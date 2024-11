Paolini: “Troppo nervosa, non ho trovato soluzioni contro Zheng” (Video della partita)

Una Jasmine Paolini visibilmente delusa ha analizzato la sconfitta contro Qinwen Zheng nell’ultimo match del round robin delle WTA Finals di Riyadh. La tennista toscana, che non è mai riuscita ad entrare veramente in partita, ha parlato ai microfoni di SuperTennis con grande onestà.

L’analisi della sconfitta

“Sicuramente sono delusa, è stato un match in cui non sono riuscita a lottare, facevo tanta fatica”, ha ammesso Paolini. “Ci ho provato ma ero davvero nervosa perché non riuscivo a trovare una soluzione. Non va bene, è dura uscire dal campo così, bisogna sempre cercare di trovare delle soluzioni.”

Le difficoltà al servizio

L’azzurra ha sottolineato i problemi incontrati durante il match: “Nei primi game ho avuto delle chance quando lei non metteva molte prime. Poi ha iniziato a servire benissimo e io nei miei game di servizio facevo fatica. Non so come mai ma quando mi giravo il contachilometri era sempre tra i 140-150Km/h: e così è difficile giocare a questi livelli.”

La speranza nel doppio

Nonostante la delusione in singolare, Paolini avrà l’opportunità di rifarsi domani nel doppio con Sara Errani, in un match che potrebbe valere la semifinale. “È un problema che cerco di non pormi”, ha detto riguardo alla stanchezza accumulata. “Domani ho un’altra chance col doppio di vincere una partita per andare in semifinale. Speriamo di entrare in campo meglio di oggi, di avere sensazioni migliori e anche un miglior atteggiamento perché oggi ero davvero troppo nervosa e non vengono mai cose bone quando c’è troppo nervosismo in campo.”





Francesco Paolo Villarico