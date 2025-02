Montpellier è di Felix: Auger-Aliassime trionfa al Tie-Break Decisivo” (Video)

Felix Auger-Aliassime ha conquistato il suo secondo titolo del 2025 trionfando nel torneo ATP 250 di Montpellier dopo una finale intensa contro Aleksandar Kovacevic. Il canadese si è imposto con il punteggio di 6-2, 6-7(7), 7-6(2), nonostante abbia sprecato due match point nel tie-break del secondo set.

“Sicuramente la finale più pazza che abbia mai giocato, che l’abbia vinta o persa,” ha commentato Auger-Aliassime nell’intervista post-partita. “È stato un match incredibile. Non avrei potuto iniziare meglio, mi sentivo bene, ma merito ad Aleks che ha alzato il suo livello. Credo sia stato un livello molto alto da entrambe le parti, con un ottimo servizio. Questo match meritava di andare al terzo set per come ha giocato lui nel secondo.”

La partita ha visto un Auger-Aliassime dominante nel primo set, dove ha inanellato cinque game consecutivi da 1-2 per aggiudicarsi il parziale. Il secondo set, privo di palle break, si è deciso al tie-break dove il canadese ha sprecato due match point prima di cedere alla rimonta dell’americano.

Nel tie-break decisivo del terzo set, Auger-Aliassime ha mostrato il suo miglior tennis, con un gioco completo ed efficace a rete, chiudendo la partita con un ace esterno e un’esultanza carica di emozione.

Con questo successo, Auger-Aliassime raggiunge quota sette titoli ATP in carriera, sei dei quali conquistati sul veloce indoor. Il canadese si prepara ora al torneo di Rotterdam in programma la prossima settimana.

Per Kovacevic, alla sua prima finale ATP, rimane la soddisfazione di una settimana straordinaria. Il qualificato americano, che ha vinto cinque dei suoi sei match in due set tra qualificazioni e main draw, sarà premiato lunedì con il best ranking della carriera al numero 75 ATP, guadagnando 27 posizioni grazie a questo risultato.

ATP Montpellier Aleksandar Kovacevic Aleksandar Kovacevic 2 7 6 Felix Auger-Aliassime [2] Felix Auger-Aliassime [2] 6 6 7 Vincitore: Auger-Aliassime Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 ace 0-3* ace 1-3* ace 2*-3 ace 2*-4 ace 2-5* ace 2-6* 6-6 → 6-7 A. Kovacevic 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace ace 5-6 → 6-6 F. Auger-Aliassime 15-0 ace 15-15 ace 15-30 ace 30-30 40-30 40-40 ace A-40 40-40 40-A ace 40-40 A-40 5-5 → 5-6 A. Kovacevic 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace ace 4-5 → 5-5 F. Auger-Aliassime 15-0 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 ace 4-4 → 4-5 A. Kovacevic 0-15 ace 15-15 ace 15-30 ace 30-30 ace 40-30 ace 40-40 ace A-40 ace 40-40 A-40 ace 3-4 → 4-4 F. Auger-Aliassime 0-15 ace 0-30 ace 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 A. Kovacevic 15-0 ace 30-0 ace 30-15 df 40-15 ace ace 2-3 → 3-3 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 40-0 ace ace 2-2 → 2-3 A. Kovacevic 0-15 ace 15-15 ace 30-15 ace 40-15 ace 40-30 ace 40-40 ace A-40 ace ace 1-2 → 2-2 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 A. Kovacevic 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace ace 0-1 → 1-1 F. Auger-Aliassime 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 ace 40-30 ace 40-40 ace A-40 ace ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* ace 1-1* 1*-2 ace 2*-2 ace 3-2* ace 3-3* 3*-4 4*-4 ace 5-4* ace 5-5* ace 5*-6 6*-6 ace 6-7* ace 7-7* ace 8*-7 df ace ace 6-6 → 7-6 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 40-0 ace 6-5 → 6-6 A. Kovacevic 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace ace 5-5 → 6-5 F. Auger-Aliassime 0-15 ace 0-30 ace 15-30 30-30 40-30 5-4 → 5-5 A. Kovacevic 15-0 ace 30-0 ace 30-15 ace 30-30 ace 40-30 ace ace 4-4 → 5-4 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 ace 40-0 4-3 → 4-4 A. Kovacevic 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace ace 3-3 → 4-3 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 ace 30-15 ace 40-15 40-30 ace ace 3-2 → 3-3 A. Kovacevic 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace ace 2-2 → 3-2 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 40-0 ace ace 2-1 → 2-2 A. Kovacevic 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace ace 1-1 → 2-1 F. Auger-Aliassime 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace 1-0 → 1-1 A. Kovacevic 0-15 ace 0-30 ace 15-30 ace 30-30 ace 40-30 ace 40-40 ace A-40 ace ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 30-15 ace 30-30 ace 40-30 2-5 → 2-6 A. Kovacevic 15-0 ace 15-15 ace 15-30 ace 30-30 ace 30-40 ace ace 2-4 → 2-5 F. Auger-Aliassime 0-15 ace 15-15 30-15 40-15 ace 2-3 → 2-4 A. Kovacevic 0-15 ace 0-30 ace 0-40 ace 15-40 ace ace 2-2 → 2-3 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 2-1 → 2-2 A. Kovacevic 15-0 ace 30-0 ace 30-15 df ace 30-30 ace 40-30 ace ace 1-1 → 2-1 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 ace 40-30 ace 40-40 ace A-40 ace 1-0 → 1-1 A. Kovacevic 0-15 ace 15-15 ace 30-15 ace 40-15 ace ace 0-0 → 1-0





Marco Rossi