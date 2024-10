Challenger Sydney: Il Tabellone Principale e di Qualificazione con il programma di domani

Challenger Sydney – Tabellone Principale – hard

(1) Rinky Hijikata vs Qualifier

Masamichi Imamura vs (WC) Hayden Jones

Saba Purtseladze vs Dane Sweeny

Matthew Dellavedova vs (7) Shintaro Mochizuki

(4) Alex Bolt vs Ajeet Rai

Qualifier vs Qualifier

Qualifier vs Blake Mott

Jacob Bradshaw vs (8) Yuta Shimizu

(5) Omar Jasika vs Qualifier

Blake Ellis vs James McCabe

Tibo Colson vs Shintaro Imai

Jake Delaney vs (3) Tristan Schoolkate

(6) Marc Polmans vs (WC) Edward Winter

Hikaru Shiraishi vs (WC) Moerani Bouzige

Philip Sekulic vs Qualifier

Christian Langmo vs (2) Thanasi Kokkinakis

(1) Aleksandre Bakshivs Thijmen Loof(WC) Cooper Kosevs (11) Joshua Sheehy

(2) Takuya Kumasaka vs Jesse Delaney

Hayato Matsuoka vs (8) Zura Tkemaladze

(3) Ryuki Matsuda vs Grigoriy Lomakin

(WC) Hugh Winter vs (7) Taisei Ichikawa

(4) Emile Hudd vs (WC) Ty Host

Alexander Klintcharov vs (10) Yuki Mochizuki

(5) Makoto Ochi vs (WC) Cruz Hewitt

Seita Watanabe vs (9) Thomas Fancutt

(6) Colin Sinclair vs Pavle Marinkov

Corban Crowther vs (12) James Watt

KRA – ore 01:00

Aleksandre Bakshi vs Thijmen Loof

Colin Sinclair vs Pavle Marinkov

Makoto Ochi vs Cruz Hewitt

Hugh Winter vs Taisei Ichikawa

Court 4 – ore 01:00

Emile Hudd vs Ty Host

Alexander Klintcharov vs Yuki Mochizuki

Hayato Matsuoka vs Zura Tkemaladze

Ryuki Matsuda vs Grigoriy Lomakin

Court 5 – ore 01:00

Corban Crowther vs James Watt

Cooper Kose vs Joshua Sheehy

Takuya Kumasaka vs Jesse Delaney

Seita Watanabe vs Thomas Fancutt