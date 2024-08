Combined Cincinnati: Il programma completo di Martedì 13 Agosto 2024. In campo tre azzurri. Esordio anche di Lorenzo Musetti

Center Court – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Karolina Pliskova vs Viktoriya Tomova

2. Elise Mertens vs [15] Marta Kostyuk

3. [12] Ben Shelton vs [WC] Reilly Opelka

4. [11] Taylor Fritz vs [WC] Brandon Nakashima (non prima ore: 01:00)

5. [LL] Elina Avanesyan vs [WC] Bianca Andreescu (non prima ore: 02:30)

P&G Grandstand – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Zhizhen Zhang vs Giovanni Mpetshi Perricard

2. Alejandro Davidovich Fokina vs Frances Tiafoe

3. [16] Donna Vekic vs [Q] Ashlyn Krueger (non prima ore: 21:00)

4. Elina Svitolina vs [Q] Yafan Wang (non prima ore: 01:00)

5. [Q] Brandon Holt vs Arthur Fils

Holcim Stadium 3 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Marcos Giron vs Sebastian Baez

2. [Q] Alex Michelsen vs Tallon Griekspoor

3. [14] Lorenzo Musetti vs Nicolas Jarry

4. Katie Boulter vs Magda Linette (non prima ore: 23:00)

5. [Q] Harriet Dart vs Yulia Putintseva

Court 10 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Ajla Tomljanovic vs [Q] Varvara Gracheva

2. [Q] Lulu Sun vs Linda Noskova

3. Ekaterina Alexandrova vs [9] Daria Kasatkina

4. [Q] Robin Montgomery vs Elisabetta Cocciaretto

5. Anastasia Potapova vs Clara Burel

Court 4 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Alejandro Tabilo vs Luciano Darderi

2. Jiri Lehecka vs Mariano Navone

3. Jordan Thompson vs [13] Ugo Humbert

4. [Q] Yoshihito Nishioka vs Miomir Kecmanovic

Court 7 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Xinyu Wang / Saisai Zheng vs Cristina Bucsa / Yifan Xu

2. Francisco Cerundolo / Tomas Martin Etcheverry vs Kevin Krawietz / Tim Puetz (non prima ore: 20:00)

3. Ulrikke Eikeri / Ashlyn Krueger vs Shuko Aoyama / Eri Hozumi (non prima ore: After Rest 5:00PM)

Court 8 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [7] Demi Schuurs / Luisa Stefani vs [OSE] Liudmila Samsonova / Shuai Zhang

2. [5] Lyudmyla Kichenok / Jelena Ostapenko vs [WC] Lauren Davis / Robin Montgomery (non prima ore: After Rest – 7:00PM)

Court 11 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls vs [OSE] Mirra Andreeva / Anastasia Pavlyuchenkova

2. Hanyu Guo / Monica Niculescu vs [OSE] Lulu Sun / Ajla Tomljanovic (non prima ore: After Rest – 3:30pm)

3. Timea Babos / Nadiia Kichenok vs [OSE] Ekaterina Alexandrova / Yana Sizikova (non prima ore: After Rest 6:00PM)