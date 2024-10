WTA 500 Tokyo, WTA 250 Guangzhou e WTA 125 Tampico: Zheng regina a Tokyo, secondo titolo stagionale per la cinese. Danilovic risorge a Guangzhou, secondo titolo dopo sei anni di attesa

Qinwen Zheng trionfa nel WTA 500 di Tokyo, confermando i pronostici della vigilia. La testa di serie numero uno del torneo ha messo il sigillo su una settimana indimenticabile superando Sofia Kenin in finale con il punteggio di 7-6(5) 6-3.

Per la numero 7 del mondo si tratta del secondo titolo del 2024, dopo il successo a Palermo e l’oro olimpico conquistato a Parigi. Una vittoria che assume un significato particolare proprio a Tokyo, dove nel 2022 aveva raggiunto la sua prima finale WTA in carriera, chiudendo così un cerchio perfetto.

Questo successo rappresenta il momento ideale per Zheng in vista delle WTA Finals, dove si presenterà con un importante boost di fiducia. La tennista cinese sta attraversando il momento migliore della sua carriera e sembra pronta a recitare un ruolo da protagonista nell’evento di fine anno.

Olga Danilovic ritrova la gloria nel WTA 250 di Guangzhou, conquistando il secondo titolo della sua carriera a sei anni di distanza dal primo. La serba, numero 86 del mondo, ha dominato la finale contro l’americana Caroline Dolehide con un netto 6-3, 6-1 in poco più di un’ora di gioco.

Per la ventitreenne serba si tratta di un momento particolarmente significativo. Il suo primo titolo era arrivato nel 2018, quando aveva solo 17 anni e sembrava destinata a una carriera stellare. Da allora, un percorso più complicato del previsto non le aveva permesso di mantenere le alte aspettative create.

Questa vittoria proietterà Danilovic verso la top 50 WTA, territorio mai esplorato in carriera (non era mai entrata nemmeno nelle prime 80). Per Dolehide, numero 101 del mondo ed ex top 50, il risultato garantisce il ritorno nella top 100.

La prestazione convincente della serba in finale potrebbe segnare un punto di svolta nella sua carriera, dimostrando che il talento intravisto da adolescente sta finalmente trovando la sua maturazione.

WTA Tokyo Qinwen Zheng [1] • Qinwen Zheng [1] 0 7 6 0 Sofia Kenin Sofia Kenin 0 6 3 0 Vincitore: Zheng Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Qinwen Zheng 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Qinwen Zheng 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 Sofia Kenin 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-2 → 5-3 Qinwen Zheng 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-2 → 5-2 Sofia Kenin 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-1 → 4-2 Qinwen Zheng 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 Sofia Kenin 15-0 15-15 30-15 40-15 3-0 → 3-1 Qinwen Zheng 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-0 → 3-0 Sofia Kenin 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Qinwen Zheng 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 1*-1 2*-1 2-2* 3-2* 4*-2 4*-3 4-4* 5-4* 5*-5 6*-5 6-6 → 7-6 Qinwen Zheng 15-0 30-0 40-0 40-15 5-6 → 6-6 Sofia Kenin 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 Qinwen Zheng 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 4-5 → 5-5 Sofia Kenin 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 Qinwen Zheng 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 4-4 Sofia Kenin 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 Qinwen Zheng 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 Sofia Kenin 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Qinwen Zheng 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Sofia Kenin 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Qinwen Zheng 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Sofia Kenin A-40 0-0 → 0-1

(1) Qinwen Zhengvs Sofia Kenin

Shuko Aoyama / Eri Hozumi vs Ena Shibahara / Laura Siegemund



WTA Tokyo Shuko Aoyama / Eri Hozumi Shuko Aoyama / Eri Hozumi 0 6 7 0 Ena Shibahara / Laura Siegemund Ena Shibahara / Laura Siegemund 0 4 6 0 Vincitore: Aoyama / Hozumi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2*-0 2*-1 3-1* 4-1* 5*-1 6*-1 6-2* 6-3* 6-6 → 7-6 Shuko Aoyama / Eri Hozumi 0-15 0-30 0-40 6-5 → 6-6 Ena Shibahara / Laura Siegemund 0-15 15-15 15-30 15-40 5-5 → 6-5 Shuko Aoyama / Eri Hozumi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 5-5 Ena Shibahara / Laura Siegemund 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 Shuko Aoyama / Eri Hozumi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 3-4 → 4-4 Ena Shibahara / Laura Siegemund 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 3-3 → 3-4 Shuko Aoyama / Eri Hozumi 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 Ena Shibahara / Laura Siegemund 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 Shuko Aoyama / Eri Hozumi 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 2-1 → 2-2 Ena Shibahara / Laura Siegemund 0-15 0-30 0-40 1-1 → 2-1 Shuko Aoyama / Eri Hozumi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 0-1 → 1-1 Ena Shibahara / Laura Siegemund 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Shuko Aoyama / Eri Hozumi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 5-4 → 6-4 Ena Shibahara / Laura Siegemund 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 Shuko Aoyama / Eri Hozumi 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 4-3 → 5-3 Ena Shibahara / Laura Siegemund 15-0 15-15 15-30 15-40 3-3 → 4-3 Shuko Aoyama / Eri Hozumi 0-15 0-30 0-40 15-40 3-2 → 3-3 Ena Shibahara / Laura Siegemund 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 Shuko Aoyama / Eri Hozumi 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 2-1 → 3-1 Ena Shibahara / Laura Siegemund 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 2-1 Shuko Aoyama / Eri Hozumi 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 0-1 → 1-1 Ena Shibahara / Laura Siegemund 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 0-0 → 0-1

WTA 250 Guangzhou 🇨🇳 (Cina) – Finali, cemento

WTA Guangzhou Katerina Siniakova / Shuai Zhang [1] Katerina Siniakova / Shuai Zhang [1] 0 6 6 0 Katarzyna Piter / Fanny Stollar • Katarzyna Piter / Fanny Stollar 0 4 1 0 Vincitore: Siniakova / Zhang Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Katarzyna Piter / Fanny Stollar 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 Katarzyna Piter / Fanny Stollar 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 5-1 → 6-1 Katerina Siniakova / Shuai Zhang 15-0 30-0 40-0 4-1 → 5-1 Katarzyna Piter / Fanny Stollar 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-1 → 4-1 Katerina Siniakova / Shuai Zhang 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-1 → 3-1 Katarzyna Piter / Fanny Stollar 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-1 → 2-1 Katerina Siniakova / Shuai Zhang 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 1-0 → 1-1 Katarzyna Piter / Fanny Stollar 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Katerina Siniakova / Shuai Zhang 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 5-4 → 6-4 Katarzyna Piter / Fanny Stollar 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-4 → 5-4 Katerina Siniakova / Shuai Zhang 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 4-3 → 4-4 Katarzyna Piter / Fanny Stollar 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 4-2 → 4-3 Katerina Siniakova / Shuai Zhang 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 4-2 Katarzyna Piter / Fanny Stollar 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 Katerina Siniakova / Shuai Zhang 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 Katarzyna Piter / Fanny Stollar 0-15 0-30 0-40 1-1 → 2-1 Katerina Siniakova / Shuai Zhang 0-15 0-30 0-40 1-0 → 1-1 Katarzyna Piter / Fanny Stollar 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0

(1) Katerina Siniakova/ (1) Shuai Zhangvs Katarzyna Piter/ Fanny Stollar

Olga Danilovic vs Caroline Dolehide Non prima 10:00



WTA Guangzhou Olga Danilovic • Olga Danilovic 0 6 6 0 Caroline Dolehide Caroline Dolehide 0 3 1 0 Vincitore: Danilovic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Olga Danilovic 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 Olga Danilovic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-1 → 6-1 Caroline Dolehide 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-1 → 5-1 Olga Danilovic 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 Caroline Dolehide 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-1 → 3-1 Olga Danilovic 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Caroline Dolehide 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-1 → 1-1 Olga Danilovic 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Caroline Dolehide 0-15 15-15 15-30 15-40 5-3 → 6-3 Olga Danilovic 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 Caroline Dolehide 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 Olga Danilovic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 4-2 Caroline Dolehide 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 2-2 → 3-2 Olga Danilovic 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Caroline Dolehide 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Olga Danilovic 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Caroline Dolehide 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

WTA 125 Tampico 🇲🇽 (Messico) – Finale, cemento

WTA Tampico 125 Marina Stakusic Marina Stakusic 6 2 6 Anna Blinkova [5] Anna Blinkova [5] 4 6 4 Vincitore: Marina Stakusic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Marina Stakusic 0-15 15-15 15-30 15-40 2-4 Anna Blinkova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 2-4 Marina Stakusic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 2-2 → 2-3 Anna Blinkova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-2 → 2-2 Marina Stakusic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 Anna Blinkova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 1-1 Marina Stakusic 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Anna Blinkova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 5-4 → 6-4 Marina Stakusic 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-3 → 5-4 Anna Blinkova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-3 → 5-3 Marina Stakusic 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 Anna Blinkova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-3 → 3-3 Marina Stakusic 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 Anna Blinkova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 1-3 Marina Stakusic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-1 → 1-2 Anna Blinkova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Marina Stakusic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

22:00 🇨🇦 Marina Stakusic vs. 🇷🇺 Anna Blinkova (5)