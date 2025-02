Auger-Aliassime conquista la finale a Montpellier: sfiderà la sorpresa Kovacevic (Video)

Felix Auger-Aliassime sta ritrovando la sua migliore forma nei tornei indoor questa settimana nel torneo ATP 250 di Montpellier, dove ha raggiunto la sua seconda finale ATP del 2025.

La seconda testa di serie del torneo ha offerto una prestazione solida nei momenti di pressione, superando Jesper de Jong con il punteggio di 6-4, 7-6(4). Si tratta della sua prima finale indoor dal torneo di Basilea 2022, anno in cui vinse quattro titoli al coperto. Il canadese ha recuperato da un break di svantaggio nel secondo set, dove ha anche salvato due set point, raggiungendo così la sua 17ª finale in carriera (bilancio 6-10) dopo due ore e due minuti di gioco.

“Il secondo set è stato molto complicato, con tanti alti e bassi”, ha commentato Auger-Aliassime. “Ho iniziato a servire meno bene e l’ho tenuto in partita, ma alla fine sono contento di essere riuscito a recuperare e vincere in due set. Non tutti i match sono una strada dritta, quindi chiudere in due set è un ottimo risultato.”

Il Ritorno al Top

Dopo aver sofferto un infortunio alla schiena alla fine della scorsa stagione, che lo ha costretto a saltare il Rolex Paris Masters, Auger-Aliassime ha iniziato l’anno con rinnovato vigore. Il ventiquattrenne ha conquistato il suo sesto titolo ATP all’Adelaide International a gennaio e vanta un record di 9-2 nel 2025 prima della finale di Montpellier.

Nella semifinale di sabato contro De Jong, il canadese ha mantenuto i nervi saldi nei momenti cruciali. Nonostante un secondo set caratterizzato da errori, dove ha subito un break a zero ed è stato costretto a salvare due set point, ha prodotto una risposta decisa nel tie-break per assicurarsi la vittoria in due set.

La Sorpresa Kovacevic

Dall’altra parte della rete, nella finale di domenica, Auger-Aliassime troverà il qualificato Aleksandar Kovacevic, protagonista di una clamorosa vittoria sulla prima testa di serie e numero 10 del mondo Andrey Rublev per 7-5, 6-4. In un match dominato dagli scambi da fondo campo, Kovacevic ha mostrato una notevole profondità di colpi da entrambe le parti, irritando costantemente il suo avversario sulla strada verso la sua prima finale ATP.

“Sembra che ogni giorno facciamo la stessa conversazione sul fatto che io abbia giocato il miglior match della mia vita”, ha dichiarato Kovacevic nell’intervista in campo. “Il mio livello è stato decisamente alto questa settimana. Andrey è un giocatore incredibile, lo seguo da anni. Solo scendere in campo con un giocatore del genere è un privilegio.”

Con questa vittoria su Rublev, ottenuta in 95 minuti, Kovacevic sale al numero 75 del ranking ATP Live, a tre posizioni dal suo best ranking. Il ventiseienne ha offerto una prestazione coraggiosa nel suo primo confronto con Rublev, mostrando particolare determinazione nel secondo set, dove ha salvato una palla break con un ottima seconda di servizio nel nono game prima di conquistare quattro degli ultimi cinque punti in risposta nel game successivo per sigillare la vittoria.





Marco Rossi