 6 4 Oleksandr Ovcharenko Oleksandr Ovcharenko 7 6 Vincitore: Ovcharenko Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Z. Piros 0-15 0-30 0-40 df 15-40 4-5 → 4-6 O. Ovcharenko 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 4-4 → 4-5 Z. Piros 15-0 ace 30-0 40-0 ace 3-4 → 4-4 O. Ovcharenko 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 2-4 → 3-4 Z. Piros 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 2-3 → 2-4 O. Ovcharenko 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Z. Piros 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-2 → 2-2 O. Ovcharenko 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Z. Piros 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 O. Ovcharenko 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 1*-3 1-4* 1-5* 2*-5 3*-5 4-5* 4-6* 6-6 → 6-7 O. Ovcharenko 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 df A-40 6-5 → 6-6 Z. Piros 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 6-5 O. Ovcharenko 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 Z. Piros 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-4 → 5-4 O. Ovcharenko 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 Z. Piros 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 O. Ovcharenko 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 Z. Piros 15-0 30-0 40-0 ace ace 2-2 → 3-2 O. Ovcharenko 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 Z. Piros 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 O. Ovcharenko 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Z. Piros 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

Rio Noguchi vs Jacopo Berrettini



ATP Chennai Rio Noguchi Rio Noguchi 7 6 Jacopo Berrettini Jacopo Berrettini 5 3 Vincitore: Noguchi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 J. Berrettini 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 5-3 → 6-3 R. Noguchi 0-15 0-30 0-40 5-2 → 5-3 J. Berrettini 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 40-A df 4-2 → 5-2 R. Noguchi 15-0 30-0 30-15 30-30 3-2 → 4-2 J. Berrettini 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 3-1 → 3-2 R. Noguchi 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-1 → 3-1 J. Berrettini 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-0 → 2-1 R. Noguchi 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 J. Berrettini 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 R. Noguchi 15-0 30-0 40-0 6-5 → 7-5 J. Berrettini 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 5-5 → 6-5 R. Noguchi 0-15 15-15 15-40 df 5-4 → 5-5 J. Berrettini 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 R. Noguchi 0-15 0-30 0-40 df 5-2 → 5-3 J. Berrettini 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-1 → 5-2 R. Noguchi 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-1 → 5-1 J. Berrettini 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 4-0 → 4-1 R. Noguchi 15-0 15-15 15-30 40-30 40-40 A-40 3-0 → 4-0 J. Berrettini 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 2-0 → 3-0 R. Noguchi 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 2-0 J. Berrettini 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-0 → 1-0

Egor Agafonov / Evgenii Tiurnev vs Michael Geerts / Billy Harris



ATP Chennai Egor Agafonov / Evgenii Tiurnev • Egor Agafonov / Evgenii Tiurnev 15 7 0 Michael Geerts / Billy Harris Michael Geerts / Billy Harris 15 6 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 E. Agafonov / Tiurnev 15-0 15-15 0-2 M. Geerts / Harris 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 0-2 E. Agafonov / Tiurnev 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 1*-1 2-1* 2-2* 3*-2 3*-3 4-3* 4-4* 5*-4 5*-5 6-5* 6-6* 6*-7 7*-7 7-8* 8-8* 9*-8 ace 6-6 → 7-6 E. Agafonov / Tiurnev 15-0 15-15 df 30-15 ace 40-15 40-30 5-6 → 6-6 M. Geerts / Harris 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-5 → 5-6 E. Agafonov / Tiurnev 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 40-40 4-5 → 5-5 M. Geerts / Harris 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 E. Agafonov / Tiurnev 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 4-4 M. Geerts / Harris 30-0 30-15 40-15 40-30 df 3-3 → 3-4 E. Agafonov / Tiurnev 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 df 2-3 → 3-3 M. Geerts / Harris 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 2-2 → 2-3 E. Agafonov / Tiurnev 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df 1-2 → 2-2 M. Geerts / Harris 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 E. Agafonov / Tiurnev 15-0 30-0 0-1 → 1-1 M. Geerts / Harris 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Corentin Denolly / Sascha Gueymard Wayenburg vs Courtney John Lock / Rio Noguchi



Il match deve ancora iniziare