Wimbledon: I risultati completi con il dettaglio del Day 11. In campo Jasmine Paolini per una storica finale (LIVE)

Wimbledon – Semifinali – erba

Il match deve ancora iniziare

D. Vekicvs J. Paolini

B. Krejcikova vs E. Rybakina



Il match deve ancora iniziare

K. Clijsters / M. Hingis vs A. Radwanska / F. Schiavone



Il match deve ancora iniziare

No.1 Court – Ore: 2:00pm

M. Granollers / H. Zeballos vs M. Purcell / J. Thompson



Il match deve ancora iniziare

H. Heliovaara / H. Patten vs N. Skupski / M. Venus



Il match deve ancora iniziare

S. Gonzalez / G. Olmos vs M. Willis / A. Barnett



Il match deve ancora iniziare

A. Hewett / G. Reid vs M. De la Puente / J. Gerard



Il match deve ancora iniziare

No.2 Court – Ore: 12:00am

B. Bryan / M. Bryan vs M. Baghdatis / X. Malisse



Il match deve ancora iniziare

M. Gonzalez / U. Eikeri vs N. Lammons / E. Shibahara



Il match deve ancora iniziare

J. Zielinski / S. Hsieh vs J. Murray / T. Townsend



Il match deve ancora iniziare

R. Vinci / J. Zheng vs A. Barty / C. Dellacqua



Il match deve ancora iniziare

No.3 Court – Ore: 12:00am

A. Petkovic / M. Rybarikova vs J. Konta / C. Vandeweghe



Il match deve ancora iniziare

S. Houdet vs A. Hewett



Il match deve ancora iniziare

A. Kaplan / D. Wagner vs A. Lapthorne / G. Sasson



Il match deve ancora iniziare

M. Moreno / M. Ohtani vs D. De Groot / J. Griffioen



Il match deve ancora iniziare

M. Woodforde / D. Cibulkova vs M. Bahrami / A. Molik



Il match deve ancora iniziare

Court 12 – Ore: 12:00am

T. Woodbridge / R. Stubbs vs J. Bjorkman / A. Keothavong



Il match deve ancora iniziare

T. Haas / M. Philippoussis vs K. Anderson / L. Hewitt



Il match deve ancora iniziare

C. Robertson vs M. Rottgering



Il match deve ancora iniziare

M. Baghdatis / X. Malisse vs J. Blake / B. Soares



Il match deve ancora iniziare

N. Zimonjic / B. Schett vs J. Bjorkman / A. Keothavong



Il match deve ancora iniziare

Court 18 – Ore: 12:00am

A. Radwanska / F. Schiavone vs C. Black / S. Stosur



Il match deve ancora iniziare

R. Krajicek / C. Martinez vs M. Bahrami / A. Molik



Il match deve ancora iniziare

C. Brady / L. Hooper vs R. Jodar / A. Santamarta Roig



Il match deve ancora iniziare

B. Bryan / M. Bryan vs J. Chardy / F. Lopez



Il match deve ancora iniziare

T. Woodbridge / R. Stubbs vs T. Enqvist / M. Navratilova



Il match deve ancora iniziare

Court 4 – Ore: 11:30am

M. Sohns vs D. Britton



Slam Wimbledon M. Sohns M. Sohns 15 0 D. Britton • D. Britton 15 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 D. Britton 0-15 15-15 0-0

M. Knight vs C. Chacon



Il match deve ancora iniziare

N. Pickerd-Barua vs L. De Carvalho Damazio



Il match deve ancora iniziare

L. Han vs S. Watson



Il match deve ancora iniziare

J. Kovackova vs D. Britton



Il match deve ancora iniziare

M. Knight vs S. Zhang



Il match deve ancora iniziare

Court 5 – Ore: 11:30am

J. Kovackova vs Z. Doldan



Slam Wimbledon J. Kovackova J. Kovackova 0 0 Z. Doldan • Z. Doldan 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Z. Doldan 0-0

W. Newman vs S. Zhang



Il match deve ancora iniziare

M. Antonius vs T. Kawaguchi



Il match deve ancora iniziare

J. Lee vs T. Takizawa



Il match deve ancora iniziare

M. Sohns vs Z. Doldan



Il match deve ancora iniziare

W. Newman vs C. Chacon



Il match deve ancora iniziare

Court 6 – Ore: 11:30am

X. Sun vs T. Russell



Slam Wimbledon X. Sun X. Sun 0 1 T. Russell • T. Russell 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 T. Russell 1-0 X. Sun 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

K. Berzina vs J. Geng



Il match deve ancora iniziare

J. Nagel-Heyer vs D. Kim



Il match deve ancora iniziare

S. Put vs D. Luna



Il match deve ancora iniziare

R. Kotseva vs T. Russell



Il match deve ancora iniziare

K. Berzina vs H. Minhas



Il match deve ancora iniziare

Court 7 – Ore: 11:30am

R. Jodar vs T. Berkieta



Slam Wimbledon R. Jodar R. Jodar 0 1 T. Berkieta [4] • T. Berkieta [4] 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 T. Berkieta 1-0 R. Jodar 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

K. Bigun vs A. Omarkhanov



Il match deve ancora iniziare

R. Jamrichova vs S. Zhiyenbayeva



Il match deve ancora iniziare

K. Bigun / J. Leach vs T. Derepasko / A. Omarkhanov



Il match deve ancora iniziare

H. Oluwadare / G. Paskauskas vs J. Pastikova / J. Stusek



Il match deve ancora iniziare

R. Jamrichova / E. Koike vs A. Arystanbekova / S. Zhiyenbayeva



Il match deve ancora iniziare

Court 8 – Ore: 11:30am

R. Kotseva vs L. Zingg



Slam Wimbledon R. Kotseva R. Kotseva 30 1 L. Zingg • L. Zingg 30 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 L. Zingg 15-0 30-0 30-15 30-30 1-0 R. Kotseva 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Y. Hong vs H. Minhas



Il match deve ancora iniziare

E. Lorimer vs H. Qi



Il match deve ancora iniziare

R. Da Costa vs A. Selvaraasan



Il match deve ancora iniziare

X. Sun vs L. Zingg



Il match deve ancora iniziare

Y. Hong vs J. Geng



Il match deve ancora iniziare

Slam Wimbledon F. Thomas • F. Thomas 0 0 J. Leach J. Leach 0 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 F. Thomas 0-1 J. Leach 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

F. Thomasvs J. Leach

M. Ceban vs M. Mrva



Il match deve ancora iniziare

I. Ivanova vs E. Jones



Il match deve ancora iniziare

D. Sarksian / T. Zhang vs A. De Marchi / D. Rapagnetta



Il match deve ancora iniziare

I. Ivanova / W. Sonobe vs V. Barros / T. Kostovic



Slam Wimbledon I. Ivanova / W. Sonobe [5] I. Ivanova / W. Sonobe [5] 0 7 0 V. Barros / T. Kostovic • V. Barros / T. Kostovic 0 6 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 V. Barros / T. Kostovic 0-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak None*-None 1-0* 1-1* 1*-2 1*-3 1-4* 2-4* 2*-5 3*-5 4-5* 5-5* 6*-5 6*-6 7-6* 6-6 → 7-6 V. Barros / T. Kostovic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 6-5 → 6-6 I. Ivanova / W. Sonobe 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 6-5 V. Barros / T. Kostovic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 5-5 I. Ivanova / W. Sonobe 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-4 → 5-4 V. Barros / T. Kostovic 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 4-3 → 4-4 I. Ivanova / W. Sonobe 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 3-3 → 4-3 V. Barros / T. Kostovic 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 df A-40 3-2 → 3-3 I. Ivanova / W. Sonobe 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-1 → 3-2 V. Barros / T. Kostovic 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 ace 3-0 → 3-1 I. Ivanova / W. Sonobe 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 V. Barros / T. Kostovic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A df 1-0 → 2-0 I. Ivanova / W. Sonobe 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

M. Exsted / C. Woestendick vs H. Bernet / F. Thomas



Il match deve ancora iniziare

I. Ivanova / W. Sonobe vs N. Basiletti / L. Tagger



Il match deve ancora iniziare

Court 10 – Ore: 11:30am

F. Cina vs T. Papamalamis



Slam Wimbledon F. Cina [3] F. Cina [3] 30 0 T. Papamalamis [16] • T. Papamalamis [16] 15 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 T. Papamalamis 0-15 15-15 15-30 0-0

T. Grant vs V. Valdmannova



Il match deve ancora iniziare

I. Jovic vs W. Sonobe



Il match deve ancora iniziare

M. Stojsavljevic / M. Xu vs V. Valdmannova / S. Zhenikhova



Slam Wimbledon V. Valdmannova / S. Zhenikhova • V. Valdmannova / S. Zhenikhova 0 3 1 M. Stojsavljevic / M. Xu [7] M. Stojsavljevic / M. Xu [7] 0 6 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 V. Valdmannova / S. Zhenikhova 1-3 M. Stojsavljevic / M. Xu 15-0 15-15 30-15 15-30 30-30 40-30 40-15 1-2 → 1-3 V. Valdmannova / S. Zhenikhova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 0-2 → 1-2 M. Stojsavljevic / M. Xu 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-1 → 0-2 V. Valdmannova / S. Zhenikhova 0-15 0-30 15-30 15-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 M. Stojsavljevic / M. Xu 15-0 ace 30-0 30-15 df 40-15 3-5 → 3-6 V. Valdmannova / S. Zhenikhova 15-0 15-15 df 15-30 df 30-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-5 → 3-5 M. Stojsavljevic / M. Xu 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 V. Valdmannova / S. Zhenikhova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-3 → 2-4 M. Stojsavljevic / M. Xu 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 30-40 1-3 → 2-3 V. Valdmannova / S. Zhenikhova 15-0 15-15 15-30 15-40 1-2 → 1-3 M. Stojsavljevic / M. Xu 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 V. Valdmannova / S. Zhenikhova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A df 1-0 → 1-1 M. Stojsavljevic / M. Xu 15-0 15-15 df 15-30 15-40 df 30-40 0-0 → 1-0

M. Maksimovic / T. Papamalamis vs J. Klimas / J. Kumstat



Il match deve ancora iniziare

F. Cina / M. Mrva vs A. Timini / A. Vasilev



Il match deve ancora iniziare

M. El Allami / E. Sartz-Lunde vs V. Valdmannova / S. Zhenikhova



Il match deve ancora iniziare

Court 11 – Ore: 11:30am

H. Bernet vs N. Honda



Slam Wimbledon H. Bernet H. Bernet 0 0 N. Honda • N. Honda 0 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 N. Honda 0-1 H. Bernet 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1

M. Stankiewicz vs H. Oluwadare



Il match deve ancora iniziare

J. Vandromme vs F. Johnson



Il match deve ancora iniziare

I. Almazan Valiente / G. de Almeida vs N. Budkov Kjaer / V. Frydrych



Il match deve ancora iniziare

R. Goto / R. Roura Llaverias vs J. De Zeeuw / R. Nijkamp



Il match deve ancora iniziare

E. Jones / V. Paganetti vs R. Dencheva / E. Yaneva



Il match deve ancora iniziare

Court 14 – Ore: 12:00am

J. Griffioen vs Z. Wang



Il match deve ancora iniziare

D. De Groot vs D. Mathewson



Il match deve ancora iniziare

T. Oda vs J. Gerard



Il match deve ancora iniziare

Y. Kamiji / K. Montjane vs D. Mathewson / M. Tanaka



Il match deve ancora iniziare

T. Egberink / M. Scheffers vs S. Houdet / T. Sanada



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

X. Livs A. Van Koot

M. De la Puente vs D. Caverzaschi



Il match deve ancora iniziare

S. Schroder / N. Vink vs H. Davidson / D. Ramphadi



Il match deve ancora iniziare

L. Guo / Z. Wang vs L. De Greef / A. Van Koot



Il match deve ancora iniziare

Court 16 – Ore: 11:30am

C. Woestendick vs N. Budkov Kjaer



Slam Wimbledon C. Woestendick [15] C. Woestendick [15] 15 1 N. Budkov Kjaer [2] • N. Budkov Kjaer [2] 30 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 N. Budkov Kjaer 15-0 30-0 30-15 1-1 C. Woestendick 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 N. Budkov Kjaer 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

S. Zhenikhova vs R. Dencheva



Il match deve ancora iniziare

T. Kostovic vs L. Samson



Il match deve ancora iniziare

A. Razeghi / M. Schoenhaus vs N. Honda / N. Trouve



Il match deve ancora iniziare

A. Kovackova / L. Samson vs M. Buchnik / O. Carneiro



Il match deve ancora iniziare

D. Piani / H. Smart vs T. Grant / I. Jovic



Il match deve ancora iniziare

Court 17 – Ore: 12:00am

K. Montjane vs Y. Kamiji



Il match deve ancora iniziare

T. Egberink vs G. Fernandez



Il match deve ancora iniziare

A. Bernal / L. Shuker vs X. Li / Z. Zhu



Il match deve ancora iniziare

B. Bartram / D. Caverzaschi vs A. Cataldo / G. Fernandez



Il match deve ancora iniziare

C. Ratzlaff / R. Spaargaren vs T. Miki / T. Oda



Il match deve ancora iniziare

To be arranged 1 – Ore: 4:00pm

J. Cabal / R. Farah vs T. Haas / M. Philippoussis



Il match deve ancora iniziare

D. Hantuchova / L. Robson vs C. Black / S. Stosur



Il match deve ancora iniziare

J. Delgado / S. Grosjean vs K. Anderson / L. Hewitt



Il match deve ancora iniziare

N. Skupski / D. Krawczyk vs H. Patten / O. Nicholls



Il match deve ancora iniziare

G. Rusedski / I. Majoli vs R. Krajicek / C. Martinez



Il match deve ancora iniziare