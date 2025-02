WTA 500 Linz, WTA 250 Singapore,WTA 500 Abu Dhabi, WTA 250 Cluj-Napoca e WTA 125 Mumbai: I risultati con il dettaglio delle Finali e del TDQ. Alexandrova vince il WTA 500 di Linz. Elise Mertens conquista Singapore

Ekaterina Alexandrova ha vinto il WTA 500 di Linz 2025, superando in finale Dayana Yastremska con il punteggio di 6-2, 3-6, 7-5. Per la tennista russa si tratta del quinto titolo in carriera, il primo in un torneo di categoria 500.

La partita ha visto diverse fasi, con l’Alexandrova dominante nel primo set, chiuso 6-2. Nel secondo parziale Yastremska ha pareggiato i conti vincendo 6-3. Il set decisivo è stato equilibrato fino alla fine, quando l’Alexandrova è riuscita a prevalere per 7-5 dopo aver rimontato uno svantaggio nel set decisivo di 0 a 3 ed aver messo a segno il break sul 5 pari dal 40 a 0.

Grazie a questa vittoria, la tennista russa rientrerà nella top 25 del ranking mondiale. Il successo nel torneo austriaco potrebbe rappresentare un punto importante nella sua carriera, dopo aver mostrato nelle ultime stagioni il potenziale per competere a livelli più alti.

Elise Mertens ha conquistato il WTA 250 di Singapore, superando l’americana Ann Li con il punteggio di 6-1, 6-4. Per la tennista belga si tratta del nono titolo in singolare della carriera, il primo dal suo successo nell’ottobre 2023.

Il match ha visto due set di natura molto diversa. Nel primo parziale, Mertens ha dominato la scena con un netto 6-1, mostrando una superiorità schiacciante. Il secondo set si è rivelato più combattuto, ma la belga è riuscita comunque a imporsi per 6-4, dimostrando maggiore solidità nei momenti chiave.

A 29 anni, questo titolo rappresenta un importante traguardo per Mertens, che sta costruendo un palmarès sempre più rispettabile. La vittoria è ancora più significativa se si considera anche il suo successo nella disciplina del doppio, che la sta rendendo una delle tenniste più complete della sua generazione.

Con questo successo, Mertens punta a ritornare quanto prima nella top 30 del ranking mondiale. La vittoria a Singapore potrebbe rappresentare il trampolino di lancio per una stagione che la veda protagonista ai livelli che le competono.

🇸🇬 WTA 250 Singapore Singapore

Cemento (indoor) 🏟️ Finali

Centre Court – ore 07:30

(3) Xinyu Wang / (3) Saisai Zheng vs (2) Desirae Krawczyk / (2) Giuliana Olmos Inizio 07:30



Ann Li vs (2) Elise Mertens



🇦🇹 WTA 500 Linz Austria

Cemento (indoor) 🏟️ Finali

Center Court – ore 14:00

(4) Ekaterina Alexandrova vs (5) Dayana Yastremska



(4) Timea Babos / (4) Luisa Stefani vs (3) Lyudmyla Kichenok / (3) Nadiia Kichenok



🇦🇪 WTA 500 Abu Dhabi Emirati Arabi

Cemento TD QUALIFICAZIONE

21°C/17°C

Center Court – ore 08:00

(1) Veronika Kudermetova vs (7) Sofia Kenin



Cristina Bucsa vs Wakana Sonobe



(2) McCartney Kessler vs Teodora Kostovic

(4) Katie Volynets vs Daria Saville



(3) Moyuka Uchijima vs (11) Sonay Kartal

(5) Renata Zarazua vs Zeynep Sonmez



🇷🇴 WTA 250 Cluj-Napoca Romania

Cemento (indoor) 🏟️ TD QUALIFICAZIONE

Center Court – ore 10:00

(1) Anna Bondar vs (10) Anastasia Zakharova



(3) Anca Todoni vs (8) Daria Snigur



(2) Sara Sorribes Tormo vs (12) Aliaksandra Sasnovich



Court 2 – ore 10:00

(6) Maja Chwalinska vs (11) Ella Seidel



Hina Inoue vs Francesca Jones



(5) Marina Stakusic vs Tamara Korpatsch



🇮🇳 WTA 125 Mumbai India

Cemento TD QUALIFICAZIONE

31°C/23°C

Court 2 – ore 06:30

(2) Petra Marcinko vs (7) Aleksandra Krunic



Maaya Rajeshwaran Revathi vs Jessica Failla



(4) Mei Yamaguchi vs (8) Alevtina Ibragimova

Daria Kudashova vs (5) Tina Smith