Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi di Domenica 02 Febbraio 2025. Luca Nardi sconfitto in finale a Koblenz. L’azzurro ha servito anche per il match sul 6 a 5 nel terzo set

Ugo Blanchet ha conquistato il suo secondo titolo Challenger in carriera, superando Luca Nardi in una finale avvincente con il punteggio di 6-3, 3-6, 7-6(5) al torneo di Koblenz. Il francese ha dimostrato una straordinaria forza mentale nel corso dell’intero torneo, vincendo tre tie-break decisivi e salvando anche un match point contro Rehberg.

La partita ha visto Blanchet imporsi nel primo set per 6-3, prima di subire il ritorno di Nardi nel secondo parziale (3-6). Il momento decisivo è arrivato nel terzo set, dove il francese ha mostrato il suo miglior tennis proprio nei momenti di maggiore pressione, con il suo dritto che è diventato particolarmente incisivo nei punti chiave.

Questa vittoria rappresenta il coronamento di un periodo particolarmente positivo per il tennista francese, che ha ottenuto vittorie contro giocatori della Top 100 per due settimane consecutive. La sua capacità di elevare il proprio gioco nei momenti decisivi è stata la chiave del successo in questo torneo.

Per Nardi, nonostante la sconfitta, rimane la conferma di un discreto stato di forma, anche se non è riuscito a concretizzare l’occasione di servire per il match nel set decisivo (era sul 6 a 5).

ATP 500 Rotterdam – Indoor Hard Q2: Bellucci (Rank: 98) – Brouwer (Rank: 194) 2° inc. ore 11 (H2H: 1-0)

Bellucci (Rank: 98) – Brouwer (Rank: 194) (H2H: 1-0) ATP Rotterdam Mattia Bellucci [3] Mattia Bellucci [3] 6 6 Gijs Brouwer [8] Gijs Brouwer [8] 1 1 Vincitore: Bellucci Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 G. Brouwer 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 5-1 → 6-1 M. Bellucci 15-0 30-0 40-0 40-15 4-1 → 5-1 G. Brouwer 15-0 30-0 30-15 40-15 4-0 → 4-1 M. Bellucci 15-0 30-0 40-0 3-0 → 4-0 G. Brouwer 15-0 30-15 30-30 30-40 2-0 → 3-0 M. Bellucci 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 G. Brouwer 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 M. Bellucci 15-0 30-0 ace 40-0 5-1 → 6-1 G. Brouwer 0-15 0-30 0-40 4-1 → 5-1 M. Bellucci 15-0 ace 30-0 ace 40-0 3-1 → 4-1 G. Brouwer 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-0 → 3-1 M. Bellucci 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 ace ace 2-0 → 3-0 G. Brouwer 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 df 1-0 → 2-0 M. Bellucci 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Q2: Vavassori (Rank: 316) – Blancaneaux (Rank: 289) 2° inc. ore 11 (H2H: 1-0) ATP Rotterdam Andrea Vavassori Andrea Vavassori 6 6 Geoffrey Blancaneaux Geoffrey Blancaneaux 3 4 Vincitore: Vavassori Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 A. Vavassori 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-4 → 6-4 G. Blancaneaux 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 5-3 → 5-4 A. Vavassori 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 G. Blancaneaux 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-2 → 4-3 A. Vavassori 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace 3-2 → 4-2 G. Blancaneaux 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 3-1 → 3-2 A. Vavassori 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 G. Blancaneaux 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 df A-40 2-0 → 2-1 A. Vavassori 15-0 30-0 30-15 df 40-15 1-0 → 2-0 G. Blancaneaux 0-15 0-30 df 15-30 ace 30-30 30-40 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 A. Vavassori 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 6-3 G. Blancaneaux 0-15 15-15 30-15 40-15 5-2 → 5-3 A. Vavassori 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 df 40-30 4-2 → 5-2 G. Blancaneaux 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 A. Vavassori 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 3-1 → 4-1 G. Blancaneaux 0-15 0-30 0-40 15-40 2-1 → 3-1 A. Vavassori 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 G. Blancaneaux 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 A. Vavassori 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 1-0

CH 100 Koblenz – Indoor Hard F: Nardi (Rank: 83) – Blanchet (Rank: 226) Inizio 14:00 (H2H: 0-1) ATP Koblenz Luca Nardi Luca Nardi 3 6 6 Ugo Blanchet [5] Ugo Blanchet [5] 6 3 7 Vincitore: Blanchet Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 2*-3 2*-4 2-5* 3-5* 3*-6 4*-6 5-6* 6-6 → 6-7 L. Nardi 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 6-5 → 6-6 U. Blanchet 15-0 15-15 15-30 15-40 5-5 → 6-5 L. Nardi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 U. Blanchet 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 4-5 L. Nardi 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 4-4 U. Blanchet 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 3-3 → 3-4 L. Nardi 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 2-3 → 3-3 U. Blanchet 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-2 → 2-3 L. Nardi 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 2-2 U. Blanchet 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 40-30 1-1 → 1-2 L. Nardi 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 U. Blanchet 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 L. Nardi 15-0 30-0 ace 40-0 5-3 → 6-3 U. Blanchet 15-0 15-15 df 30-15 ace 40-15 40-30 df 5-2 → 5-3 L. Nardi 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 df 4-2 → 5-2 U. Blanchet 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-1 → 4-2 L. Nardi 0-15 df 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 U. Blanchet 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 3-0 → 3-1 L. Nardi 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 ace 2-0 → 3-0 U. Blanchet 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 df df 1-0 → 2-0 L. Nardi 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 U. Blanchet 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-5 → 3-6 L. Nardi 0-15 15-15 15-30 15-40 3-4 → 3-5 U. Blanchet 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 3-4 L. Nardi 0-15 0-30 0-40 3-2 → 3-3 U. Blanchet 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 ace 3-1 → 3-2 L. Nardi 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 U. Blanchet 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 2-0 → 2-1 L. Nardi 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 ace 40-30 1-0 → 2-0 U. Blanchet 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 1-0

CH 125 Lille – Indoor Hard Q1: Pecci (Rank: 455) – Prihodko (Rank: 350) Inizio 10:00 (H2H: 0-1) ATP Lille Alessandro Pecci Alessandro Pecci 6 4 Oleg Prihodko [10] Oleg Prihodko [10] 7 6 Vincitore: Prihodko Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 O. Prihodko 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 A. Pecci 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-5 → 4-5 O. Prihodko 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 3-5 A. Pecci 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 3-3 → 3-4 O. Prihodko 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 A. Pecci 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 O. Prihodko 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 A. Pecci 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 O. Prihodko 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 A. Pecci 15-0 30-0 ace 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 df 1-2* 1-3* 1*-4 1*-5 1-6* 6-6 → 6-7 A. Pecci 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-6 → 6-6 O. Prihodko 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 A. Pecci 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 O. Prihodko 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 A. Pecci 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 A-40 ace 3-4 → 4-4 O. Prihodko 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 2-4 → 3-4 A. Pecci 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 1-4 → 2-4 A. Pecci 15-0 30-0 40-0 40-15 0-3 O. Prihodko 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 0-2 → 0-3 A. Pecci 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 O. Prihodko 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1

CH 75 Tenerife 🌧️ Pioggia, 16°C / 13°C – Hard Q1: Slump (Rank: 519) – Fonio (Rank: 398) 3° inc. ore 11 (H2H: 0-0) ATP Tenerife Stijn Slump Stijn Slump 4 3 Giovanni Fonio [10] Giovanni Fonio [10] 6 6 Vincitore: Fonio Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 G. Fonio 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-5 → 3-6 S. Slump 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 2-5 → 3-5 G. Fonio 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 2-5 S. Slump 15-0 15-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4 G. Fonio 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-3 → 1-4 S. Slump 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-3 → 1-3 G. Fonio 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df 0-2 → 0-3 S. Slump 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 G. Fonio 15-0 30-0 40-0 40-15 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 S. Slump 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-5 → 4-6 G. Fonio 15-0 30-0 40-0 ace 4-4 → 4-5 S. Slump 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 3-4 → 4-4 G. Fonio 15-0 15-15 df 30-15 40-15 3-3 → 3-4 S. Slump 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 G. Fonio 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-2 → 2-3 S. Slump 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 ace 1-2 → 2-2 G. Fonio 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 ace A-40 1-1 → 1-2 S. Slump 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 G. Fonio 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 ace 0-0 → 0-1